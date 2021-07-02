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Касперский не считает США единственной киберсверхдержавой
Касперский не считает США единственной киберсверхдержавой - РИА Новости, 02.07.2021
Касперский не считает США единственной киберсверхдержавой
Один из ведущих мировых специалистов по IT-безопасности, глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский в интервью РИА Новости сообщил, что не считает США... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T07:09
2021-07-02T07:09
лаборатория касперского
евгений касперский
сша
технологии
в мире
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Один из ведущих мировых специалистов по IT-безопасности, глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский в интервью РИА Новости сообщил, что не считает США единственной супердержавой по кибервозможностям.Согласно выводам Международного института стратегических исследований (IISS), штаб-квартира которого расположена в Лондоне, США в настоящий момент не знает себе равных как кибердержава.Среди киберпродвинутых государств, по мнению Касперского, находится Сингапур, где очень давно сделали автоматический порт, запустили полуавтоматизированную систему подземного транспорта, систему автоматического контроля за автомобильным трафиком и регулирования светофоров в зависимости от загруженности дорог."Первые в мире попробовали систему облачной навигации автомобиля, то есть облако "советует", как лучше ехать, чтобы разгрузить общий трафик. Это одна из самых продвинутых стран", - указал Касперский.
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лаборатория касперского, евгений касперский, сша, технологии, в мире
Касперский не считает США единственной киберсверхдержавой
07:09 02.07.2021
 
© Фото : представлено "Лабораторией Касперского"Глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский
Глава Лаборатории Касперского Евгений Касперский - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Фото : представлено "Лабораторией Касперского"

Евгений Касперский не считает США единственной киберсверхдержавой

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Один из ведущих мировых специалистов по IT-безопасности, глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский в интервью РИА Новости сообщил, что не считает США единственной супердержавой по кибервозможностям.
Согласно выводам Международного института стратегических исследований (IISS), штаб-квартира которого расположена в Лондоне, США в настоящий момент не знает себе равных как кибердержава.
"Очень сложно оценить, потому что Соединенные Штаты не являются цельной структурой, там есть весьма продвинутые отрасли, а есть весьма отсталые. Допустим, американская система голосования, это, извините, 19 век. Поэтому я не стал бы говорить про США, как наиболее продвинутую в этом смысле державу… Я не согласен с выводами британских экспертов", - ответил он на соответствующий вопрос.
Среди киберпродвинутых государств, по мнению Касперского, находится Сингапур, где очень давно сделали автоматический порт, запустили полуавтоматизированную систему подземного транспорта, систему автоматического контроля за автомобильным трафиком и регулирования светофоров в зависимости от загруженности дорог.
"Первые в мире попробовали систему облачной навигации автомобиля, то есть облако "советует", как лучше ехать, чтобы разгрузить общий трафик. Это одна из самых продвинутых стран", - указал Касперский.
Глава Лаборатории Касперского Евгений Касперский - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
05:02
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Лаборатория КасперскогоЕвгений КасперскийСШАТехнологииВ мире
 
 
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