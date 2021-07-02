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Байден хочет отменить смертную казнь
Байден хочет отменить смертную казнь - РИА Новости, 02.07.2021
Байден хочет отменить смертную казнь
Президент США Джо Байден выступает за отмену смертной казни в стране и считает объявленный накануне мораторий важным шагом вперед, сказала официальный... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T21:07
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден выступает за отмену смертной казни в стране и считает объявленный накануне мораторий важным шагом вперед, сказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Президент давал ясно понять... что он хочет прекращения казней. Он рад видеть, что генпрокурор делает шаги вперед", - сказала она на брифинге.Накануне генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров на федеральном уровне на время проверки соответствующих процедур министерства юстиции.
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джо байден, сша, в мире
Байден хочет отменить смертную казнь
21:07 02.07.2021
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве
Президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве
© POOL
Перейти в фотобанк

Байден хочет отменить смертную казнь в США

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден выступает за отмену смертной казни в стране и считает объявленный накануне мораторий важным шагом вперед, сказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
"Президент давал ясно понять... что он хочет прекращения казней. Он рад видеть, что генпрокурор делает шаги вперед", - сказала она на брифинге.
Комната, где приводится в исполнение смертный приговор через смертельную инъекцию, в тюрьме штата Техас, США - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
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В штате Виргиния отменили смертную казнь
Накануне генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров на федеральном уровне на время проверки соответствующих процедур министерства юстиции.
 
Джо БайденСШАВ мире
 
 
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