Касперский не считает США единственной киберсверхдержавой
© Фото : представлено "Лабораторией Касперского"Глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский
© Фото : представлено "Лабораторией Касперского"
Евгений Касперский не считает США единственной киберсверхдержавой
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Один из ведущих мировых специалистов по IT-безопасности, глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский в интервью РИА Новости сообщил, что не считает США единственной супердержавой по кибервозможностям.
Согласно выводам Международного института стратегических исследований (IISS), штаб-квартира которого расположена в Лондоне, США в настоящий момент не знает себе равных как кибердержава.
"Очень сложно оценить, потому что Соединенные Штаты не являются цельной структурой, там есть весьма продвинутые отрасли, а есть весьма отсталые. Допустим, американская система голосования, это, извините, 19 век. Поэтому я не стал бы говорить про США, как наиболее продвинутую в этом смысле державу… Я не согласен с выводами британских экспертов", - ответил он на соответствующий вопрос.
Среди киберпродвинутых государств, по мнению Касперского, находится Сингапур, где очень давно сделали автоматический порт, запустили полуавтоматизированную систему подземного транспорта, систему автоматического контроля за автомобильным трафиком и регулирования светофоров в зависимости от загруженности дорог.
"Первые в мире попробовали систему облачной навигации автомобиля, то есть облако "советует", как лучше ехать, чтобы разгрузить общий трафик. Это одна из самых продвинутых стран", - указал Касперский.