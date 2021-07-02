https://ria.ru/20210702/gosuslugi-1739559387.html
Портал госуслуг ограничил доступ из-за резкого роста числа обращений
Портал госуслуг ограничил доступ из-за резкого роста числа обращений - РИА Новости, 02.07.2021
Портал госуслуг ограничил доступ из-за резкого роста числа обращений
Портал "Госуслуги" ставит посетителей в очередь на вход — сейчас уже с ожиданием от 30 минут. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T12:03
2021-07-02T12:03
2021-07-02T17:38
вакцинация россиян от covid-19
максут шадаев
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Портал "Госуслуги" ставит посетителей в очередь на вход — сейчас уже с ожиданием от 30 минут.При попытке войти на сайт появляется объявление о том, что сейчас на портале более 500 000 посетителей и запускается обратный отсчет. Сначала время ожидания составляло пять минут, затем оно увеличилось. Сейчас у некоторых пользователей ресурс работает в обычном режиме.Число обращений на сайт "Госуслуги" выросло на фоне начала единовременных выплат родителям детей-школьников, а также новых пособий беременным и одиноким родителям. Кроме того, нагрузка на портал значительно возросла в последние дни из-за старта массовой прививочной кампании от COVID-19.Как рассказали в Минцифры, сайт может быть недоступен из-за установки новых сервисов. В конце прошлой недели глава ведомства Максут Шадаев заявлял, что надеется, что портал "Госуслуги" не столкнется с проблемами в работе после роста числа желающих записаться на вакцинацию: мощности ресурса увеличили.
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РИА Новости
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Как получить электронный сертификат о вакцинации от COVID-19
Все россияне, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 (две инъекции любого из зарегистрированных в стране препаратов), получают электронный сертификат с QR-кодом для посещения ресторанов и массовых мероприятий. Он автоматически приходит на портал или в приложение «Госуслуги». Пошаговая инструкция по поиску этого документа — в видеоинфографике Ria.
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вакцинация россиян от covid-19, максут шадаев, общество, россия, госуслуги, технологии
Портал госуслуг ограничил доступ из-за резкого роста числа обращений
12:03 02.07.2021 (обновлено: 17:38 02.07.2021)
Портал госуслуг ограничил доступ из-за резкого роста числа обращений и предлагает ждать полчаса
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости.
Портал "Госуслуги
" ставит посетителей в очередь на вход — сейчас уже с ожиданием от 30 минут.
При попытке войти на сайт появляется объявление о том, что сейчас на портале более 500 000 посетителей и запускается обратный отсчет. Сначала время ожидания составляло пять минут, затем оно увеличилось. Сейчас у некоторых пользователей ресурс работает в обычном режиме.
Число обращений на сайт "Госуслуги" выросло на фоне начала единовременных выплат родителям детей-школьников, а также новых пособий беременным и одиноким родителям.
Кроме того, нагрузка на портал значительно возросла в последние дни из-за старта массовой прививочной кампании от COVID-19.
Как рассказали в Минцифры, сайт может быть недоступен из-за установки новых сервисов.
В конце прошлой недели глава ведомства Максут Шадаев заявлял, что надеется, что портал "Госуслуги" не столкнется с проблемами в работе после роста числа желающих записаться на вакцинацию: мощности ресурса увеличили.