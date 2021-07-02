https://ria.ru/20210702/khamas-1739514895.html

Израильская армия вновь нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Израильская армия вновь нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 02.07.2021

Израильская армия вновь нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вновь нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, говорится в заявлении. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T02:53

2021-07-02T02:53

2021-07-02T02:53

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

хамас

палестина

израиль

в мире

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вновь нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, говорится в заявлении.Отмечается, что ЦАХАЛ будет продолжать наносить удары в ответ на попытки террористических нападений.

https://ria.ru/20210604/gaza-1735621763.html

палестина

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, хамас, палестина, израиль, в мире