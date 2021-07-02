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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210702/gubernatory-1739580036.html
Кремль надеется, что больше губернаторов будут напрямую общаться с людьми
Кремль надеется, что больше губернаторов будут напрямую общаться с людьми - РИА Новости, 02.07.2021
Кремль надеется, что больше губернаторов будут напрямую общаться с людьми
В Кремле надеются, что после прошедшей прямой линии число губернаторов РФ, которые напрямую общаются с населением своих регионов, увеличится, заявил... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T13:23
2021-07-02T13:23
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
прямая линия с владимиром путиным
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В Кремле надеются, что после прошедшей прямой линии число губернаторов РФ, которые напрямую общаются с населением своих регионов, увеличится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он отметил, что зачастую, когда вопрос граждан доходит до президента, сразу же начинаются эффективные действия. И цель прямых линий - сделать так, чтобы эффективные действия начинались по умолчанию, на автомате, чтобы они возникали по мере возникновения проблем и чтобы граждане имели постоянный прямой контакт со своими губернаторами."Вы знаете, что очень много глав регионов уже так или иначе наладили механизмы прямого общения с гражданами, их много, действительно, таких губерний у нас. И думаю, что после ответа на соответствующий вопрос президента на этот раз, по прямой связи, что это чрезвычайно полезно и востребовано, я думаю, что количество этих губернаторов только увеличится", - заявил Песков журналистам.
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россия, прямая линия с владимиром путиным, дмитрий песков, владимир путин, общество
Кремль надеется, что больше губернаторов будут напрямую общаться с людьми
13:23 02.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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В Кремле надеются, что число губернаторов, общающихся напрямую с населением, вырастет

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В Кремле надеются, что после прошедшей прямой линии число губернаторов РФ, которые напрямую общаются с населением своих регионов, увеличится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что зачастую, когда вопрос граждан доходит до президента, сразу же начинаются эффективные действия. И цель прямых линий - сделать так, чтобы эффективные действия начинались по умолчанию, на автомате, чтобы они возникали по мере возникновения проблем и чтобы граждане имели постоянный прямой контакт со своими губернаторами.
"Вы знаете, что очень много глав регионов уже так или иначе наладили механизмы прямого общения с гражданами, их много, действительно, таких губерний у нас. И думаю, что после ответа на соответствующий вопрос президента на этот раз, по прямой связи, что это чрезвычайно полезно и востребовано, я думаю, что количество этих губернаторов только увеличится", - заявил Песков журналистам.
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