https://ria.ru/20210702/kholokost-1739479404.html

"Из Евросоюза — вон!" Польша отказалась платить за страшные преступления

"Из Евросоюза — вон!" Польша отказалась платить за страшные преступления - РИА Новости, 02.07.2021

"Из Евросоюза — вон!" Польша отказалась платить за страшные преступления

Сотни исков, миллионы злотых — власти Польши приняли закон, который перечеркнул для евреев возможность возместить ущерб за имущество, отнятое в годы холокоста... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T08:00

2021-07-02T08:00

2021-07-02T08:04

религия и мировоззрение

жилье

рута ванагайте

пинхас гольдшмидт

прибалтика

евросоюз

российский государственный гуманитарный университет

илья альтман

румыния

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Антон Скрипунов. Сотни исков, миллионы злотых — власти Польши приняли закон, который перечеркнул для евреев возможность возместить ущерб за имущество, отнятое в годы холокоста. Нежелание Варшавы платить в рамках реституции возмутило даже ближайших союзников. О мрачном будущем попытки "замять прошлое" — в материале РИА Новости."Немыслимый аморальный шаг""Отсюда поставляли товары во Владивосток, Петропавловск и даже в Китай. Магазины были заполнены до самого потолка. В окрестностях за аренду платили много, потому что каждая квартира была отдельным предприятием. Действительно, невозможно посчитать, сколько там работало небольших фабрик. Галдеж торговцев и покупателей не прекращался ни на минуту", — следует из рассказа о Францисканской улице в Варшаве.Отсюда рукой подать до знаменитого Королевского замка. Еще ближе — Форт легионов. А уж совсем рядом — Парк фонтанов. В 30-е годы прошлого века, когда были написаны строки выше, тут жили евреи.В 1940-м торговая улица затихла. Нацисты загнали всех в гетто: в одной комнате часто ютилось по десять человек. А потом жильцов "окончательно расселили" по концлагерям. Ныне дома на Францисканской — "золотая миля" польской столицы. Цены на жилплощадь исчисляются миллионами евро.Именно квартирный вопрос стал поводом для спора, причем международного. Все дело в поправках к Административному кодексу, принятых польским сеймом. Они устанавливают жесткие сроки на возврат имущества в рамках реституции. Согласно новому закону, все, что отняли более 30 лет назад, вернуть нельзя. В итоге закроют как минимум 90% исков о возврате квартир семьям, чье жилье экспроприировала нацистская или коммунистическая власть.Принятый документ крайне возмутил Израиль — именно там живет большинство потомков польских евреев. Не сдержал жестких выражений даже глава МИД страны Яир Лапид."Польский закон, который запрещает возвращение еврейской собственности или компенсацию за нее пережившим холокост и их потомкам, — это ужасная несправедливость, позор, нарушение прав жертв холокоста, их потомков и потомков еврейских общин, живших в Польше многие века, — публично высказался политик. — Это немыслимый шаг. Эти аморальные поправки нанесут серьезный ущерб отношениям между государствами. Мы серьезно воспринимаем попытку предотвратить возвращение собственности, украденной у евреев нацистами (и их помощниками) во время катастрофы в европейских странах. Никакой закон не изменит историю".Израилем дело не ограничилось. В ситуацию вмешался даже близкий союзник Варшавы — Соединенные Штаты. Поверенный в делах посольства США в Польше Бикс Алиу прямым текстом заявил, что Польша поступает нехорошо: "Поправка эффективно заблокирует возвращение или выплату компенсаций за утраченное имущество".Более того, поляки, по его словам, без стеснения идут наперекор американским внешнеполитическим интересам — ведь с 2018-го Белый дом действует в вопросе реституции по "Акту 447". Согласно документу, Америка обязана следить за "обеспечением компенсации утраченного в годы холокоста еврейского имущества" по всему миру."Замять скандал"Что интересно, ссора эта уже не первая. В 2018-м Польша разгневала коллективный Запад законом, который запрещал использовать словосочетание "польские лагеря смерти" и возлагать ответственность за геноцид евреев на поляков. Нарушителям грозило до трех лет тюрьмы.Через несколько месяцев Варшава отменила тюремное наказание, и история вроде бы сошла на нет. Однако в начале 2019-го поднялся гвалт вокруг слов главы израильского МИД Исраэля Каца, заявившего, что "поляки впитали антисемитизм с молоком матери"."Скандал удалось замять — во многом из-за прагматичного подхода тогдашнего премьера Израиля Биньямина Нетаньяху", — говорит РИА Новости польский историк Михал Патрик Садловский.Но тема участия поляков в истреблении евреев никуда не исчезла. Она, по словам специалиста, "очень сложная". Стоит вопрос об ответственности за холокост целой страны, а вместе с этим — материальной компенсации. Речь идет о десятках тысяч объектов, ведь до войны тут проживали 3,3 миллиона последователей иудаизма. Сейчас их меньше 30 тысяч."