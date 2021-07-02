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Голикова уточнила требования по COVID-19 к туристам в Краснодарском крае

Голикова уточнила требования по COVID-19 к туристам в Краснодарском крае - РИА Новости, 02.07.2021

Голикова уточнила требования по COVID-19 к туристам в Краснодарском крае

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об уточнении требований по вакцинации от коронавируса для желающих отдохнуть в Краснодарском крае. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T20:28

2021-07-02T20:28

2021-07-02T22:34

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россия

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туризм

вакцинация россиян от covid-19

краснодарский край

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об уточнении требований по вакцинации от коронавируса для желающих отдохнуть в Краснодарском крае. Она пояснила, что россияне просят разъяснить новые правила, так как многие покупали путевки еще зимой. По решению властей Кубани, с 1 августа курорты края смогут посещать только вакцинированные граждане или те, у кого есть медицинский отвод, предъявив ПЦР-тест.Она подчеркнула, что россияне, не сделавшие прививку и приехавшие отдохнуть на Кубань, с 1 августа смогут вакцинироваться по месту отдыха в течение трех дней.В администрации края, в свою очередь, подтвердили, что между главой региона Вениамином Кондратьевым и Татьяной Голиковой существует такая договоренность.Там добавили, что официальное решение краевой оперштаб примет 8 июля. "На данный момент Министерство здравоохранения Краснодарского края совместно с Министерством курортов Краснодарского края просчитывают необходимое количество вакцины исходя из бронирования номерного фонда во всех объектах размещения региона на август-сентябрь", — добавили в пресс-службе правительства Кубани.

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Татьяна Голикова о требованиях к туристам Кубани по COVID-19 Татьяна Голикова уточнила требования по COVID-19 к туристам в Краснодарском крае. C 1 августа россияне, у которых есть медотвод от вакцинации, смогут приехать в Краснодарский край с ПЦР. Не привитые от ковида россияне смогут с 1 августа приезжать на курорты Кубани, но должны будут сделать прививку на месте в течение 3 дней. 2021-07-02T20:28 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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