https://ria.ru/20210702/intsident-1739517476.html

Японцев испугало заявление Путина об инциденте с эсминцем Defender

Японцев испугало заявление Путина об инциденте с эсминцем Defender - РИА Новости, 02.07.2021

Японцев испугало заявление Путина об инциденте с эсминцем Defender

Японское издание Sankei Shimbun опубликовало материал о прямой линии президента России Владимира Путина, описав реакцию главы государства на инцидент с... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T04:21

2021-07-02T04:21

2021-07-02T05:57

инцидент с британским эсминцем у крыма

россия

вмс великобритании

мария захарова

черное море

владимир путин

великобритания

япония

в мире

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Японское издание Sankei Shimbun опубликовало материал о прямой линии президента России Владимира Путина, описав реакцию главы государства на инцидент с британским эсминцем Defender.Как заявил Путин, провокация с участием эсминца сразу после саммита Россия-США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. "Даже если мы бы потопили этот корабль (Defender - ред.), мир бы не стал на грань третьей мировой войны, потому что те, кто это делает, знают, что они не могут выйти победителями в этой войне - это очень важная вещь", - отметил он.Публикация вызвала активный отклик читателей портала Yahoo News Japan."Заявления Путина в отношении британского эсминца направлены и против Японии. Они имеют отношение к активности Китая в Юго-Восточной Азии и Южно-Китайском море", - заявил пользователь nekozamurai."Теперь новому альянсу QUAD (Четырехсторонний диалог по безопасности с участием США, Индии, Японии и Австралии. – прим. ред.), в том числе и Японии, в Тихом и Индийском океане предстоит противостоять уже не одному Китаю, но еще и России! Дело становится опасным!" – добавил sab.Реакция британцевЧитатели британской газеты The Times также оценили заявление Владимира Путина о том, что инцидент с эсминцем Defender в Черном море был преднамеренной провокацией. Многие посчитали, что Лондон впредь должен избегать таких поступков и "оставить Россию в покое"."В этом случае Путин прав. Мы действительно решили устроить провокацию, чтобы посмотреть, чем ответит Россия. Это явствует из пачки документов с автобусной остановки", — написал пользователь с ником Doug Nigel."Да оставьте вы Россию в покое, Крым теперь их. А Украине мы ничего не должны, разве что хорошенько взгреть их в субботу", — отметил Alistair Moore, имея в виду предстоящий матч Евро-2020 между украинцами и англичанами."Нам обязательно будить русского медведя? Нет, это показуха, ложная добродетель и очередная попытка отвлечь людей от домашних проблем", — считает Ed.Инцидент у мыса ФиолентМинобороны России 23 июня заявило, что эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды. Спустя день после провокации с Defender в Черном море произошел инцидент с нидерландским фрегатом Evertsen. Минобороны Нидерландов заявило, что российские истребители 24 июня якобы создали опасную ситуацию для корабля голландских ВМС в Черном море, когда тот находился к юго-востоку от Крыма. По утверждению ведомства, истребители якобы "пролетали опасно низко и близко" к военному фрегату Evertsen, "имитируя" в течение нескольких часов "атаки". МИД России назвал маневрирование нидерландского фрегата сознательной провокацией.Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, США и их союзники превращают акваторию Черного моря в зону силового противостояния. "Делается это намеренно - для того, чтобы еще один регион мира под руководством США стал нестабильным и стал представлять угрозу", - сказала Захарова на брифинге. По ее словам, не вызывает никаких сомнений то, что эти маневры имеют "явный антироссийский подтекст".

https://ria.ru/20210701/nato-1739333257.html

https://ria.ru/20210629/znak-1739137527.html

https://ria.ru/20210701/fregat-1739377261.html

россия

черное море

великобритания

япония

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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, вмс великобритании, мария захарова, черное море, владимир путин, великобритания, япония, в мире