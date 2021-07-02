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Японцев испугали слова Путина об инциденте с британским эсминцем Defender
Японцев испугали слова Путина об инциденте с британским эсминцем Defender - РИА Новости, 02.07.2021
Японцев испугали слова Путина об инциденте с британским эсминцем Defender
Японское издание Sankei Shimbun опубликовало материал о прямой линии президента России Владимира Путина, описав реакцию главы государства на инцидент с... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T00:51
2021-07-02T03:27
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
владимир путин
великобритания
япония
в мире
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Японское издание Sankei Shimbun опубликовало материал о прямой линии президента России Владимира Путина, описав реакцию главы государства на инцидент с британским эсминцем Defender.Как заявил Путин, провокация с участием эсминца сразу после саммита Россия-США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. "Даже если мы бы потопили этот корабль (Defender - ред.), мир бы не стал на грань третьей мировой войны, потому что те, кто это делает, знают, что они не могут выйти победителями в этой войне - это очень важная вещь", - отметил он.Публикация вызвала активный отклик читателей портала Yahoo News Japan."Заявления Путина в отношении британского эсминца направлены и против Японии. Они имеют отношение к активности Китая в Юго-Восточной Азии и Южно-Китайском море", - заявил пользователь nekozamurai."Теперь новому альянсу QUAD (Четырехсторонний диалог по безопасности с участием США, Индии, Японии и Австралии. – прим. ред.), в том числе и Японии, в Тихом и Индийском океане предстоит противостоять уже не одному Китаю, но еще и России! Дело становится опасным!" – добавил sab."В такое турбулентное время Японии, наверное, нужно попытаться предпринять что-то решительное в отношении "северных территорий". Сколько еще будем мы оставаться "пай-мальчиками"? Если сохраним такой подход, то острова никогда не вернем! Хотя это теперь и опасно!" – выразил мнение qnc."Америка и Британия все упорнее разрушают послевоенный ялтинский миропорядок!" - отметил sor."А что же это англичане ничего не предпринимали, только наблюдая за боевыми полетами российских истребителей Су. Испугались? Ведь, говорят, зенитные ракеты у них были в полной боеготовности", - написал tim.Минобороны России 23 июня заявило, что британский эсминец пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210701/zakharova-1739456839.html
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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, владимир путин, великобритания, япония, в мире
Японцев испугали слова Путина об инциденте с британским эсминцем Defender
00:51 02.07.2021 (обновлено: 03:27 02.07.2021)
 
© Фото : Crown Copyright / LA(Phot) Chris MumbyЭсминец Defender Королевских ВМС Великобритании
Эсминец Defender Королевских ВМС Великобритании - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Фото : Crown Copyright / LA(Phot) Chris Mumby

Японцев напугало заявление Путина об инциденте с эсминцем Defender

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Японское издание Sankei Shimbun опубликовало материал о прямой линии президента России Владимира Путина, описав реакцию главы государства на инцидент с британским эсминцем Defender.
Как заявил Путин, провокация с участием эсминца сразу после саммита Россия-США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. "Даже если мы бы потопили этот корабль (Defender - ред.), мир бы не стал на грань третьей мировой войны, потому что те, кто это делает, знают, что они не могут выйти победителями в этой войне - это очень важная вещь", - отметил он.
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Публикация вызвала активный отклик читателей портала Yahoo News Japan.
"Заявления Путина в отношении британского эсминца направлены и против Японии. Они имеют отношение к активности Китая в Юго-Восточной Азии и Южно-Китайском море", - заявил пользователь nekozamurai.
"Теперь новому альянсу QUAD (Четырехсторонний диалог по безопасности с участием США, Индии, Японии и Австралии. – прим. ред.), в том числе и Японии, в Тихом и Индийском океане предстоит противостоять уже не одному Китаю, но еще и России! Дело становится опасным!" – добавил sab.
"В такое турбулентное время Японии, наверное, нужно попытаться предпринять что-то решительное в отношении "северных территорий". Сколько еще будем мы оставаться "пай-мальчиками"? Если сохраним такой подход, то острова никогда не вернем! Хотя это теперь и опасно!" – выразил мнение qnc.
"Америка и Британия все упорнее разрушают послевоенный ялтинский миропорядок!" - отметил sor.
"А что же это англичане ничего не предпринимали, только наблюдая за боевыми полетами российских истребителей Су. Испугались? Ведь, говорят, зенитные ракеты у них были в полной боеготовности", - написал tim.
Минобороны России 23 июня заявило, что британский эсминец пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Инцидент с британским эсминцем у КрымаРоссияВладимир ПутинВеликобританияЯпонияВ мире
 
 
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