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Голикова уточнила требования по COVID-19 к туристам в Краснодарском крае
Голикова уточнила требования по COVID-19 к туристам в Краснодарском крае - РИА Новости, 02.07.2021
Голикова уточнила требования по COVID-19 к туристам в Краснодарском крае
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об уточнении требований по вакцинации от коронавируса для желающих отдохнуть в Краснодарском крае. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T20:28
2021-07-02T20:28
2021-07-02T22:34
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
новости - туризм
татьяна голикова
туризм
вакцинация россиян от covid-19
краснодарский край
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об уточнении требований по вакцинации от коронавируса для желающих отдохнуть в Краснодарском крае. Она пояснила, что россияне просят разъяснить новые правила, так как многие покупали путевки еще зимой. По решению властей Кубани, с 1 августа курорты края смогут посещать только вакцинированные граждане или те, у кого есть медицинский отвод, предъявив ПЦР-тест.Она подчеркнула, что россияне, не сделавшие прививку и приехавшие отдохнуть на Кубань, с 1 августа смогут вакцинироваться по месту отдыха в течение трех дней.В администрации края, в свою очередь, подтвердили, что между главой региона Вениамином Кондратьевым и Татьяной Голиковой существует такая договоренность.Там добавили, что официальное решение краевой оперштаб примет 8 июля. "На данный момент Министерство здравоохранения Краснодарского края совместно с Министерством курортов Краснодарского края просчитывают необходимое количество вакцины исходя из бронирования номерного фонда во всех объектах размещения региона на август-сентябрь", — добавили в пресс-службе правительства Кубани.
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РИА Новости
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Татьяна Голикова о требованиях к туристам Кубани по COVID-19
Татьяна Голикова уточнила требования по COVID-19 к туристам в Краснодарском крае. C 1 августа россияне, у которых есть медотвод от вакцинации, смогут приехать в Краснодарский край с ПЦР. Не привитые от ковида россияне смогут с 1 августа приезжать на курорты Кубани, но должны будут сделать прививку на месте в течение 3 дней.
2021-07-02T20:28
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, татьяна голикова, вакцинация россиян от covid-19, краснодарский край
Голикова уточнила требования по COVID-19 к туристам в Краснодарском крае
20:28 02.07.2021 (обновлено: 22:34 02.07.2021)
Голикова уточнила требования по COVID-19 к туристам в Краснодарском крае
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости.
Вице-премьер Татьяна Голикова
сообщила об уточнении требований по вакцинации от коронавируса для желающих отдохнуть в Краснодарском крае
.
Она пояснила, что россияне просят разъяснить новые правила, так как многие покупали путевки еще зимой. По решению властей Кубани, с 1 августа курорты края смогут посещать только вакцинированные граждане или те, у кого есть медицинский отвод, предъявив ПЦР-тест.
"Для того чтобы максимально комфортно реализовать права граждан на отдых, который ими был приобретен в течение всего 2021 года, мы договорились о том, что постановление главы Краснодарского края будет скорректировано. И начиная с 1 августа наши граждане могут приезжать на территорию Краснодарского края, имея при себе сертификат вакцинированного. В случае, если есть отвод от вакцинации, — ПЦР-тест, действительный 72 часа", — рассказала замглавы правительства.
Она подчеркнула, что россияне, не сделавшие прививку и приехавшие отдохнуть на Кубань, с 1 августа смогут вакцинироваться по месту отдыха в течение трех дней.
В администрации края, в свою очередь, подтвердили, что между главой региона Вениамином Кондратьевым
и Татьяной Голиковой существует такая договоренность.
Там добавили, что официальное решение краевой оперштаб примет 8 июля.
"На данный момент Министерство здравоохранения Краснодарского края совместно с Министерством курортов Краснодарского края просчитывают необходимое количество вакцины исходя из бронирования номерного фонда во всех объектах размещения региона на август-сентябрь", — добавили в пресс-службе правительства Кубани.