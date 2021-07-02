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СМИ: "Бойскауты Америки" выплатят 850 миллионов долларов жертвам насилия
СМИ: "Бойскауты Америки" выплатят 850 миллионов долларов жертвам насилия - РИА Новости, 02.07.2021
СМИ: "Бойскауты Америки" выплатят 850 миллионов долларов жертвам насилия
"Бойскауты Америки" пришли к соглашению о выплате 850 миллионов долларов в качестве компенсации десяткам тысяч жертв сексуальных домогательств, сообщает газета... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T10:47
2021-07-02T10:47
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. "Бойскауты Америки" пришли к соглашению о выплате 850 миллионов долларов в качестве компенсации десяткам тысяч жертв сексуальных домогательств, сообщает газета USA Today.В феврале 2020 "Бойскауты Америки" объявила о банкротстве на фоне роста числа исков со стороны жертв домогательств и сексуального насилия в организации. По последним данным, количество этих жалоб составило около 90 тысяч.По разным данным СМИ, право на получение компенсации получили от 60 до 82 тысяч истцов, в связи с этим, предложенная в четверг сумма предполагает выплату от 10 до 14 тысяч долларов каждому истцу.Как сообщает газета Wall Street Journal, согласно соглашению, поданному в суд в четверг, организация предлагает выплатить жертвам 850 миллионов долларов наличными и другими активами. По данным издания, "Бойскауты Америки" выразили надежду, что такой шаг поможет им выйти из банкротства.В 2012 году верховный суд штата Орегон после длительного судебного разбирательства постановил обнародовать несколько тысяч страниц документов, охватывающих период с 1965 по 1985 годы, о членах "Бойскаутов Америки", подозреваемых в сексуальных надругательствах над мальчиками. Как правило, обвиняемые были влиятельными людьми в своих сообществах, большинство из которых добровольно вызывались быть вожатыми или их помощниками. Это были сотрудники полиции и военные, учителя, один мэр, врачи и детский психолог.Организация "Бойскауты Америки" (Boy Scouts of America) была создана в 1910 году, с тех пор более 110 миллионов человек приняли участие в этом движении.
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орегон, сша, в мире
СМИ: "Бойскауты Америки" выплатят 850 миллионов долларов жертвам насилия
10:47 02.07.2021
 
© AP Photo / Mary AltafferНашивки на форме бойскаутов Америки
Нашивки на форме бойскаутов Америки - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© AP Photo / Mary Altaffer

СМИ: "Бойскауты Америки" выплатят 850 миллионов долларов жертвам сексуальных домогательств

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. "Бойскауты Америки" пришли к соглашению о выплате 850 миллионов долларов в качестве компенсации десяткам тысяч жертв сексуальных домогательств, сообщает газета USA Today.
В феврале 2020 "Бойскауты Америки" объявила о банкротстве на фоне роста числа исков со стороны жертв домогательств и сексуального насилия в организации. По последним данным, количество этих жалоб составило около 90 тысяч.
"Это первоначальное урегулирование в размере 850 миллионов долларов является крупнейшим по искам о сексуальном насилии в истории США", - приводит издание заявление адвоката группы истцов Кена Ротвейлера. Еще один адвокат, Пол Монс, заявил, что вместе со страховыми взносами сумма может превысить 1 миллиард долларов. Адвокаты уверены, что "это только начало... и борьба за деньги продолжится".
По разным данным СМИ, право на получение компенсации получили от 60 до 82 тысяч истцов, в связи с этим, предложенная в четверг сумма предполагает выплату от 10 до 14 тысяч долларов каждому истцу.
Как сообщает газета Wall Street Journal, согласно соглашению, поданному в суд в четверг, организация предлагает выплатить жертвам 850 миллионов долларов наличными и другими активами. По данным издания, "Бойскауты Америки" выразили надежду, что такой шаг поможет им выйти из банкротства.
В 2012 году верховный суд штата Орегон после длительного судебного разбирательства постановил обнародовать несколько тысяч страниц документов, охватывающих период с 1965 по 1985 годы, о членах "Бойскаутов Америки", подозреваемых в сексуальных надругательствах над мальчиками. Как правило, обвиняемые были влиятельными людьми в своих сообществах, большинство из которых добровольно вызывались быть вожатыми или их помощниками. Это были сотрудники полиции и военные, учителя, один мэр, врачи и детский психолог.
Организация "Бойскауты Америки" (Boy Scouts of America) была создана в 1910 году, с тех пор более 110 миллионов человек приняли участие в этом движении.
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