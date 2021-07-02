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Посол Италии в России рассказал о визах и открытии границ для туристов

Посол Италии в России рассказал о визах и открытии границ для туристов - РИА Новости, 02.07.2021

Посол Италии в России рассказал о визах и открытии границ для туристов

Посольство Италии в Москве занимается перевыпуском туристических виз, истекших за время пандемии, но воспользоваться ими пока нельзя, заявил итальянский посол в РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T13:59

2021-07-02T13:59

2021-07-02T14:59

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Посольство Италии в Москве занимается перевыпуском туристических виз, истекших за время пандемии, но воспользоваться ими пока нельзя, заявил итальянский посол в России Паскуале Терраччано."Те туристические визы, срок которых истек в год пандемии, можно уже сейчас перевыпустить, этот процесс идет, но к сожалению, воспользоваться ими в данный момент невозможно", - сказал Терраччано журналистам.Дипломат также выразил сожаление, что некоторые жители России, первой получившей в свое распоряжение вакцину от коронавируса, не настроены вакцинироваться. Терраччано отметил, что надеется на улучшение ситуации.Также посол заявил, что открытие итальянских границ для российских туристов зависит от скорости их вакцинации."Самый осмысленный ответ: когда вы поторопитесь и привьетесь", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о времени открытия границ страны для граждан РФ.

https://ria.ru/20210420/italiya-1729150494.html

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