https://ria.ru/20210702/gosuslugi-1739559387.html

Портал госуслуг ограничил доступ из-за резкого роста числа обращений

Портал госуслуг ограничил доступ из-за резкого роста числа обращений - РИА Новости, 02.07.2021

Портал госуслуг ограничил доступ из-за резкого роста числа обращений

Портал "Госуслуги" ставит посетителей в очередь на вход — сейчас уже с ожиданием от 30 минут. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T12:03

2021-07-02T12:03

2021-07-02T17:38

вакцинация россиян от covid-19

максут шадаев

общество

россия

госуслуги

технологии

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Портал "Госуслуги" ставит посетителей в очередь на вход — сейчас уже с ожиданием от 30 минут.При попытке войти на сайт появляется объявление о том, что сейчас на портале более 500 000 посетителей и запускается обратный отсчет. Сначала время ожидания составляло пять минут, затем оно увеличилось. Сейчас у некоторых пользователей ресурс работает в обычном режиме.Число обращений на сайт "Госуслуги" выросло на фоне начала единовременных выплат родителям детей-школьников, а также новых пособий беременным и одиноким родителям. Кроме того, нагрузка на портал значительно возросла в последние дни из-за старта массовой прививочной кампании от COVID-19.Как рассказали в Минцифры, сайт может быть недоступен из-за установки новых сервисов. В конце прошлой недели глава ведомства Максут Шадаев заявлял, что надеется, что портал "Госуслуги" не столкнется с проблемами в работе после роста числа желающих записаться на вакцинацию: мощности ресурса увеличили.

https://ria.ru/20210702/vyplata-1739532425.html

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2021

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Как получить электронный сертификат о вакцинации от COVID-19 Все россияне, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 (две инъекции любого из зарегистрированных в стране препаратов), получают электронный сертификат с QR-кодом для посещения ресторанов и массовых мероприятий. Он автоматически приходит на портал или в приложение «Госуслуги». Пошаговая инструкция по поиску этого документа — в видеоинфографике Ria. 2021-07-02T12:03 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, максут шадаев, общество, россия, госуслуги, технологии