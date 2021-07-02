https://ria.ru/20210702/koran-1739606527.html

В России появилась первая ассоциация чтецов Корана

В России появилась первая ассоциация чтецов Корана - РИА Новости, 02.07.2021

В России появилась первая ассоциация чтецов Корана

Первая в России ассоциация хафизов - чтецов Корана - учреждена в Казани, она будет разрабатывать единые стандарты подготовки знатоков Писания и совершенствовать РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T14:58

2021-07-02T14:58

2021-07-02T14:58

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Первая в России ассоциация хафизов - чтецов Корана - учреждена в Казани, она будет разрабатывать единые стандарты подготовки знатоков Писания и совершенствовать преподавание коранических наук, сообщили РИА Новости в Духовном управлении мусульман Татарстана (ДУМ РТ). "В ассоциацию вошли 12 регионов России: Татарстан, Чечня, Дагестан, Саратов, Иваново, Мордовия, Пенза, Пермь, Кемерово, Чувашия, Карачаево-Черкесия, Крым. Отбор регионов-участников осуществлялся на предмет ведения реальной и профессиональной деятельности по подготовке хафизов Корана", - говорится в сообщении.Отмечается, что инициатором создания организации выступил Совет по исламскому образованию РФ. Новую структуру возглавил директор казанского Центра подготовки хафизов Абдуррашид Фаизов. Его кандидатуру делегаты поддержали единогласно. "Ассоциации предстоит совместно разработать единые стандарты для всех центров подготовки хафизов Корана России, развить преподавание коранических наук, усовершенствовать и сделать единой для всех систему проведения конкурсов чтецов", - отмечают в муфтияте.

https://ria.ru/20171009/1506446616.html

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