https://ria.ru/20210702/kino-1739460012.html

Старшенбаум, Клавье и фильм-антистресс. Что идет в кино

Старшенбаум, Клавье и фильм-антистресс. Что идет в кино - РИА Новости, 02.07.2021

Старшенбаум, Клавье и фильм-антистресс. Что идет в кино

На этой неделе вышли мелодрама со Старшенбаум и Авдеевым "Джетлаг" и ужастик про ловушки "Бегущая в лабиринте". А еще — "Начать с нуля", итальянская комедия про РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T08:00

2021-07-02T08:00

2021-07-02T08:06

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. На этой неделе вышли мелодрама со Старшенбаум и Авдеевым "Джетлаг" и ужастик про ловушки "Бегущая в лабиринте". А еще — "Начать с нуля", итальянская комедия про то, как бороться с комплексами, и французская "Самая безумная свадьба" о неполиткорректном отце четырех дочерей. О том, что посмотреть в кино, — в материале РИА Новости.Лабиринт загадокГлавный ужастик недели — триллер "Бегущая в лабиринте".Лиза просыпается после аварии в странной комнате в лабиринте. Оказывается, вместе с ней из него пытаются выбраться другие люди. Интрига в том, что каждые несколько минут секции гигантской ловушки "схлопываются". Чтобы выжить, героям надо решать загадки и постоянно двигаться внутри коридоров.Фильм, с одной стороны, напоминает почти что своего тезку — "Бегущего в лабиринте" с Диланом О’Брайеном — или любую картину, где действие происходит в закрытом пространстве. Но при этом в новом проекте режиссер Матье Тури (а он снимает в основном хоррор и драму) ловко вплетает в историю философские и экзистенциальные вопросы, предлагая зрителям поразмышлять о жизни и смерти, потерях и боли, выживании и стремлениях.Неслучайно главная героиня — девушка (ее сыграла напоминающая Кристен Стюарт Гайя Уайсс, которая появлялась в сериале "Викинги" и фильме "Джуди"). За счет этого картина становится захватывающей и более современной, представляя фем-повестку.Смотреть, как Лиза буквально пробирается сквозь огонь, воду, ловушки и монстров, очень увлекательно. Не в последнюю очередь благодаря созданному эффекту присутствия — с помощью звуков, цветовых решений и операторской работы.Непросто будет и зрителям сохранить самообладание, особенно тем, у кого клаустрофобия.Из Берлина в ТаиландИстория любви на фоне расставаний и "перезагрузки" — "Джетлаг".Женя (Ирина Старшенбаум) и Никита (Филипп Авдеев) ссорятся накануне поездки за границу. Она меняет билет и одна улетает в Берлин, а он отправляется в Таиланд. Девушка пытается отвлечься от переживаний и случайно (в качестве продюсера) становится участницей съемок фильма, а молодой человек стремится закрыть гештальты и найти просветление. Но скоро Никита понимает, что хочет быть только с Женей, и пробует ее вернуть. Однако не все так просто."Это эмоционально честный, временами романтичный и местами смешной взгляд на карьеру и отношения, секс и сексизм, путешествия, муки творчества и поиски себя в огромном мире, — отмечает режиссер Михаил Идов. — Здесь не спрячешься ни за историческим материалом, ни за условностями жанра: либо поймаешь за хвост правду происходящего, либо нет".По словам создателей, сейчас выходит много фильмов и про обеспеченных обитателей Садового кольца, и про ярких маргиналов на обочине общества.Таким фильм и получился: с противоречивыми героями, душевными разговорами, спонтанными решениями и атмосферой приключений.Итальянские страстиВ прокате есть картины со всей Европы: еще показывают итальянский "Начать с нуля" — идеальный фильм-антистресс.В главной героине каждый узнает себя (хотя бы немного — и даже если вы мужчина).Джулии около сорока, она обычный менеджер по маркетингу. Ее парень — свободный художник не от мира сего, а бывший собирается жениться, но продолжает по ночам писать экс-супруге сообщения. Подруга вовсю использует ее, а еще на работе новый босс: 20-летняя блогерша с миллионом фолловеров.Джулия решает изменить все в жизни и идет к коучу, чтобы разобраться с проблемами, знакомыми каждому жителю мегаполиса. Это тревожность, панические атаки, неуверенность в себе, отсутствие личных границ, токсичные отношения с друзьями, коллегами и бойфрендом.Но главное — методы гуру очень необычны, зато Джулия буквально становится новым человеком.У итальянцев хорошо получается снимать комедии, а у "Начать с нуля" еще есть и подтекст: задуматься о собственной жизни и о том, как быть счастливым здесь и сейчас.Получилась вдохновляющая история в стиле "Дьявол носит Prada" с южным акцентом. Она про то, что начинать с нуля не страшно, возрастные предрассудки — ерунда, а рамки мы устанавливаем себе сами.Отец и его зятьяЕще одна комедия, но французская и неполиткорректная — "Самая безумная свадьба" (продолжение "Безумной свадьбы").В первой части дочери добропорядочной и респектабельной семьи Клода и Мари вышли замуж за еврея, араба, китайца и африканца. Теперь заявляют, что переезжают с супругами в Израиль, Алжир и так далее.Клод и Мари приходят в ужас, но потом решают заставить зятьев полюбить Францию и остаться.Будет много забавных и неловких ситуаций, неудобных шуток на грани и столкновений семьи буржуа с новыми стандартами современного общества — от интернациональных браков до социальных медиа.К роли главной семейной пары вернулся дуэт Кристиана Клавье и Шанталь Лоби. Клавье, пожалуй, один из самых известных современных французских комедийных артистов — и в этом фильме он снова это доказывает.Комичности сюжету придает то, что его герой Клод обычно критикует все в своей стране, но теперь вынужден создавать положительный образ Франции для собственных детей."В комедии больше всего люди смеются над недостатками персонажей. Поэтому моя задача — их этими недостатками слегка "напичкать", — отмечает режиссер Филипп де Шоврон. — А еще зрители всегда ждут реплик, которые касаются их напрямую: алжирцы смеются над шутками про алжирцев, китайцы — над анекдотами про китайцев и так далее. Каждая группа хочет, чтобы ее заметили".К этому можно добавить, что язык юмора — универсальный, так что смешно будет всем.

https://ria.ru/20210626/kino-1738621432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, знаменитости, михаил идов, кристен стюарт, алжир (республика), берлин (город)