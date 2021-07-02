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РБК: металлургов попросили сократить потребление кислорода ради больниц
РБК: металлургов попросили сократить потребление кислорода ради больниц - РИА Новости, 02.07.2021
РБК: металлургов попросили сократить потребление кислорода ради больниц
Минпромторг призвал российские металлургические компании уменьшить потребление технического кислорода, чтобы нарастить поставки медицинского кислорода в... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T09:08
2021-07-02T09:08
2021-07-02T12:17
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
экономика
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Минпромторг призвал российские металлургические компании уменьшить потребление технического кислорода, чтобы нарастить поставки медицинского кислорода в больницы. Об этом РБК рассказали источники со ссылкой на заявление первого замминистра промышленности Василия Осьмакова. Это объясняется ростом числа заболевших COVID-19, пишет издание. Так, для обеспечения потребностей больниц предлагается временно перераспределить мощности производителей кислорода.Отмечается, что министерство попросило металлургические компании, а также производителей технических и медицинских газов в короткие сроки предоставить данные о темпах производства и потребления. Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что страна полностью обеспечена медицинским кислородом и тарой для него в случае поставок в газообразном состоянии. Он добавил, что на сегодняшний день в России существуют резервы для наращивания выпуска медицинского кислорода еще минимум на 400 тонн.
https://ria.ru/20210603/saturatsiya-1735480882.html
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денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество, экономика
РБК: металлургов попросили сократить потребление кислорода ради больниц
09:08 02.07.2021 (обновлено: 12:17 02.07.2021)
РБК сообщил, что Минпромторг попросил металлургов сократить потребление кислорода ради больниц