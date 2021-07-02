https://ria.ru/20210702/konyak-1739667955.html
Путин подписал закон, вводящий понятие "коньяка России"
Путин подписал закон, вводящий понятие "коньяка России" - РИА Новости, 02.07.2021
Путин подписал закон, вводящий понятие "коньяка России"
Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который вносит поправки в закон о виноградарстве и виноделии, уточняя ряд терминов - в частности, вводит РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T18:50
2021-07-02T18:50
2021-07-02T18:50
россия
коньяк
владимир путин
вино
экономика
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который вносит поправки в закон о виноградарстве и виноделии, уточняя ряд терминов - в частности, вводит понятие "коньяка России". Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Так, в перечень основных понятий, используемых в законе о виноделии, добавлен термин "коньяк" - винодельческая продукция с объемной долей этилового спирта не менее 40%, изготовленная из коньячного дистиллята, выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее трех лет. Другой новый термин - "коньяк России": под ним понимается коньяк, на 100% произведенный из винограда, выращенного на территории РФ.Принятый закон также уточняет положения о саморегулировании в отрасли: предполагается создание единой федеральной саморегулируемой организации (СРО) виноградарей и виноделов России, которая будет, в частности, разрабатывать и выдавать сертификаты качества организации, разрабатывать эмблемы (знаки) "Вино России", "Коньяк России" и наделять членов СРО правом использования таких эмблем при производстве вина, крепленого вина, игристого вина, коньяка, на 100% произведенных из российского винограда.Кроме того, подписанный документ вводит в закон о виноделии понятие "автохтонное виноделие" - это деятельность по производству винодельческой продукции из автохтонных сортов винограда с применением исключительно технологических приемов и средств, описанных в открытых источниках не позднее 1903 года применительно к автохтонным сортам винограда.Принятый закон также вносит изменения в закон о госрегулировании производства и оборота алкоголя в России (171-ФЗ). Так, для получения лицензии на производство, хранение и поставки вина, игристого вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения производитель должен будет иметь сертификат качества, подтверждающий членство в федеральной СРО.Помимо этого, документ уточняет ряд терминов в 171-ФЗ. Например, термин "фруктовое вино" будет заменен на "плодовая алкогольная продукция" - это алкоголь крепостью от 6% до 15%, произведенный в результате полного или неполного брожения дробленых свежих плодов одного или нескольких видов, либо плодового (фруктового) сусла, либо восстановленного концентрированного плодового сока без добавления этилового спирта.Закон вступает в силу со дня официального опубликования, при этом в течение семи лет после этого для производства коньяка допускается переработка или использование коньячного дистиллята, произведенного за рубежом.
https://ria.ru/20210610/konyak-1736426104.html
https://ria.ru/20210628/vinograd-1738915425.html
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россия, коньяк, владимир путин, вино, экономика
Путин подписал закон, вводящий понятие "коньяка России"
Владимир Путин подписал закон, дающий возможность производства "коньяка России"
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
подписал федеральный закон, который вносит поправки в закон о виноградарстве и виноделии, уточняя ряд терминов - в частности, вводит понятие "коньяка России". Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Так, в перечень основных понятий, используемых в законе о виноделии, добавлен термин "коньяк" - винодельческая продукция с объемной долей этилового спирта не менее 40%, изготовленная из коньячного дистиллята, выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее трех лет. Другой новый термин - "коньяк России": под ним понимается коньяк, на 100% произведенный из винограда, выращенного на территории РФ.
Принятый закон также уточняет положения о саморегулировании в отрасли: предполагается создание единой федеральной саморегулируемой организации (СРО) виноградарей и виноделов России
, которая будет, в частности, разрабатывать и выдавать сертификаты качества организации, разрабатывать эмблемы (знаки) "Вино России", "Коньяк России" и наделять членов СРО правом использования таких эмблем при производстве вина, крепленого вина, игристого вина, коньяка, на 100% произведенных из российского винограда.
Кроме того, подписанный документ вводит в закон о виноделии понятие "автохтонное виноделие" - это деятельность по производству винодельческой продукции из автохтонных сортов винограда с применением исключительно технологических приемов и средств, описанных в открытых источниках не позднее 1903 года применительно к автохтонным сортам винограда.
Принятый закон также вносит изменения в закон о госрегулировании производства и оборота алкоголя в России (171-ФЗ). Так, для получения лицензии на производство, хранение и поставки вина, игристого вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения производитель должен будет иметь сертификат качества, подтверждающий членство в федеральной СРО.
Помимо этого, документ уточняет ряд терминов в 171-ФЗ. Например, термин "фруктовое вино" будет заменен на "плодовая алкогольная продукция" - это алкоголь крепостью от 6% до 15%, произведенный в результате полного или неполного брожения дробленых свежих плодов одного или нескольких видов, либо плодового (фруктового) сусла, либо восстановленного концентрированного плодового сока без добавления этилового спирта.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования, при этом в течение семи лет после этого для производства коньяка допускается переработка или использование коньячного дистиллята, произведенного за рубежом.