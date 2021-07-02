https://ria.ru/20210702/kazn-1739690681.html

Байден хочет отменить смертную казнь

Байден хочет отменить смертную казнь - РИА Новости, 02.07.2021

Байден хочет отменить смертную казнь

Президент США Джо Байден выступает за отмену смертной казни в стране и считает объявленный накануне мораторий важным шагом вперед, сказала официальный... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T21:07

2021-07-02T21:07

2021-07-02T21:07

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в мире

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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден выступает за отмену смертной казни в стране и считает объявленный накануне мораторий важным шагом вперед, сказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Президент давал ясно понять... что он хочет прекращения казней. Он рад видеть, что генпрокурор делает шаги вперед", - сказала она на брифинге.Накануне генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров на федеральном уровне на время проверки соответствующих процедур министерства юстиции.

https://ria.ru/20210324/kazn-1602723492.html

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джо байден, сша, в мире