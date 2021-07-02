https://ria.ru/20210702/it-1739520670.html

Касперский не считает США единственной киберсверхдержавой

Касперский не считает США единственной киберсверхдержавой - РИА Новости, 02.07.2021

Касперский не считает США единственной киберсверхдержавой

Один из ведущих мировых специалистов по IT-безопасности, глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский в интервью РИА Новости сообщил, что не считает США... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T07:09

2021-07-02T07:09

2021-07-02T07:09

лаборатория касперского

евгений касперский

сша

технологии

в мире

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Один из ведущих мировых специалистов по IT-безопасности, глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский в интервью РИА Новости сообщил, что не считает США единственной супердержавой по кибервозможностям.Согласно выводам Международного института стратегических исследований (IISS), штаб-квартира которого расположена в Лондоне, США в настоящий момент не знает себе равных как кибердержава.Среди киберпродвинутых государств, по мнению Касперского, находится Сингапур, где очень давно сделали автоматический порт, запустили полуавтоматизированную систему подземного транспорта, систему автоматического контроля за автомобильным трафиком и регулирования светофоров в зависимости от загруженности дорог."Первые в мире попробовали систему облачной навигации автомобиля, то есть облако "советует", как лучше ехать, чтобы разгрузить общий трафик. Это одна из самых продвинутых стран", - указал Касперский.

https://ria.ru/20210702/kasperskiy-1739518452.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лаборатория касперского, евгений касперский, сша, технологии, в мире