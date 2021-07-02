https://ria.ru/20210702/kabluki-1739579450.html

Украинцы раскритиковали Минобороны за фото марширующих на каблуках женщин

Украинцы раскритиковали Минобороны за фото марширующих на каблуках женщин - РИА Новости, 02.07.2021

Украинцы раскритиковали Минобороны за фото марширующих на каблуках женщин

Министерство обороны Украины обязало женщин-военнослужащих участвовать в параде по случае празднования Дня независимости в туфлях. Фотографии с подготовки к... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T13:21

2021-07-02T13:21

2021-07-02T15:38

ирина геращенко

министерство обороны украины

украина

в мире

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Министерство обороны Украины обязало женщин-военнослужащих участвовать в параде по случае празднования Дня независимости в туфлях. Фотографии с подготовки к мероприятию ведомство опубликовало на своей странице в фейсбуке.На кадрах видно, как курсантки маршируют в обуви на каблуке.Однако пользователи Сети, среди которых были и местные депутаты, жестко раскритиковали решение министерства.Народный депутат от партии "Евросолидарность" Ирина Геращенко отметила, что Минобороны "не дружит с логикой".Украинский политик Иванна Климпуш-Цинкадзе задалась вопросом: "Неужели в Минобороны не знают, что на войне девушки ходят в берцах?"Она совместно с другими депутатами подарила министру обороны Украины туфли и предложила ему и мужчинам-чиновникам хотя бы просто походить в них."Минобороны "похвасталось" фото подготовки к параду <…> Кончится когда-то этот парад идиотизма?" — рассуждает первый заместитель руководителя секретариата уполномоченного по защите государственного языка Алина Шпак.Конфликт на юго-востоке Украины продолжается с 2014 года, но весной напряженность усилилась. В самопровозглашенных республиках обвиняют в этом ВСУ. По данным ООН, за семь лет погибли около 13 тысяч человек. Москва не раз заявляла, что заинтересована в том, чтобы соседнее государство преодолело политический и экономический кризис. При этом в Кремле отвергают обвинения Киева в причастности к конфликту.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина геращенко, министерство обороны украины, украина, в мире