https://ria.ru/20210702/gorod-1739581122.html

Заммэра Москвы Бочкарев рассказал о том, каким видит город через 10 лет

Заммэра Москвы Бочкарев рассказал о том, каким видит город через 10 лет - РИА Новости, 02.07.2021

Заммэра Москвы Бочкарев рассказал о том, каким видит город через 10 лет

Москва через 10 лет претерпит значительные изменения в области транспортной инфраструктуры и архитектуры, рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T13:30

2021-07-02T13:30

2021-07-02T13:30

стройкомплекс москвы

андрей бочкарев

марат хуснуллин

москва

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Москва через 10 лет претерпит значительные изменения в области транспортной инфраструктуры и архитектуры, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарёв на Московском урбанистическом форуме.По его словам, за последнее десятилетие была проведена огромная работа по улучшению города: было запущено большое количество проектов, которые бывший заммэра по градостроительной политике и строительству, а ныне вице-премьер России Марат Хуснуллин сумел впоследствии применить на территории всей России."Могу точно сказать, что нам будет не стыдно за Москву, как перед ее жителями, так и гостями столицы", - добавил Бочкарёв.

https://ria.ru/20210701/karkas-1739407157.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, марат хуснуллин, москва