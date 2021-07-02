https://ria.ru/20210702/kipr-1739590941.html

Власти Кипра изменили правила въезда для туристов

Власти Кипра изменили правила въезда для туристов - РИА Новости, 02.07.2021

Власти Кипра изменили правила въезда для туристов

Власти Кипра внесли изменения в протоколы въезда иностранных туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T14:27

2021-07-02T14:27

2021-07-02T14:27

туризм

коронавирус covid-19

россия

туризм

ларнаки

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

кипр

пафос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603353207_0:373:2731:1909_1920x0_80_0_0_299ee0f1d249992a7369c151bc86e9f6.jpg

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Власти Кипра внесли изменения в протоколы въезда иностранных туристов, сообщает АТОР.Для путешественников из стран "красной" категории, к которой отнесена и Россия, теперь результат ПЦР-текста на COVID-19, который делается по прибытии, будет доступен в течение трех часов на цифровой платформе www.covid-testcyprus.com. Раньше эти сведение поступали туристам на телефон смс-сообщением.Правила въезда ни остров для россиян не изменились: непривитым нужно сдать два ПЦР-анализа. Первый — не ранее чем за 72 часа до отправления. Его результат загружается на платформу Cyprus Flight Pass в течение 48 часов до вылета. Второй — по прилете. В аэропорту Ларнаки он стоит 30 евро, в воздушной гавани Пафоса — 32 евро.Дети до 12 лет освобождаются от тестирования. ПЦР-анализы на коронавирус не нужны путешественникам, прошедшим полный курс вакцинации "Спутником V".

https://ria.ru/20210625/bolgariya-1738406743.html

россия

ларнаки

кипр

пафос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, туризм, ларнаки, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, кипр, пафос, вакцинация