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Казань подтопило после сильного дождя
Казань подтопило после сильного дождя - РИА Новости, 02.07.2021
Казань подтопило после сильного дождя
Движение нескольких маршрутов троллейбусов и трамваев в Казани приостановили из-за подтопления отдельных участков дорог сильным дождем, сообщило предприятие... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T12:04
2021-07-02T13:57
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 2 июл — РИА Новости. Движение нескольких маршрутов троллейбусов и трамваев в Казани приостановили из-за подтопления отдельных участков дорог сильным дождем, сообщило предприятие "Метроэлектротранс".В частности, большие лужи образовались на улицах Зорге, Арбузова, Воровского, Декабристов, Университетской, Гвардейской, Минской, Карбышева, на проспекте Победы и Танковом кольце."Согласно регламенту, из-за скопления воды на проезжей части более 150 миллиметров эксплуатация трамваев и троллейбусов запрещена. Временно приостановлено движение троллейбусов № 5, 6, 8, 9, 12 и трамваев 5 и 5а", — говорится в сообщении."Метроэлектротранс" принес извинения пассажирам и просил их временно воспользоваться другим транспортом.Как уточнили в комитете по транспорту Казани, движение трамваев и троллейбусов по маршрутам восстанавливалось поэтапно. С 09:50 городской общественный транспорт работает в штатном режиме.
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Затопленные дороги в Казани
В Казани подтопило дороги и проезжие части
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казань, происшествия
Казань подтопило после сильного дождя
12:04 02.07.2021 (обновлено: 13:57 02.07.2021)
 

Казань подтопило после сильного дождя, приостанавливалось движение общественного транспорта

Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 2 июл — РИА Новости. Движение нескольких маршрутов троллейбусов и трамваев в Казани приостановили из-за подтопления отдельных участков дорог сильным дождем, сообщило предприятие "Метроэлектротранс".
В частности, большие лужи образовались на улицах Зорге, Арбузова, Воровского, Декабристов, Университетской, Гвардейской, Минской, Карбышева, на проспекте Победы и Танковом кольце.
"Согласно регламенту, из-за скопления воды на проезжей части более 150 миллиметров эксплуатация трамваев и троллейбусов запрещена. Временно приостановлено движение троллейбусов № 5, 6, 8, 9, 12 и трамваев 5 и 5а", — говорится в сообщении.
"Метроэлектротранс" принес извинения пассажирам и просил их временно воспользоваться другим транспортом.
Как уточнили в комитете по транспорту Казани, движение трамваев и троллейбусов по маршрутам восстанавливалось поэтапно. С 09:50 городской общественный транспорт работает в штатном режиме.
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