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Израильская армия вновь нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
Израильская армия вновь нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 02.07.2021
Израильская армия вновь нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вновь нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, говорится в заявлении. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T02:53
2021-07-02T02:53
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
хамас
палестина
израиль
в мире
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вновь нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, говорится в заявлении.Отмечается, что ЦАХАЛ будет продолжать наносить удары в ответ на попытки террористических нападений.
https://ria.ru/20210604/gaza-1735621763.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, хамас, палестина, израиль, в мире
Израильская армия вновь нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
02:53 02.07.2021
 
© AP Photo / Khalil HamraРакетный удар Израиля по территории сектора Газа
Ракетный удар Израиля по территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© AP Photo / Khalil Hamra

Израильская армия вновь нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вновь нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, говорится в заявлении.
"В ответ на запуск шаров с зажигательными веществами с территории Газы в направлении Израиля истребители ЦАХАЛ нанесли удары по принадлежащим ХАМАС объектам, которые используются для разработки и производства оружия", - сообщает армия в Twitter.
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4 июня, 14:12Петербургский международный экономический форум
В МККК оценили сроки восстановления сектора Газа
Отмечается, что ЦАХАЛ будет продолжать наносить удары в ответ на попытки террористических нападений.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуХамасПалестинаИзраильВ мире
 
 
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