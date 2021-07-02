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Культура
https://ria.ru/20210702/kino-1739460012.html
Старшенбаум, Клавье и фильм-антистресс. Что идет в кино
Старшенбаум, Клавье и фильм-антистресс. Что идет в кино - РИА Новости, 02.07.2021
Старшенбаум, Клавье и фильм-антистресс. Что идет в кино
На этой неделе вышли мелодрама со Старшенбаум и Авдеевым "Джетлаг" и ужастик про ловушки "Бегущая в лабиринте". А еще — "Начать с нуля", итальянская комедия про РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T08:00
2021-07-02T08:06
культура
кино и сериалы
знаменитости
михаил идов
кристен стюарт
алжир (республика)
берлин (город)
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. На этой неделе вышли мелодрама со Старшенбаум и Авдеевым "Джетлаг" и ужастик про ловушки "Бегущая в лабиринте". А еще — "Начать с нуля", итальянская комедия про то, как бороться с комплексами, и французская "Самая безумная свадьба" о неполиткорректном отце четырех дочерей. О том, что посмотреть в кино, — в материале РИА Новости.Лабиринт загадокГлавный ужастик недели — триллер "Бегущая в лабиринте".Лиза просыпается после аварии в странной комнате в лабиринте. Оказывается, вместе с ней из него пытаются выбраться другие люди. Интрига в том, что каждые несколько минут секции гигантской ловушки "схлопываются". Чтобы выжить, героям надо решать загадки и постоянно двигаться внутри коридоров.Фильм, с одной стороны, напоминает почти что своего тезку — "Бегущего в лабиринте" с Диланом О’Брайеном — или любую картину, где действие происходит в закрытом пространстве. Но при этом в новом проекте режиссер Матье Тури (а он снимает в основном хоррор и драму) ловко вплетает в историю философские и экзистенциальные вопросы, предлагая зрителям поразмышлять о жизни и смерти, потерях и боли, выживании и стремлениях.Неслучайно главная героиня — девушка (ее сыграла напоминающая Кристен Стюарт Гайя Уайсс, которая появлялась в сериале "Викинги" и фильме "Джуди"). За счет этого картина становится захватывающей и более современной, представляя фем-повестку.Смотреть, как Лиза буквально пробирается сквозь огонь, воду, ловушки и монстров, очень увлекательно. Не в последнюю очередь благодаря созданному эффекту присутствия — с помощью звуков, цветовых решений и операторской работы.Непросто будет и зрителям сохранить самообладание, особенно тем, у кого клаустрофобия.Из Берлина в ТаиландИстория любви на фоне расставаний и "перезагрузки" — "Джетлаг".Женя (Ирина Старшенбаум) и Никита (Филипп Авдеев) ссорятся накануне поездки за границу. Она меняет билет и одна улетает в Берлин, а он отправляется в Таиланд. Девушка пытается отвлечься от переживаний и случайно (в качестве продюсера) становится участницей съемок фильма, а молодой человек стремится закрыть гештальты и найти просветление. Но скоро Никита понимает, что хочет быть только с Женей, и пробует ее вернуть. Однако не все так просто."Это эмоционально честный, временами романтичный и местами смешной взгляд на карьеру и отношения, секс и сексизм, путешествия, муки творчества и поиски себя в огромном мире, — отмечает режиссер Михаил Идов. — Здесь не спрячешься ни за историческим материалом, ни за условностями жанра: либо поймаешь за хвост правду происходящего, либо нет".По словам создателей, сейчас выходит много фильмов и про обеспеченных обитателей Садового кольца, и про ярких маргиналов на обочине общества.Таким фильм и получился: с противоречивыми героями, душевными разговорами, спонтанными решениями и атмосферой приключений.Итальянские страстиВ прокате есть картины со всей Европы: еще показывают итальянский "Начать с нуля" — идеальный фильм-антистресс.В главной героине каждый узнает себя (хотя бы немного — и даже если вы мужчина).Джулии около сорока, она обычный менеджер по маркетингу. Ее парень — свободный художник не от мира сего, а бывший собирается жениться, но продолжает по ночам писать экс-супруге сообщения. Подруга вовсю использует ее, а еще на работе новый босс: 20-летняя блогерша с миллионом фолловеров.Джулия решает изменить все в жизни и идет к коучу, чтобы разобраться с проблемами, знакомыми каждому жителю мегаполиса. Это тревожность, панические атаки, неуверенность в себе, отсутствие личных границ, токсичные отношения с друзьями, коллегами и бойфрендом.Но главное — методы гуру очень необычны, зато Джулия буквально становится новым человеком.У итальянцев хорошо получается снимать комедии, а у "Начать с нуля" еще есть и подтекст: задуматься о собственной жизни и о том, как быть счастливым здесь и сейчас.Получилась вдохновляющая история в стиле "Дьявол носит Prada" с южным акцентом. Она про то, что начинать с нуля не страшно, возрастные предрассудки — ерунда, а рамки мы устанавливаем себе сами.Отец и его зятьяЕще одна комедия, но французская и неполиткорректная — "Самая безумная свадьба" (продолжение "Безумной свадьбы").В первой части дочери добропорядочной и респектабельной семьи Клода и Мари вышли замуж за еврея, араба, китайца и африканца. Теперь заявляют, что переезжают с супругами в Израиль, Алжир и так далее.Клод и Мари приходят в ужас, но потом решают заставить зятьев полюбить Францию и остаться.Будет много забавных и неловких ситуаций, неудобных шуток на грани и столкновений семьи буржуа с новыми стандартами современного общества — от интернациональных браков до социальных медиа.К роли главной семейной пары вернулся дуэт Кристиана Клавье и Шанталь Лоби. Клавье, пожалуй, один из самых известных современных французских комедийных артистов — и в этом фильме он снова это доказывает.Комичности сюжету придает то, что его герой Клод обычно критикует все в своей стране, но теперь вынужден создавать положительный образ Франции для собственных детей."В комедии больше всего люди смеются над недостатками персонажей. Поэтому моя задача — их этими недостатками слегка "напичкать", — отмечает режиссер Филипп де Шоврон. — А еще зрители всегда ждут реплик, которые касаются их напрямую: алжирцы смеются над шутками про алжирцев, китайцы — над анекдотами про китайцев и так далее. Каждая группа хочет, чтобы ее заметили".К этому можно добавить, что язык юмора — универсальный, так что смешно будет всем.
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кино и сериалы, знаменитости, михаил идов, кристен стюарт, алжир (республика), берлин (город)

