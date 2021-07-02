https://ria.ru/20210702/kaliningrad-1739653084.html
Иностранцам запретят работать в Калининграде по некоторым профессиям
Иностранцам запретят работать в Калининграде по некоторым профессиям - РИА Новости, 02.07.2021
Иностранцам запретят работать в Калининграде по некоторым профессиям
Иностранным гражданам запретят в Калининградской области работать на производстве хлеба, кондитерских изделий, быть водителями общественного транспорта и... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T17:46
2021-07-02T17:46
2021-07-02T18:00
антон алиханов
калининградская область
общество
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КАЛИНИНГРАД, 2 июл - РИА Новости. Иностранным гражданам запретят в Калининградской области работать на производстве хлеба, кондитерских изделий, быть водителями общественного транспорта и преподавателями, соответствующий указ подписал губернатор Калининградской области Антон Алиханов."Постановляю установить запрет на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патента, по следующим видам экономической деятельности: производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения, кондитерских изделий, детского питания, регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении", - говорится в тексте указа.В списке видов деятельности, попадающей под запрет — работа в такси, предоставление временного жилья, трудоустройство и подбор персонала, сфера образования, в том числе дошкольного. Для того, чтобы работодатели смогли привести свою деятельность в соответствие с указом, документ вступит в силу через три месяца и будет действовать год.
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антон алиханов, калининградская область, общество
Иностранцам запретят работать в Калининграде по некоторым профессиям
17:46 02.07.2021 (обновлено: 18:00 02.07.2021)
Иностранцам запретят работать в Калининграде пекарями, кондитерами, водителями и учителями
КАЛИНИНГРАД, 2 июл - РИА Новости.
Иностранным гражданам запретят в Калининградской области
работать на производстве хлеба, кондитерских изделий, быть водителями общественного транспорта и преподавателями, соответствующий указ подписал губернатор Калининградской области Антон Алиханов
.
"Постановляю установить запрет на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патента, по следующим видам экономической деятельности: производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения, кондитерских изделий, детского питания, регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении", - говорится в тексте указа.
В списке видов деятельности, попадающей под запрет — работа в такси, предоставление временного жилья, трудоустройство и подбор персонала, сфера образования, в том числе дошкольного. Для того, чтобы работодатели смогли привести свою деятельность в соответствие с указом, документ вступит в силу через три месяца и будет действовать год.