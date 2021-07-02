Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210702/intsident-1739517476.html
Японцев испугало заявление Путина об инциденте с эсминцем Defender
Японцев испугало заявление Путина об инциденте с эсминцем Defender - РИА Новости, 02.07.2021
Японцев испугало заявление Путина об инциденте с эсминцем Defender
Японское издание Sankei Shimbun опубликовало материал о прямой линии президента России Владимира Путина, описав реакцию главы государства на инцидент с... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T04:21
2021-07-02T05:57
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
вмс великобритании
мария захарова
черное море
владимир путин
великобритания
япония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738235552_0:116:3000:1804_1920x0_80_0_0_8ce42832734d4db39daa1e3a5f7f9499.jpg
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Японское издание Sankei Shimbun опубликовало материал о прямой линии президента России Владимира Путина, описав реакцию главы государства на инцидент с британским эсминцем Defender.Как заявил Путин, провокация с участием эсминца сразу после саммита Россия-США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. "Даже если мы бы потопили этот корабль (Defender - ред.), мир бы не стал на грань третьей мировой войны, потому что те, кто это делает, знают, что они не могут выйти победителями в этой войне - это очень важная вещь", - отметил он.Публикация вызвала активный отклик читателей портала Yahoo News Japan."Заявления Путина в отношении британского эсминца направлены и против Японии. Они имеют отношение к активности Китая в Юго-Восточной Азии и Южно-Китайском море", - заявил пользователь nekozamurai."Теперь новому альянсу QUAD (Четырехсторонний диалог по безопасности с участием США, Индии, Японии и Австралии. – прим. ред.), в том числе и Японии, в Тихом и Индийском океане предстоит противостоять уже не одному Китаю, но еще и России! Дело становится опасным!" – добавил sab.Реакция британцевЧитатели британской газеты The Times также оценили заявление Владимира Путина о том, что инцидент с эсминцем Defender в Черном море был преднамеренной провокацией. Многие посчитали, что Лондон впредь должен избегать таких поступков и "оставить Россию в покое"."В этом случае Путин прав. Мы действительно решили устроить провокацию, чтобы посмотреть, чем ответит Россия. Это явствует из пачки документов с автобусной остановки", — написал пользователь с ником Doug Nigel."Да оставьте вы Россию в покое, Крым теперь их. А Украине мы ничего не должны, разве что хорошенько взгреть их в субботу", — отметил Alistair Moore, имея в виду предстоящий матч Евро-2020 между украинцами и англичанами."Нам обязательно будить русского медведя? Нет, это показуха, ложная добродетель и очередная попытка отвлечь людей от домашних проблем", — считает Ed.Инцидент у мыса ФиолентМинобороны России 23 июня заявило, что эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды. Спустя день после провокации с Defender в Черном море произошел инцидент с нидерландским фрегатом Evertsen. Минобороны Нидерландов заявило, что российские истребители 24 июня якобы создали опасную ситуацию для корабля голландских ВМС в Черном море, когда тот находился к юго-востоку от Крыма. По утверждению ведомства, истребители якобы "пролетали опасно низко и близко" к военному фрегату Evertsen, "имитируя" в течение нескольких часов "атаки". МИД России назвал маневрирование нидерландского фрегата сознательной провокацией.Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, США и их союзники превращают акваторию Черного моря в зону силового противостояния. "Делается это намеренно - для того, чтобы еще один регион мира под руководством США стал нестабильным и стал представлять угрозу", - сказала Захарова на брифинге. По ее словам, не вызывает никаких сомнений то, что эти маневры имеют "явный антироссийский подтекст".
https://ria.ru/20210701/nato-1739333257.html
https://ria.ru/20210629/znak-1739137527.html
https://ria.ru/20210701/fregat-1739377261.html
россия
черное море
великобритания
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738235552_192:0:2752:1920_1920x0_80_0_0_66ba9dafbfbf41d802c2a1d53cf23145.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, вмс великобритании, мария захарова, черное море, владимир путин, великобритания, япония, в мире
Японцев испугало заявление Путина об инциденте с эсминцем Defender
04:21 02.07.2021 (обновлено: 05:57 02.07.2021)
 
© Фото : Crown copyright Британский эсминец Defender
Британский эсминец Defender - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Фото : Crown copyright

