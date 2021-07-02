https://ria.ru/20210702/ispaniya-1739590003.html

Турпоток в Испанию вырос из-за смягчения ограничений

Турпоток в Испанию вырос из-за смягчения ограничений - РИА Новости, 02.07.2021

Турпоток в Испанию вырос из-за смягчения ограничений

Почти 1,4 миллиона иностранных туристов посетили Испанию в мае 2021 года, в пошлом году показатель за этот месяц был равен нулю, следует из данных Национального РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T15:01

2021-07-02T15:01

2021-07-02T15:01

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МАДРИД, 2 июл — РИА Новости. Почти 1,4 миллиона иностранных туристов посетили Испанию в мае 2021 года, в пошлом году показатель за этот месяц был равен нулю, следует из данных Национального института статистики (INE).В общей сложности в мае 2021 года в Испанию въехали 1,36 миллиона иностранных туристов. Более 338 тысяч — из Германии, что составляет 24,8 процента от общего числа гостей. Следом идут Франция и Нидерланды. Большинство отдыхающих ехали на Балеарские острова, а также в Каталонию и Андалусию.Согласно релизу, поток иностранных путешественников в Испанию в мае в два раза превысил апрельские показатели. Тогда в страну въехали более 630 тысяч человек. Также отмечается, что за первые пять месяцев текущего года количество туристов, посетивших Испанию, снизилось на 69,7 процента и составило чуть более 3,2 миллиона человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В качестве сравнения INE также приводит данные за 2019 год. Тогда поток иностранных гостей в мае превышал отметку в семь миллионов.Испания в июне начала принимать зарубежных туристов, которые были привиты вакцинами, признанными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).В настоящее время в страну могут въехать иностранцы, привитые вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm и Sinovac-Coronavac. Полная вакцинация должна быть проведена минимум за 14 дней до въезда. Кроме того, Испания участвует в общеевропейском тестировании электронного сертификата о вакцинации, который начал действовать в полном объеме с 1 июля.Ранее государственный секретарь по туризму Фернандо Вальдес заявил, что, по прогнозам властей государства, смягчение мер оживит туристический сектор и с июля по сентябрь страна примет от 14,5 до 15,5 миллиона путешественников. По итогам года, по расчетам властей, поток международных туристов достигнет 60-70 процентов по сравнению с 2019 годом, когда страну посетили 84 миллиона человек.В позапрошлом году в Испанию чаще всего приезжали туристы из Великобритании (18 миллионов), Германии (11,2 миллиона), Франции (11,1 миллиона). Из России – 1,3 миллиона.

https://ria.ru/20210607/ispaniya-1735977417.html

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