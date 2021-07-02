https://ria.ru/20210702/gubernatory-1739580036.html

Кремль надеется, что больше губернаторов будут напрямую общаться с людьми

Кремль надеется, что больше губернаторов будут напрямую общаться с людьми - РИА Новости, 02.07.2021

Кремль надеется, что больше губернаторов будут напрямую общаться с людьми

В Кремле надеются, что после прошедшей прямой линии число губернаторов РФ, которые напрямую общаются с населением своих регионов, увеличится, заявил... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T13:23

2021-07-02T13:23

2021-07-02T13:23

прямая линия с владимиром путиным — 2021

россия

прямая линия с владимиром путиным

дмитрий песков

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739266280_0:219:3249:2047_1920x0_80_0_0_72481109efe401a61533bb61d249bcfd.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В Кремле надеются, что после прошедшей прямой линии число губернаторов РФ, которые напрямую общаются с населением своих регионов, увеличится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он отметил, что зачастую, когда вопрос граждан доходит до президента, сразу же начинаются эффективные действия. И цель прямых линий - сделать так, чтобы эффективные действия начинались по умолчанию, на автомате, чтобы они возникали по мере возникновения проблем и чтобы граждане имели постоянный прямой контакт со своими губернаторами."Вы знаете, что очень много глав регионов уже так или иначе наладили механизмы прямого общения с гражданами, их много, действительно, таких губерний у нас. И думаю, что после ответа на соответствующий вопрос президента на этот раз, по прямой связи, что это чрезвычайно полезно и востребовано, я думаю, что количество этих губернаторов только увеличится", - заявил Песков журналистам.

https://ria.ru/20210701/vtsiom-1739436105.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, прямая линия с владимиром путиным, дмитрий песков, владимир путин, общество