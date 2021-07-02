https://ria.ru/20210702/kazan-1739560061.html

Казань подтопило после сильного дождя

Казань подтопило после сильного дождя - РИА Новости, 02.07.2021

Казань подтопило после сильного дождя

Движение нескольких маршрутов троллейбусов и трамваев в Казани приостановили из-за подтопления отдельных участков дорог сильным дождем, сообщило предприятие... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T12:04

2021-07-02T12:04

2021-07-02T13:57

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 2 июл — РИА Новости. Движение нескольких маршрутов троллейбусов и трамваев в Казани приостановили из-за подтопления отдельных участков дорог сильным дождем, сообщило предприятие "Метроэлектротранс".В частности, большие лужи образовались на улицах Зорге, Арбузова, Воровского, Декабристов, Университетской, Гвардейской, Минской, Карбышева, на проспекте Победы и Танковом кольце."Согласно регламенту, из-за скопления воды на проезжей части более 150 миллиметров эксплуатация трамваев и троллейбусов запрещена. Временно приостановлено движение троллейбусов № 5, 6, 8, 9, 12 и трамваев 5 и 5а", — говорится в сообщении."Метроэлектротранс" принес извинения пассажирам и просил их временно воспользоваться другим транспортом.Как уточнили в комитете по транспорту Казани, движение трамваев и троллейбусов по маршрутам восстанавливалось поэтапно. С 09:50 городской общественный транспорт работает в штатном режиме.

https://ria.ru/20210626/anapa-1738725184.html

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казань, происшествия