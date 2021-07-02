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Заммэра Москвы Бочкарев рассказал о том, каким видит город через 10 лет
Заммэра Москвы Бочкарев рассказал о том, каким видит город через 10 лет - РИА Новости, 02.07.2021
Заммэра Москвы Бочкарев рассказал о том, каким видит город через 10 лет
Москва через 10 лет претерпит значительные изменения в области транспортной инфраструктуры и архитектуры, рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T13:30
2021-07-02T13:30
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
марат хуснуллин
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Москва через 10 лет претерпит значительные изменения в области транспортной инфраструктуры и архитектуры, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарёв на Московском урбанистическом форуме.По его словам, за последнее десятилетие была проведена огромная работа по улучшению города: было запущено большое количество проектов, которые бывший заммэра по градостроительной политике и строительству, а ныне вице-премьер России Марат Хуснуллин сумел впоследствии применить на территории всей России."Могу точно сказать, что нам будет не стыдно за Москву, как перед ее жителями, так и гостями столицы", - добавил Бочкарёв.
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стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, марат хуснуллин, москва

Заммэра Москвы Бочкарев рассказал о том, каким видит город через 10 лет

13:30 02.07.2021
 
© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Москва через 10 лет претерпит значительные изменения в области транспортной инфраструктуры и архитектуры, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарёв на Московском урбанистическом форуме.
"Это будет абсолютно другой город: как для жизни, так и для туризма. С развитой транспортной инфраструктурой, завершенной программой реновации, большим количеством электротранспорта", - сказал он, отвечая на вопрос, какой видит Москву через 10 лет.
По его словам, за последнее десятилетие была проведена огромная работа по улучшению города: было запущено большое количество проектов, которые бывший заммэра по градостроительной политике и строительству, а ныне вице-премьер России Марат Хуснуллин сумел впоследствии применить на территории всей России.
"Могу точно сказать, что нам будет не стыдно за Москву, как перед ее жителями, так и гостями столицы", - добавил Бочкарёв.
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 14:05
Бочкарев: единый транспортный каркас Москвы сформируют до 2024 года
 
Стройкомплекс МосквыАндрей БочкаревМарат ХуснуллинМосква
 
 
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