Старшенбаум, Клавье и фильм-антистресс. Что идет в кино

08:00 02.07.2021 (обновлено: 08:06 02.07.2021)
 
© Фото : пресс-служба "Белые ночи"Кадр из фильма "Джетлаг"
Кадр из фильма Джетлаг - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Фото : пресс-служба "Белые ночи"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. На этой неделе вышли мелодрама со Старшенбаум и Авдеевым "Джетлаг" и ужастик про ловушки "Бегущая в лабиринте". А еще — "Начать с нуля", итальянская комедия про то, как бороться с комплексами, и французская "Самая безумная свадьба" о неполиткорректном отце четырех дочерей. О том, что посмотреть в кино, — в материале РИА Новости.

Лабиринт загадок

Главный ужастик недели — триллер "Бегущая в лабиринте".
Лиза просыпается после аварии в странной комнате в лабиринте. Оказывается, вместе с ней из него пытаются выбраться другие люди. Интрига в том, что каждые несколько минут секции гигантской ловушки "схлопываются". Чтобы выжить, героям надо решать загадки и постоянно двигаться внутри коридоров.
© Фото : Capella FilmКадр из фильма "Бегущая в лабиринте"
Кадр из фильма Бегущая в лабиринте - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Фото : Capella Film
Кадр из фильма "Бегущая в лабиринте"
Фильм, с одной стороны, напоминает почти что своего тезку — "Бегущего в лабиринте" с Диланом О’Брайеном — или любую картину, где действие происходит в закрытом пространстве. Но при этом в новом проекте режиссер Матье Тури (а он снимает в основном хоррор и драму) ловко вплетает в историю философские и экзистенциальные вопросы, предлагая зрителям поразмышлять о жизни и смерти, потерях и боли, выживании и стремлениях.
© Фото : Capella FilmКадр из фильма "Бегущая в лабиринте"
Кадр из фильма Бегущая в лабиринте
1 из 3
Кадр из фильма "Бегущая в лабиринте"
© Фото : Capella Film
© Фото : Capella Film

Сцена из фильма "Бегущая в лабиринте"

Кадр из фильма Бегущая в лабиринте
2 из 3

Сцена из фильма "Бегущая в лабиринте"

© Фото : Capella Film
© Фото : Capella Film

Фрагмент фильма "Бегущая в лабиринте"

Кадр из фильма Бегущая в лабиринте
3 из 3

Фрагмент фильма "Бегущая в лабиринте"

