https://ria.ru/20210702/kaliningrad-1739653084.html

Иностранцам запретят работать в Калининграде по некоторым профессиям

Иностранцам запретят работать в Калининграде по некоторым профессиям - РИА Новости, 02.07.2021

Иностранцам запретят работать в Калининграде по некоторым профессиям

Иностранным гражданам запретят в Калининградской области работать на производстве хлеба, кондитерских изделий, быть водителями общественного транспорта и... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T17:46

2021-07-02T17:46

2021-07-02T18:00

антон алиханов

калининградская область

общество

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КАЛИНИНГРАД, 2 июл - РИА Новости. Иностранным гражданам запретят в Калининградской области работать на производстве хлеба, кондитерских изделий, быть водителями общественного транспорта и преподавателями, соответствующий указ подписал губернатор Калининградской области Антон Алиханов."Постановляю установить запрет на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патента, по следующим видам экономической деятельности: производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения, кондитерских изделий, детского питания, регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении", - говорится в тексте указа.В списке видов деятельности, попадающей под запрет — работа в такси, предоставление временного жилья, трудоустройство и подбор персонала, сфера образования, в том числе дошкольного. Для того, чтобы работодатели смогли привести свою деятельность в соответствие с указом, документ вступит в силу через три месяца и будет действовать год.

https://ria.ru/20210617/taksi-1737379621.html

калининградская область

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антон алиханов, калининградская область, общество