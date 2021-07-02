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РБК: металлургов попросили сократить потребление кислорода ради больниц

РБК: металлургов попросили сократить потребление кислорода ради больниц - РИА Новости, 02.07.2021

РБК: металлургов попросили сократить потребление кислорода ради больниц

Минпромторг призвал российские металлургические компании уменьшить потребление технического кислорода, чтобы нарастить поставки медицинского кислорода в... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T09:08

2021-07-02T09:08

2021-07-02T12:17

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

экономика

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Минпромторг призвал российские металлургические компании уменьшить потребление технического кислорода, чтобы нарастить поставки медицинского кислорода в больницы. Об этом РБК рассказали источники со ссылкой на заявление первого замминистра промышленности Василия Осьмакова. Это объясняется ростом числа заболевших COVID-19, пишет издание. Так, для обеспечения потребностей больниц предлагается временно перераспределить мощности производителей кислорода.Отмечается, что министерство попросило металлургические компании, а также производителей технических и медицинских газов в короткие сроки предоставить данные о темпах производства и потребления. Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что страна полностью обеспечена медицинским кислородом и тарой для него в случае поставок в газообразном состоянии. Он добавил, что на сегодняшний день в России существуют резервы для наращивания выпуска медицинского кислорода еще минимум на 400 тонн.

https://ria.ru/20210603/saturatsiya-1735480882.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество, экономика