Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210702/kabluki-1739579450.html
Украинцы раскритиковали Минобороны за фото марширующих на каблуках женщин
Украинцы раскритиковали Минобороны за фото марширующих на каблуках женщин - РИА Новости, 02.07.2021
Украинцы раскритиковали Минобороны за фото марширующих на каблуках женщин
Министерство обороны Украины обязало женщин-военнослужащих участвовать в параде по случае празднования Дня независимости в туфлях. Фотографии с подготовки к... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T13:21
2021-07-02T15:38
ирина геращенко
министерство обороны украины
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739569964_244:0:1200:538_1920x0_80_0_0_c214cde636e194c5407d63732ac5ee5e.jpg
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Министерство обороны Украины обязало женщин-военнослужащих участвовать в параде по случае празднования Дня независимости в туфлях. Фотографии с подготовки к мероприятию ведомство опубликовало на своей странице в фейсбуке.На кадрах видно, как курсантки маршируют в обуви на каблуке.Однако пользователи Сети, среди которых были и местные депутаты, жестко раскритиковали решение министерства.Народный депутат от партии "Евросолидарность" Ирина Геращенко отметила, что Минобороны "не дружит с логикой".Украинский политик Иванна Климпуш-Цинкадзе задалась вопросом: "Неужели в Минобороны не знают, что на войне девушки ходят в берцах?"Она совместно с другими депутатами подарила министру обороны Украины туфли и предложила ему и мужчинам-чиновникам хотя бы просто походить в них."Минобороны "похвасталось" фото подготовки к параду &lt;…&gt; Кончится когда-то этот парад идиотизма?" — рассуждает первый заместитель руководителя секретариата уполномоченного по защите государственного языка Алина Шпак.Конфликт на юго-востоке Украины продолжается с 2014 года, но весной напряженность усилилась. В самопровозглашенных республиках обвиняют в этом ВСУ. По данным ООН, за семь лет погибли около 13 тысяч человек. Москва не раз заявляла, что заинтересована в том, чтобы соседнее государство преодолело политический и экономический кризис. При этом в Кремле отвергают обвинения Киева в причастности к конфликту.
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739569964_416:0:1133:538_1920x0_80_0_0_5220f78a65e8309e0c2a35ba93636811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ирина геращенко, министерство обороны украины, украина, в мире

Украинцы раскритиковали Минобороны за фото марширующих на каблуках женщин

13:21 02.07.2021 (обновлено: 15:38 02.07.2021)
 
© Фото : @MinistryofDefence.UA/FacebookКурсантки Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко во время репетиции парада по случаю Дня Независимости
Курсантки Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко во время репетиции парада по случаю Дня Независимости - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Фото : @MinistryofDefence.UA/Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Министерство обороны Украины обязало женщин-военнослужащих участвовать в параде по случае празднования Дня независимости в туфлях. Фотографии с подготовки к мероприятию ведомство опубликовало на своей странице в фейсбуке.
На кадрах видно, как курсантки маршируют в обуви на каблуке.
Однако пользователи Сети, среди которых были и местные депутаты, жестко раскритиковали решение министерства.
Народный депутат от партии "Евросолидарность" Ирина Геращенко отметила, что Минобороны "не дружит с логикой".

"Сначала подумала, что это фейк. Что кто-то спутал демонстрацию боеготовности нашей армии и очередное шоу, которое украшают женщины. Это унижение!" — написала она.

Украинский политик Иванна Климпуш-Цинкадзе задалась вопросом: "Неужели в Минобороны не знают, что на войне девушки ходят в берцах?"
Она совместно с другими депутатами подарила министру обороны Украины туфли и предложила ему и мужчинам-чиновникам хотя бы просто походить в них.
"Минобороны "похвасталось" фото подготовки к параду <…> Кончится когда-то этот парад идиотизма?" — рассуждает первый заместитель руководителя секретариата уполномоченного по защите государственного языка Алина Шпак.
Конфликт на юго-востоке Украины продолжается с 2014 года, но весной напряженность усилилась. В самопровозглашенных республиках обвиняют в этом ВСУ. По данным ООН, за семь лет погибли около 13 тысяч человек. Москва не раз заявляла, что заинтересована в том, чтобы соседнее государство преодолело политический и экономический кризис. При этом в Кремле отвергают обвинения Киева в причастности к конфликту.
 
Ирина ГеращенкоМинистерство обороны УкраиныУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:14Мощный оползень разрушил десять домов в японском городе
07:41В ДТП с двумя автомобилями в Тамбовской области погиб один человек
07:38Эксперт назвал четыре главные схемы кибермошенников
07:33Климкин посетовал на нежелание Евросоюза разрушить Россию
07:22Ракетный катер Черноморского флота отправили на помощь украинскому судну
07:12В МЭА рассказали о снижении средней по миру цены на бензин в 2020 году
07:06В некоторых районах Кабардино-Балкарии ввели режим КТО
06:38Глава Удмуртии сообщил о ликвидации аварии с хлором в Ижевске
06:24"Их ждет гибель": китайцы предостерегли НАТО от войны с Россией
06:22МИД Китая заявил, что не потерпит вмешательства во внутренние дела страны
06:06Милонов попросил главу МВД вернуть "скопинского маньяка" за решетку
05:44Россия провела учебно-боевые полеты над Черным морем на фоне Sea Breeze
05:10Врач рассказал об отличиях COVID-19 с прививкой и без
04:59При столкновении двух автомобилей во Владивостоке погиб человек
04:43СМИ сообщило о хакерских атаках из России по 200 компаниям в США
03:56В Мексиканском заливе потушили подводный пожар
03:29В Раде предрекли объединение России, Украины и Белоруссии
03:15Экономист прогноз по курсу доллара до конца лета
03:00Жизнь и здоровье квартирных воров защищены законом, предупредил юрист
02:56У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,2
Лента новостейМолния