© Фото : Capella Film
1 из 3
Кадр из фильма "Бегущая в лабиринте"
© Фото : Capella Film
2 из 3

Сцена из фильма "Бегущая в лабиринте"

© Фото : Capella Film
3 из 3

Фрагмент фильма "Бегущая в лабиринте"

© Фото : Capella Film
Неслучайно главная героиня — девушка (ее сыграла напоминающая Кристен Стюарт Гайя Уайсс, которая появлялась в сериале "Викинги" и фильме "Джуди"). За счет этого картина становится захватывающей и более современной, представляя фем-повестку.
Смотреть, как Лиза буквально пробирается сквозь огонь, воду, ловушки и монстров, очень увлекательно. Не в последнюю очередь благодаря созданному эффекту присутствия — с помощью звуков, цветовых решений и операторской работы.
© Фото : Capella FilmКадр из фильма "Бегущая в лабиринте"
Кадр из фильма Бегущая в лабиринте - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Фото : Capella Film
Кадр из фильма "Бегущая в лабиринте"

"Мы снимали на специальную движущуюся камеру, — объясняет режиссер. — У меня была цель: не облегчать задачу главной героине, а показать, как нелегко ей в данных обстоятельствах".

Непросто будет и зрителям сохранить самообладание, особенно тем, у кого клаустрофобия.
© Фото : Capella FilmКадр из фильма "Бегущая в лабиринте"
Кадр из фильма Бегущая в лабиринте - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Фото : Capella Film
Кадр из фильма "Бегущая в лабиринте"

Из Берлина в Таиланд

История любви на фоне расставаний и "перезагрузки" — "Джетлаг".
Женя (Ирина Старшенбаум) и Никита (Филипп Авдеев) ссорятся накануне поездки за границу. Она меняет билет и одна улетает в Берлин, а он отправляется в Таиланд. Девушка пытается отвлечься от переживаний и случайно (в качестве продюсера) становится участницей съемок фильма, а молодой человек стремится закрыть гештальты и найти просветление. Но скоро Никита понимает, что хочет быть только с Женей, и пробует ее вернуть. Однако не все так просто.
© Фото : пресс-служба "Белые ночи"Кадр из фильма "Джетлаг"
Кадр из фильма Джетлаг - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Фото : пресс-служба "Белые ночи"
Кадр из фильма "Джетлаг"
"Это эмоционально честный, временами романтичный и местами смешной взгляд на карьеру и отношения, секс и сексизм, путешествия, муки творчества и поиски себя в огромном мире, — отмечает режиссер Михаил Идов. — Здесь не спрячешься ни за историческим материалом, ни за условностями жанра: либо поймаешь за хвост правду происходящего, либо нет".
По словам создателей, сейчас выходит много фильмов и про обеспеченных обитателей Садового кольца, и про ярких маргиналов на обочине общества.
© Фото : пресс-служба "Белые ночи"Кадр из фильма "Джетлаг"
Кадр из фильма Джетлаг - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Фото : пресс-служба "Белые ночи"
Кадр из фильма "Джетлаг"

"Нам было интересно поговорить про тех, кто летает лоукостерами, зато повсюду. Про людей, снимающих "двушку" в хрущевке в спальном районе, но при этом чувствующих себя гражданами мира", — говорит автор сценария Лили Идова.

Таким фильм и получился: с противоречивыми героями, душевными разговорами, спонтанными решениями и атмосферой приключений.
© Фото : пресс-служба "Белые ночи"Кадр из фильма "Джетлаг"
Кадр из фильма Джетлаг - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Фото : пресс-служба "Белые ночи"
Кадр из фильма "Джетлаг"

