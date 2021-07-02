Касперский рассказал, почему хакерам удается избежать наказания
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Евгений Касперский рассказал, почему хакерам удается избежать наказания
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Кибернегодяи сейчас чувствуют себя вольготно, потому что никто их арестовывать не собирается, когда они не атакуют жертв на своей территории, именно поэтому для эффективной борьбы с преступниками необходимо международное сотрудничество, заявил в интервью РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.
"Киберпреступность - это очень серьёзная проблема. Киберпреступники совершают преступления в сети, где нет границ. Полицейские подразделения действуют только на своей территории. И бороться с киберпреступностью силами разобщённых киберполицейских подразделений совершенно неэффективно", - заявил один из ведущих мировых специалистов по IT-безопасности.
Он напомнил, что сотрудничество разных стран по вопросам кибербезопасности строилось в течение нескольких лет, его пик пришёлся на 2015-2016 годы. Тогда была проведена довольно успешная совместная полицейская операция России, США, некоторых европейских стран против громкой международной кибербанды Carbanak. То есть технически организовать такое сотрудничество возможно, однако потом все было разрушено – "по полной программе вмешалась геополитика".
"И сейчас кибернегодяи чувствуют себя вольготно, никто их арестовывать не собирается, если они не атакуют жертв на своей территории. Ведь в таких ситуациях у правоохранительных органов нет легального основания начать расследование. Даже если злоумышленников арестуют, их тут же отпустят в зале суда: где жертвы, пусть там и расследуют", - заявил Касперский.