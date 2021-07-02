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СМИ: "Бойскауты Америки" выплатят 850 миллионов долларов жертвам насилия

СМИ: "Бойскауты Америки" выплатят 850 миллионов долларов жертвам насилия - РИА Новости, 02.07.2021

СМИ: "Бойскауты Америки" выплатят 850 миллионов долларов жертвам насилия

"Бойскауты Америки" пришли к соглашению о выплате 850 миллионов долларов в качестве компенсации десяткам тысяч жертв сексуальных домогательств, сообщает газета... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T10:47

2021-07-02T10:47

2021-07-02T10:47

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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. "Бойскауты Америки" пришли к соглашению о выплате 850 миллионов долларов в качестве компенсации десяткам тысяч жертв сексуальных домогательств, сообщает газета USA Today.В феврале 2020 "Бойскауты Америки" объявила о банкротстве на фоне роста числа исков со стороны жертв домогательств и сексуального насилия в организации. По последним данным, количество этих жалоб составило около 90 тысяч.По разным данным СМИ, право на получение компенсации получили от 60 до 82 тысяч истцов, в связи с этим, предложенная в четверг сумма предполагает выплату от 10 до 14 тысяч долларов каждому истцу.Как сообщает газета Wall Street Journal, согласно соглашению, поданному в суд в четверг, организация предлагает выплатить жертвам 850 миллионов долларов наличными и другими активами. По данным издания, "Бойскауты Америки" выразили надежду, что такой шаг поможет им выйти из банкротства.В 2012 году верховный суд штата Орегон после длительного судебного разбирательства постановил обнародовать несколько тысяч страниц документов, охватывающих период с 1965 по 1985 годы, о членах "Бойскаутов Америки", подозреваемых в сексуальных надругательствах над мальчиками. Как правило, обвиняемые были влиятельными людьми в своих сообществах, большинство из которых добровольно вызывались быть вожатыми или их помощниками. Это были сотрудники полиции и военные, учителя, один мэр, врачи и детский психолог.Организация "Бойскауты Америки" (Boy Scouts of America) была создана в 1910 году, с тех пор более 110 миллионов человек приняли участие в этом движении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орегон, сша, в мире