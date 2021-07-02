https://ria.ru/20210702/khakery-1739524288.html

Касперский рассказал, на каком языке говорят самые злобные хакеры

Касперский рассказал, на каком языке говорят самые злобные хакеры - РИА Новости, 02.07.2021

Касперский рассказал, на каком языке говорят самые злобные хакеры

Самые опасные хакеры говорят по-русски, заявил в интервью РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T08:28

2021-07-02T08:28

2021-07-02T12:29

россия

лаборатория касперского

евгений касперский

китай

сша

технологии

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Самые опасные хакеры говорят по-русски, заявил в интервью РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский."Потому что лучшие программисты в мире тоже говорят по-русски. Советская, российская система образования генерит наиболее толковых программистов в большом количестве. Самые злобные киберпреступники окончили те же университеты, что и самые профессиональные программисты, которые работают на светлой стороне", — указал бизнесмен.Он также пояснил разницу между киберпреступностью и кибершпионажем, то есть хакерами, которые работают на государство. "Если говорить про кибершпионаж, наиболее профессиональные, наиболее агрессивные шпионские атаки совершают те, кто говорит на английском, на русском и на китайском", — сказал Касперский.По его словам, англоязычных киберпреступников практически нет, потому что их "очень сильно почистили". "Были криминальные банды в Соединенных Штатах, в других странах, но их почти ликвидировали. Объясняется это очень просто. Где денег больше всего? В США. Кого атакуют американские преступники? Своих же. И их на своей территории тут же берут. Кого атакуют русскоязычные? Опять же Америку. Все. Это просто экономика", — заявил Касперский.Именно поэтому бороться с киберпреступностью силами разобщенных киберполицейских подразделений совершенно неэффективно, пояснил он."Киберпреступники совершают преступления в Сети, где нет границ. Полицейские подразделения действуют только на своей территории", — добавил КасперскийДля решения этой проблемы необходима кооперация на международном уровне, которая сейчас работает очень плохо, считает он.Читайте полный текст интервью Евгения Касперского >>

https://ria.ru/20210702/kasperskiy-1739518452.html

https://ria.ru/20210702/khakery-1739519319.html

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китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, лаборатория касперского, евгений касперский, китай, сша, технологии