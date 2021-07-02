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Семьи с одним ребенком смогут получить семейную ипотеку в Альфа-Банке
Семьи с одним ребенком смогут получить семейную ипотеку в Альфа-Банке - РИА Новости, 02.07.2021
Семьи с одним ребенком смогут получить семейную ипотеку в Альфа-Банке
АО Альфа-Банк расширил возможности для получения ипотечных кредитов с льготной ставкой семьями с детьми — теперь взять ипотечный займ или рефинансировать... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T16:37
2021-07-02T16:37
2021-07-02T16:37
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. АО Альфа-Банк расширил возможности для получения ипотечных кредитов с льготной ставкой семьями с детьми — теперь взять ипотечный займ или рефинансировать ипотеку другого банка смогут клиенты с одним ребёнком – ранее это было возможно только с двумя детьми и более, сообщает пресс-служба кредитной организации.Семейная ипотека распространяется на граждан РФ с детьми, где первый и (или) последующий родились в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года, а также на клиентов, у которых есть ребенок с ограниченными возможностями. Официальный брак не обязателен. Клиенты с приёмными детьми также могут участвовать в программе.
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