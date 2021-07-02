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Касперский рассказал, почему хакерам удается избежать наказания
Касперский рассказал, почему хакерам удается избежать наказания - РИА Новости, 02.07.2021
Касперский рассказал, почему хакерам удается избежать наказания
Кибернегодяи сейчас чувствуют себя вольготно, потому что никто их арестовывать не собирается, когда они не атакуют жертв на своей территории, именно поэтому для РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T06:07
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россия
лаборатория касперского
евгений касперский
технологии
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Кибернегодяи сейчас чувствуют себя вольготно, потому что никто их арестовывать не собирается, когда они не атакуют жертв на своей территории, именно поэтому для эффективной борьбы с преступниками необходимо международное сотрудничество, заявил в интервью РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.Он напомнил, что сотрудничество разных стран по вопросам кибербезопасности строилось в течение нескольких лет, его пик пришёлся на 2015-2016 годы. Тогда была проведена довольно успешная совместная полицейская операция России, США, некоторых европейских стран против громкой международной кибербанды Carbanak. То есть технически организовать такое сотрудничество возможно, однако потом все было разрушено – "по полной программе вмешалась геополитика"."И сейчас кибернегодяи чувствуют себя вольготно, никто их арестовывать не собирается, если они не атакуют жертв на своей территории. Ведь в таких ситуациях у правоохранительных органов нет легального основания начать расследование. Даже если злоумышленников арестуют, их тут же отпустят в зале суда: где жертвы, пусть там и расследуют", - заявил Касперский.
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россия, лаборатория касперского, евгений касперский, технологии
Касперский рассказал, почему хакерам удается избежать наказания
06:07 02.07.2021
 
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Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Евгений Касперский рассказал, почему хакерам удается избежать наказания

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Кибернегодяи сейчас чувствуют себя вольготно, потому что никто их арестовывать не собирается, когда они не атакуют жертв на своей территории, именно поэтому для эффективной борьбы с преступниками необходимо международное сотрудничество, заявил в интервью РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.
"Киберпреступность - это очень серьёзная проблема. Киберпреступники совершают преступления в сети, где нет границ. Полицейские подразделения действуют только на своей территории. И бороться с киберпреступностью силами разобщённых киберполицейских подразделений совершенно неэффективно", - заявил один из ведущих мировых специалистов по IT-безопасности.
Он напомнил, что сотрудничество разных стран по вопросам кибербезопасности строилось в течение нескольких лет, его пик пришёлся на 2015-2016 годы. Тогда была проведена довольно успешная совместная полицейская операция России, США, некоторых европейских стран против громкой международной кибербанды Carbanak. То есть технически организовать такое сотрудничество возможно, однако потом все было разрушено – "по полной программе вмешалась геополитика".
"И сейчас кибернегодяи чувствуют себя вольготно, никто их арестовывать не собирается, если они не атакуют жертв на своей территории. Ведь в таких ситуациях у правоохранительных органов нет легального основания начать расследование. Даже если злоумышленников арестуют, их тут же отпустят в зале суда: где жертвы, пусть там и расследуют", - заявил Касперский.
Глава Лаборатории Касперского Евгений Касперский - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
03:18
Касперский оценил уровень уязвимости промышленности перед хакерами
 
РоссияЛаборатория КасперскогоЕвгений КасперскийТехнологии
 
 
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