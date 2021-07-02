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Заммэра Москвы Бочкарев рассказал о том, каким видит город через 10 лет
Заммэра Москвы Бочкарев рассказал о том, каким видит город через 10 лет - РИА Новости, 02.07.2021
Заммэра Москвы Бочкарев рассказал о том, каким видит город через 10 лет
Москва через 10 лет претерпит значительные изменения в области транспортной инфраструктуры и архитектуры, рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T13:30
2021-07-02T13:30
2021-07-02T13:30
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
марат хуснуллин
москва
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Москва через 10 лет претерпит значительные изменения в области транспортной инфраструктуры и архитектуры, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарёв на Московском урбанистическом форуме.По его словам, за последнее десятилетие была проведена огромная работа по улучшению города: было запущено большое количество проектов, которые бывший заммэра по градостроительной политике и строительству, а ныне вице-премьер России Марат Хуснуллин сумел впоследствии применить на территории всей России."Могу точно сказать, что нам будет не стыдно за Москву, как перед ее жителями, так и гостями столицы", - добавил Бочкарёв.
https://ria.ru/20210701/karkas-1739407157.html
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стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, марат хуснуллин, москва