Жителей Японии встревожило заявление Путина об инциденте с эсминцем ВМС Британии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Японское издание Sankei Shimbun опубликовало материал о прямой линии президента России Владимира Путина, описав реакцию главы государства на инцидент с британским эсминцем Defender.
Как заявил Путин, провокация с участием эсминца сразу после саммита Россия-США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. "Даже если мы бы потопили этот корабль (Defender - ред.), мир бы не стал на грань третьей мировой войны, потому что те, кто это делает, знают, что они не могут выйти победителями в этой войне - это очень важная вещь", - отметил он.
Британский эсминец Defender в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Вчера, 00:54
В НАТО отказались уходить из Черного моря после инцидента с Defender
Публикация вызвала активный отклик читателей портала Yahoo News Japan.
"Заявления Путина в отношении британского эсминца направлены и против Японии. Они имеют отношение к активности Китая в Юго-Восточной Азии и Южно-Китайском море", - заявил пользователь nekozamurai.
"Теперь новому альянсу QUAD (Четырехсторонний диалог по безопасности с участием США, Индии, Японии и Австралии. – прим. ред.), в том числе и Японии, в Тихом и Индийском океане предстоит противостоять уже не одному Китаю, но еще и России! Дело становится опасным!" – добавил sab.

Реакция британцев

Читатели британской газеты The Times также оценили заявление Владимира Путина о том, что инцидент с эсминцем Defender в Черном море был преднамеренной провокацией. Многие посчитали, что Лондон впредь должен избегать таких поступков и "оставить Россию в покое".
"В этом случае Путин прав. Мы действительно решили устроить провокацию, чтобы посмотреть, чем ответит Россия. Это явствует из пачки документов с автобусной остановки", — написал пользователь с ником Doug Nigel.
"Да оставьте вы Россию в покое, Крым теперь их. А Украине мы ничего не должны, разве что хорошенько взгреть их в субботу", — отметил Alistair Moore, имея в виду предстоящий матч Евро-2020 между украинцами и англичанами.
Истребитель F-35 совершает посадку на авианосец Королева Елизавета ВМС Великобритании
29 июня, 22:28
Forbes увидел в действиях России зловещий знак для Британии
"Нам обязательно будить русского медведя? Нет, это показуха, ложная добродетель и очередная попытка отвлечь людей от домашних проблем", — считает Ed.

Инцидент у мыса Фиолент

Минобороны России 23 июня заявило, что эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.
Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.
Спустя день после провокации с Defender в Черном море произошел инцидент с нидерландским фрегатом Evertsen. Минобороны Нидерландов заявило, что российские истребители 24 июня якобы создали опасную ситуацию для корабля голландских ВМС в Черном море, когда тот находился к юго-востоку от Крыма. По утверждению ведомства, истребители якобы "пролетали опасно низко и близко" к военному фрегату Evertsen, "имитируя" в течение нескольких часов "атаки". МИД России назвал маневрирование нидерландского фрегата сознательной провокацией.
Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, США и их союзники превращают акваторию Черного моря в зону силового противостояния. "Делается это намеренно - для того, чтобы еще один регион мира под руководством США стал нестабильным и стал представлять угрозу", - сказала Захарова на брифинге. По ее словам, не вызывает никаких сомнений то, что эти маневры имеют "явный антироссийский подтекст".
Итальянский фрегат Virginio Fasan - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Вчера, 11:55
Итальянский фрегат вошел в Черное море
 
Инцидент с британским эсминцем у КрымаРоссияВМС ВеликобританииМария ЗахароваЧерное мореВладимир ПутинВеликобританияЯпонияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00В Нижнем Новгороде произошел хлопок газа в жилом доме
07:32"Ъ": в России впервые изъяли единственное жилье у должника
07:10Создатель "Викингов" снимет сериал о блокаде Ленинграда
07:09Касперский не считает США единственной киберсверхдержавой
07:04Экономисты подсчитали, насколько вырастут цены в России в июле
06:59Касперский представит телефон, который невозможно взломать
06:57В МХАТе прокомментировали письмо Дорониной к Путину
06:50Из-под завалов обрушившегося в Вашингтоне здания извлекли рабочего
06:20Десятилетняя девочка умерла от старости
06:18Украинцев предупредили о риске голода из-за открытия рынка земли
06:07Касперский рассказал, почему хакерам удается избежать наказания
06:06Россияне стали чаще помогать деньгами своим взрослым детям
06:03Россияне рассказали, поддерживают ли введение нового локдауна
05:42"Би-2" выпустили анимационное видео на песню "Падал свет"
05:20Юрист назвал нарушения, за которые водителей не станут штрафовать
05:07Эксперты назвали самое популярное у мошенников время для звонков
05:02Касперский рассказал, как устроена киберпреступная экономика
04:55Посольство России отвергло обвинения США и Великобритании в адрес ГРУ
04:53В Киеве списали на Россию провал Украины на рынке вооружений
04:44На МКС доставили оборудование для съемки первого фильма в космосе
Лента новостейМолния