https://ria.ru/20210702/gibdd-1739697679.html

Юный "регулировщик": инспекторы ГИБДД исполнили мечту ребенка

Юный "регулировщик": инспекторы ГИБДД исполнили мечту ребенка - РИА Новости, 02.07.2021

Юный "регулировщик": инспекторы ГИБДД исполнили мечту ребенка

Житель Иркутска Миша Баянов очень хочет стать сотрудником ДПС. С игрушечным жезлом и в жилетке мальчик "регулирует" движение на одной из улиц города.

2021-07-02T22:20

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О юном "регулировщике" узнали госавтоинспекторы и приехали к ребенку в гости. Они подарили мальчику жезл, фуражку и настоящую портупею, которая много лет назад принадлежала начальнику ГАИ Иркутска. Сотрудники ДПС также провели для Миши экскурсию в музее истории ГАИ-ГИБДД и пригласили его поучаствовать в профилактических мероприятиях Госавтоинспекции.

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Юный "регулировщик": инспекторы ГИБДД исполнили мечту ребенка Житель Иркутска Миша Баянов очень хочет стать сотрудником ДПС. С игрушечным жезлом и в жилетке мальчик "регулирует" движение на одной из улиц города. О юном "регулировщике" узнали госавтоинспекторы и приехали к ребенку в гости. Они подарили мальчику жезл, фуражку и настоящую портупею, которая много лет назад принадлежала начальнику ГАИ Иркутска. Сотрудники ДПС также провели для Миши экскурсию в музее истории ГАИ-ГИБДД и пригласили его поучаствовать в профилактических мероприятиях Госавтоинспекции. 2021-07-02T22:20 true PT1M07S

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