https://ria.ru/20210702/kazn-1739690681.html
Байден хочет отменить смертную казнь
Байден хочет отменить смертную казнь - РИА Новости, 02.07.2021
Байден хочет отменить смертную казнь
Президент США Джо Байден выступает за отмену смертной казни в стране и считает объявленный накануне мораторий важным шагом вперед, сказала официальный... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T21:07
2021-07-02T21:07
2021-07-02T21:07
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден выступает за отмену смертной казни в стране и считает объявленный накануне мораторий важным шагом вперед, сказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Президент давал ясно понять... что он хочет прекращения казней. Он рад видеть, что генпрокурор делает шаги вперед", - сказала она на брифинге.Накануне генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров на федеральном уровне на время проверки соответствующих процедур министерства юстиции.
https://ria.ru/20210324/kazn-1602723492.html
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джо байден, сша, в мире
Байден хочет отменить смертную казнь
Байден хочет отменить смертную казнь в США