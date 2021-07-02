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Касперский рассказал, на каком языке говорят самые злобные хакеры
Касперский рассказал, на каком языке говорят самые злобные хакеры - РИА Новости, 02.07.2021
Касперский рассказал, на каком языке говорят самые злобные хакеры
Самые опасные хакеры говорят по-русски, заявил в интервью РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T08:28
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россия
лаборатория касперского
евгений касперский
китай
сша
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Самые опасные хакеры говорят по-русски, заявил в интервью РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский."Потому что лучшие программисты в мире тоже говорят по-русски. Советская, российская система образования генерит наиболее толковых программистов в большом количестве. Самые злобные киберпреступники окончили те же университеты, что и самые профессиональные программисты, которые работают на светлой стороне", — указал бизнесмен.Он также пояснил разницу между киберпреступностью и кибершпионажем, то есть хакерами, которые работают на государство. "Если говорить про кибершпионаж, наиболее профессиональные, наиболее агрессивные шпионские атаки совершают те, кто говорит на английском, на русском и на китайском", — сказал Касперский.По его словам, англоязычных киберпреступников практически нет, потому что их "очень сильно почистили". "Были криминальные банды в Соединенных Штатах, в других странах, но их почти ликвидировали. Объясняется это очень просто. Где денег больше всего? В США. Кого атакуют американские преступники? Своих же. И их на своей территории тут же берут. Кого атакуют русскоязычные? Опять же Америку. Все. Это просто экономика", — заявил Касперский.Именно поэтому бороться с киберпреступностью силами разобщенных киберполицейских подразделений совершенно неэффективно, пояснил он."Киберпреступники совершают преступления в Сети, где нет границ. Полицейские подразделения действуют только на своей территории", — добавил КасперскийДля решения этой проблемы необходима кооперация на международном уровне, которая сейчас работает очень плохо, считает он.Читайте полный текст интервью Евгения Касперского &gt;&gt;
https://ria.ru/20210702/kasperskiy-1739518452.html
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россия, лаборатория касперского, евгений касперский, китай, сша, технологии
Касперский рассказал, на каком языке говорят самые злобные хакеры
08:28 02.07.2021 (обновлено: 12:29 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Касперский заявил, что почти все самые профессиональные киберпреступные банды говорят по-русски

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Самые опасные хакеры говорят по-русски, заявил в интервью РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.
"Потому что лучшие программисты в мире тоже говорят по-русски. Советская, российская система образования генерит наиболее толковых программистов в большом количестве. Самые злобные киберпреступники окончили те же университеты, что и самые профессиональные программисты, которые работают на светлой стороне", — указал бизнесмен.
Он также пояснил разницу между киберпреступностью и кибершпионажем, то есть хакерами, которые работают на государство.
"Если говорить про кибершпионаж, наиболее профессиональные, наиболее агрессивные шпионские атаки совершают те, кто говорит на английском, на русском и на китайском", — сказал Касперский.
Глава Лаборатории Касперского Евгений Касперский - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
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Касперский рассказал, как устроена киберпреступная экономика
По его словам, англоязычных киберпреступников практически нет, потому что их "очень сильно почистили".
"Были криминальные банды в Соединенных Штатах, в других странах, но их почти ликвидировали. Объясняется это очень просто. Где денег больше всего? В США. Кого атакуют американские преступники? Своих же. И их на своей территории тут же берут. Кого атакуют русскоязычные? Опять же Америку. Все. Это просто экономика", — заявил Касперский.
Именно поэтому бороться с киберпреступностью силами разобщенных киберполицейских подразделений совершенно неэффективно, пояснил он.
"Киберпреступники совершают преступления в Сети, где нет границ. Полицейские подразделения действуют только на своей территории", — добавил Касперский
Для решения этой проблемы необходима кооперация на международном уровне, которая сейчас работает очень плохо, считает он.
Читайте полный текст интервью Евгения Касперского >>
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РоссияЛаборатория КасперскогоЕвгений КасперскийКитайСШАТехнологии
 
 
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