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Украинцы раскритиковали Минобороны за фото марширующих на каблуках женщин
Украинцы раскритиковали Минобороны за фото марширующих на каблуках женщин - РИА Новости, 02.07.2021
Украинцы раскритиковали Минобороны за фото марширующих на каблуках женщин
Министерство обороны Украины обязало женщин-военнослужащих участвовать в параде по случае празднования Дня независимости в туфлях. Фотографии с подготовки к... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T13:21
2021-07-02T13:21
2021-07-02T15:38
ирина геращенко
министерство обороны украины
украина
в мире
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Министерство обороны Украины обязало женщин-военнослужащих участвовать в параде по случае празднования Дня независимости в туфлях. Фотографии с подготовки к мероприятию ведомство опубликовало на своей странице в фейсбуке.На кадрах видно, как курсантки маршируют в обуви на каблуке.Однако пользователи Сети, среди которых были и местные депутаты, жестко раскритиковали решение министерства.Народный депутат от партии "Евросолидарность" Ирина Геращенко отметила, что Минобороны "не дружит с логикой".Украинский политик Иванна Климпуш-Цинкадзе задалась вопросом: "Неужели в Минобороны не знают, что на войне девушки ходят в берцах?"Она совместно с другими депутатами подарила министру обороны Украины туфли и предложила ему и мужчинам-чиновникам хотя бы просто походить в них."Минобороны "похвасталось" фото подготовки к параду <…> Кончится когда-то этот парад идиотизма?" — рассуждает первый заместитель руководителя секретариата уполномоченного по защите государственного языка Алина Шпак.Конфликт на юго-востоке Украины продолжается с 2014 года, но весной напряженность усилилась. В самопровозглашенных республиках обвиняют в этом ВСУ. По данным ООН, за семь лет погибли около 13 тысяч человек. Москва не раз заявляла, что заинтересована в том, чтобы соседнее государство преодолело политический и экономический кризис. При этом в Кремле отвергают обвинения Киева в причастности к конфликту.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирина геращенко, министерство обороны украины, украина, в мире
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости.
Министерство обороны Украины обязало женщин-военнослужащих участвовать в параде по случае празднования Дня независимости в туфлях. Фотографии с подготовки к мероприятию ведомство опубликовало на своей странице в фейсбуке
.
На кадрах видно, как курсантки маршируют в обуви на каблуке.
Однако пользователи Сети, среди которых были и местные депутаты, жестко раскритиковали решение министерства.
Народный депутат от партии "Евросолидарность" Ирина Геращенко отметила
, что Минобороны "не дружит с логикой".
"Сначала подумала, что это фейк. Что кто-то спутал демонстрацию боеготовности нашей армии и очередное шоу, которое украшают женщины. Это унижение!" — написала она.
Украинский политик Иванна Климпуш-Цинкадзе задалась вопросом
: "Неужели в Минобороны не знают, что на войне девушки ходят в берцах?"
Она совместно с другими депутатами подарила министру обороны Украины туфли и предложила ему и мужчинам-чиновникам хотя бы просто походить в них.
"Минобороны "похвасталось" фото подготовки к параду <…> Кончится когда-то этот парад идиотизма?" — рассуждает первый заместитель руководителя секретариата уполномоченного по защите государственного языка Алина Шпак.
Конфликт на юго-востоке Украины продолжается с 2014 года, но весной напряженность усилилась. В самопровозглашенных республиках обвиняют в этом ВСУ. По данным ООН, за семь лет погибли около 13 тысяч человек. Москва не раз заявляла, что заинтересована в том, чтобы соседнее государство преодолело политический и экономический кризис. При этом в Кремле отвергают обвинения Киева в причастности к конфликту.