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В Раде потребовали разъяснений из-за участия в параде женщин на каблуках
В Раде потребовали разъяснений из-за участия в параде женщин на каблуках - РИА Новости, 02.07.2021
В Раде потребовали разъяснений из-за участия в параде женщин на каблуках
Группа депутатов Верховной рады Украины требует от министра обороны Андрея Тарана объяснений и извинений за планы вывести женщин-военнослужащих на парад к... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T14:19
2021-07-02T14:19
дмитрий разумков
европейская солидарность
ирина геращенко
вооруженные силы украины
верховная рада украины
украина
в мире
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КИЕВ, 2 июл - РИА Новости. Группа депутатов Верховной рады Украины требует от министра обороны Андрея Тарана объяснений и извинений за планы вывести женщин-военнослужащих на парад к 30-летию независимости страны на каблуках.Ранее украинские СМИ сообщали, что 24 августа на военном параде ко Дню независимости вместе с другими подразделениями по Крещатику будет шагать женская "коробка" военнослужащих ВСУ. На прошлой параде девушки были в повседневной форме одежды и с оружием, а в этом пойдут в парадной форме, без оружия, в туфлях на каблуках."Сегодня в вооруженных силах Украины служат более 31 тысячи женщин, из них более 4100 являются офицерами. Статус участника боевых действий получили более 13,5 тысячи женщин. По сравнению с 2014 годом женщин в армии стало больше в разы. Вы знаете, как много женщин вдохновились после этих изменений идти и служить в войсках. И как можно опорочить эту простую идею вдохновения? Это провести военный парад к 30-летию нашей независимости, где военные женщины должны шагать на каблуках. Этот лютый трэш, простите, мы увидели на сайте министерства обороны. Господин министр обороны, вы так приближаете нашу армию к стандартам НАТО?" - заявила вице-спикер Рады Елена Кондратюк, выступая в парламенте в пятницу.По ее словам, депутаты требуют от минобороны провести служебное расследование и доложить обществу, кто принял такое решение, сколько средств потрачено на закупку такой обуви и кто понесет материальную ответственность за это. Также от министра требуют "публично извиниться перед своей армией".Позже депутат Рады от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко сообщила, что депутаты партии вручили главе минобороны туфли на каблуках."Пусть сходят в них на парад!" - написала Геращенко в соцсетях.Позже спикер украинского парламента Дмитрий Разумков заявил, что женщины-военнослужащие, участвующие в параде к 30-летию независимости страны, должны быть в удобной обуви, которая является частью военной формы.
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дмитрий разумков, европейская солидарность, ирина геращенко, вооруженные силы украины, верховная рада украины, украина, в мире
В Раде потребовали разъяснений из-за участия в параде женщин на каблуках
14:19 02.07.2021
 
© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Стрингер

В Раде оценили решение вывести на парад ко Дню независимости женщин-военнослужащих на каблуках

Читать ria.ru в
КИЕВ, 2 июл - РИА Новости. Группа депутатов Верховной рады Украины требует от министра обороны Андрея Тарана объяснений и извинений за планы вывести женщин-военнослужащих на парад к 30-летию независимости страны на каблуках.
Ранее украинские СМИ сообщали, что 24 августа на военном параде ко Дню независимости вместе с другими подразделениями по Крещатику будет шагать женская "коробка" военнослужащих ВСУ. На прошлой параде девушки были в повседневной форме одежды и с оружием, а в этом пойдут в парадной форме, без оружия, в туфлях на каблуках.
"Сегодня в вооруженных силах Украины служат более 31 тысячи женщин, из них более 4100 являются офицерами. Статус участника боевых действий получили более 13,5 тысячи женщин. По сравнению с 2014 годом женщин в армии стало больше в разы. Вы знаете, как много женщин вдохновились после этих изменений идти и служить в войсках. И как можно опорочить эту простую идею вдохновения? Это провести военный парад к 30-летию нашей независимости, где военные женщины должны шагать на каблуках. Этот лютый трэш, простите, мы увидели на сайте министерства обороны. Господин министр обороны, вы так приближаете нашу армию к стандартам НАТО?" - заявила вице-спикер Рады Елена Кондратюк, выступая в парламенте в пятницу.
По ее словам, депутаты требуют от минобороны провести служебное расследование и доложить обществу, кто принял такое решение, сколько средств потрачено на закупку такой обуви и кто понесет материальную ответственность за это. Также от министра требуют "публично извиниться перед своей армией".
Позже депутат Рады от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко сообщила, что депутаты партии вручили главе минобороны туфли на каблуках.
"Пусть сходят в них на парад!" - написала Геращенко в соцсетях.
Позже спикер украинского парламента Дмитрий Разумков заявил, что женщины-военнослужащие, участвующие в параде к 30-летию независимости страны, должны быть в удобной обуви, которая является частью военной формы.
"Я очень нормально отношусь, когда девушки ходят на каблуках, но если мы говорим об армии, если мы говорим о параде, я думаю, у нас предусмотрена форма и с точки зрения логики, и с точки зрения удобства", - сказал Разумков на брифинге в пятницу, который транслировали телеканалы.
 
Дмитрий РазумковЕвропейская солидарностьИрина ГеращенкоВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
 
 
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