Скандальный закон призван решить проблему, которую создали нацисты, а затем — коммунисты, — объясняет логику Варшавы Садловский. — Дело ведь еще в том, что на этом вопросе паразитируют: появляются мошенники, которые под видом родственников жертв холокоста пытаются завладеть недвижимостью".При этом, по его словам, Польша уже давно выплачивает компенсации. Еще полвека назад перевели большую сумму американским евреям за имущество бывших польских граждан. А в "нулевые" возместили около миллиарда злотых по 762 искам родственников жертв холокоста. Сейчас же страна, отмечает историк, намерена раз и навсегда поставить точку в неоднозначном вопросе.Все дело в том, что проблема причастности польских граждан к страшным событиям Второй мировой до сих пор разделяет страну."С одной стороны, поляки помогали укрывать евреев — этим занималась, например, подпольная группа "Жогота", — рассказывает Садловский. — С другой, были и те, кто участвовал в их уничтожении. Но в Польше это не стало системой, не существовало специально созданных организаций, как в Прибалтике".Плохой пример соседейО соседях Польши историк упомянул неспроста. В Прибалтике еврейские общины уже давно добиваются от властей покаяния "в грехах отцов". Например, в Литве, где хотят запретить упоминания о причастности граждан к геноциду евреев."В городах и поселках Литвы жили люди, которые участвовали в убийстве соседей-евреев. Сказать иначе? У гравийных карьеров на опушках стояли не нацистские танки и подразделения, а вооруженные местные, которые стреляли в построенных в ряд евреев — мужчин, женщин и детей. И еще одна формулировка, которой мы так опасаемся: литовцы были среди тех, кто организовал подготовку к резне и осуществил ее физически", — говорит глава Еврейской общины Литвы Фаина Куклянски.Доходит даже до абсурда: несколько лет назад власти изъяли с магазинных полок весь тираж книги "Свои. Путешествие с врагом", где приведены убедительные доказательства причастности литовцев к холокосту. Ее автор Рута Ванагайте подверглась травле: ей пригрозили тюрьмой, обвинив чуть ли не в сотрудничестве с Кремлем. А ее исследование Вильнюс прямо назвал "угрозой национальной безопасности". В итоге писательница покинула республику.В то же время в Литве продолжают ставить памятники пособникам нацистов — несмотря на протесты еврейской общины. Аналогичная ситуация и в Латвии, где ежегодно проводят марши пособников СС, чье участие в холокосте давно доказано. "Сегодня мы видим, как политические силы некоторых стран пытаются переписать историю холокоста и героизировать палачей, а на Европейском континенте снова появляются опасные признаки растущего антисемитизма", — отмечает глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт.Polexit не за горами?Кстати, и Польша, и страны Прибалтики в 2009-м подписались под очень важным документом на тему холокоста: в чешском городе Терезин вместе с 43 государствами они обязались выплатить компенсации еврейским общинам. "Терезинская декларация — не только о реституции как таковой. Речь там идет о сохранении памяти о Шоа (альтернатива термину "холокост" на иврите. — Прим. ред.) — и в первую очередь о помощи людям. Там достаточно гибко рассматривается проблема компенсаций, а также, например, говорится о возвращении и обнародовании архивов", — объясняет сопредседатель научно-просветительского центра "Холокост", профессор РГГУ Илья Альтман.Каждая страна, по сути, создавала собственный механизм выплаты компенсаций — как в денежном эквиваленте, так и в виде имущества. Например, в Румынии, по словам Альтмана, еврейской общине вернули десятки объектов.Сама по себе декларация рекомендательная, однако государства стараются ей следовать. "К ней очень серьезно относятся в Евросоюзе. И ее соблюдение — один из критериев для стран — кандидатов на вступление, пусть и неофициальный", — подчеркивает специалист.Неудивительно, что нынешнюю выходку Варшавы Брюссель воспринял в штыки: руководство ЕС уже пригрозило восточноевропейской республике санкциями. Сейчас она лидер по числу "штрафных очков" — и не только из-за истории с евреями. Поляки также хотят отменить главенство судов общеконтинентальной юрисдикции.На горизонте, как пишет местная пресса, уже "замаячил Polexit (калька с Brexit. — Прим. ред.) — выход страны из Евросоюза".

https://ria.ru/20210701/zakon-1739462097.html

https://ria.ru/20210121/imena-1593916675.html

прибалтика

румыния

варшава

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жилье, рута ванагайте, пинхас гольдшмидт, прибалтика, евросоюз, российский государственный гуманитарный университет, илья альтман, румыния, варшава, в мире