Итальянские страсти

В прокате есть картины со всей Европы: еще показывают итальянский "Начать с нуля" — идеальный фильм-антистресс.
В главной героине каждый узнает себя (хотя бы немного — и даже если вы мужчина).
© Фото : пресс-служба "Пилот кино"Кадр из фильма "Начать с нуля"
Кадр из фильма Начать с нуля - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Фото : пресс-служба "Пилот кино"
Кадр из фильма "Начать с нуля"
Джулии около сорока, она обычный менеджер по маркетингу. Ее парень — свободный художник не от мира сего, а бывший собирается жениться, но продолжает по ночам писать экс-супруге сообщения. Подруга вовсю использует ее, а еще на работе новый босс: 20-летняя блогерша с миллионом фолловеров.
© Фото : пресс-служба "Пилот кино"Кадр из фильма "Начать с нуля"
Кадр из фильма Начать с нуля - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Фото : пресс-служба "Пилот кино"
Кадр из фильма "Начать с нуля"
Джулия решает изменить все в жизни и идет к коучу, чтобы разобраться с проблемами, знакомыми каждому жителю мегаполиса. Это тревожность, панические атаки, неуверенность в себе, отсутствие личных границ, токсичные отношения с друзьями, коллегами и бойфрендом.
Но главное — методы гуру очень необычны, зато Джулия буквально становится новым человеком.
© Фото : пресс-служба "Пилот кино"Кадр из фильма "Начать с нуля"
Кадр из фильма Начать с нуля - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Фото : пресс-служба "Пилот кино"
Кадр из фильма "Начать с нуля"
У итальянцев хорошо получается снимать комедии, а у "Начать с нуля" еще есть и подтекст: задуматься о собственной жизни и о том, как быть счастливым здесь и сейчас.
Получилась вдохновляющая история в стиле "Дьявол носит Prada" с южным акцентом. Она про то, что начинать с нуля не страшно, возрастные предрассудки — ерунда, а рамки мы устанавливаем себе сами.
© Фото : пресс-служба "Пилот кино"Кадр из фильма "Начать с нуля"
Кадр из фильма Начать с нуля - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Фото : пресс-служба "Пилот кино"
Кадр из фильма "Начать с нуля"

Отец и его зятья

Еще одна комедия, но французская и неполиткорректная — "Самая безумная свадьба" (продолжение "Безумной свадьбы").
В первой части дочери добропорядочной и респектабельной семьи Клода и Мари вышли замуж за еврея, араба, китайца и африканца. Теперь заявляют, что переезжают с супругами в Израиль, Алжир и так далее.
© Фото : пресс-служба "Наше кино"Кадр из фильма "Самая безумная свадьба"
Кадр из фильма Самая безумная свадьба - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Фото : пресс-служба "Наше кино"
Кадр из фильма "Самая безумная свадьба"
Клод и Мари приходят в ужас, но потом решают заставить зятьев полюбить Францию и остаться.
Будет много забавных и неловких ситуаций, неудобных шуток на грани и столкновений семьи буржуа с новыми стандартами современного общества — от интернациональных браков до социальных медиа.
© Фото : пресс-служба "Наше кино"Кадр из фильма "Самая безумная свадьба"
Кадр из фильма Самая безумная свадьба - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Фото : пресс-служба "Наше кино"
Кадр из фильма "Самая безумная свадьба"
К роли главной семейной пары вернулся дуэт Кристиана Клавье и Шанталь Лоби. Клавье, пожалуй, один из самых известных современных французских комедийных артистов — и в этом фильме он снова это доказывает.
Комичности сюжету придает то, что его герой Клод обычно критикует все в своей стране, но теперь вынужден создавать положительный образ Франции для собственных детей.
© Фото : пресс-служба "Наше кино"

Лоби и Клавье в фильме "Самая безумная свадьба"

Кадр из фильма Самая безумная свадьба
1 из 3

Лоби и Клавье в фильме "Самая безумная свадьба"

© Фото : пресс-служба "Наше кино"
© Фото : пресс-служба "Наше кино"Кадр из фильма "Самая безумная свадьба"
Кадр из фильма Самая безумная свадьба
2 из 3
Кадр из фильма "Самая безумная свадьба"
© Фото : пресс-служба "Наше кино"
© Фото : пресс-служба "Наше кино"

Сцена из фильма "Самая безумная свадьба"

Кадр из фильма Самая безумная свадьба
3 из 3

Сцена из фильма "Самая безумная свадьба"

© Фото : пресс-служба "Наше кино"
1 из 3

Лоби и Клавье в фильме "Самая безумная свадьба"

© Фото : пресс-служба "Наше кино"
2 из 3
Кадр из фильма "Самая безумная свадьба"
© Фото : пресс-служба "Наше кино"
3 из 3

Сцена из фильма "Самая безумная свадьба"

© Фото : пресс-служба "Наше кино"
"В комедии больше всего люди смеются над недостатками персонажей. Поэтому моя задача — их этими недостатками слегка "напичкать", — отмечает режиссер Филипп де Шоврон. — А еще зрители всегда ждут реплик, которые касаются их напрямую: алжирцы смеются над шутками про алжирцев, китайцы — над анекдотами про китайцев и так далее. Каждая группа хочет, чтобы ее заметили".
К этому можно добавить, что язык юмора — универсальный, так что смешно будет всем.
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