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Туризм
https://ria.ru/20210702/kipr-1739590941.html
Власти Кипра изменили правила въезда для туристов
Власти Кипра изменили правила въезда для туристов - РИА Новости, 02.07.2021
Власти Кипра изменили правила въезда для туристов
Власти Кипра внесли изменения в протоколы въезда иностранных туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T14:27
2021-07-02T14:27
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Власти Кипра внесли изменения в протоколы въезда иностранных туристов, сообщает АТОР.Для путешественников из стран "красной" категории, к которой отнесена и Россия, теперь результат ПЦР-текста на COVID-19, который делается по прибытии, будет доступен в течение трех часов на цифровой платформе www.covid-testcyprus.com. Раньше эти сведение поступали туристам на телефон смс-сообщением.Правила въезда ни остров для россиян не изменились: непривитым нужно сдать два ПЦР-анализа. Первый — не ранее чем за 72 часа до отправления. Его результат загружается на платформу Cyprus Flight Pass в течение 48 часов до вылета. Второй — по прилете. В аэропорту Ларнаки он стоит 30 евро, в воздушной гавани Пафоса — 32 евро.Дети до 12 лет освобождаются от тестирования. ПЦР-анализы на коронавирус не нужны путешественникам, прошедшим полный курс вакцинации "Спутником V".
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коронавирус covid-19, россия, туризм, ларнаки, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, кипр, пафос, вакцинация

Власти Кипра изменили правила въезда для туристов

14:27 02.07.2021
 
© Pixabay / Dimitris VetsikasЛимасол, Кипр
Лимасол, Кипр - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Pixabay / Dimitris Vetsikas
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Власти Кипра внесли изменения в протоколы въезда иностранных туристов, сообщает АТОР.
Для путешественников из стран "красной" категории, к которой отнесена и Россия, теперь результат ПЦР-текста на COVID-19, который делается по прибытии, будет доступен в течение трех часов на цифровой платформе www.covid-testcyprus.com. Раньше эти сведение поступали туристам на телефон смс-сообщением.
Правила въезда ни остров для россиян не изменились: непривитым нужно сдать два ПЦР-анализа.
Первый — не ранее чем за 72 часа до отправления. Его результат загружается на платформу Cyprus Flight Pass в течение 48 часов до вылета.
Второй — по прилете. В аэропорту Ларнаки он стоит 30 евро, в воздушной гавани Пафоса — 32 евро.
Дети до 12 лет освобождаются от тестирования.
ПЦР-анализы на коронавирус не нужны путешественникам, прошедшим полный курс вакцинации "Спутником V".
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