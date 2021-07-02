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Юный "регулировщик": инспекторы ГИБДД исполнили мечту ребенка
Юный "регулировщик": инспекторы ГИБДД исполнили мечту ребенка - РИА Новости, 02.07.2021
Юный "регулировщик": инспекторы ГИБДД исполнили мечту ребенка
Житель Иркутска Миша Баянов очень хочет стать сотрудником ДПС. С игрушечным жезлом и в жилетке мальчик "регулирует" движение на одной из улиц города.
2021-07-02T22:20
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О юном "регулировщике" узнали госавтоинспекторы и приехали к ребенку в гости. Они подарили мальчику жезл, фуражку и настоящую портупею, которая много лет назад принадлежала начальнику ГАИ Иркутска. Сотрудники ДПС также провели для Миши экскурсию в музее истории ГАИ-ГИБДД и пригласили его поучаствовать в профилактических мероприятиях Госавтоинспекции.
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Юный "регулировщик": инспекторы ГИБДД исполнили мечту ребенка
Житель Иркутска Миша Баянов очень хочет стать сотрудником ДПС. С игрушечным жезлом и в жилетке мальчик "регулирует" движение на одной из улиц города. О юном "регулировщике" узнали госавтоинспекторы и приехали к ребенку в гости. Они подарили мальчику жезл, фуражку и настоящую портупею, которая много лет назад принадлежала начальнику ГАИ Иркутска. Сотрудники ДПС также провели для Миши экскурсию в музее истории ГАИ-ГИБДД и пригласили его поучаствовать в профилактических мероприятиях Госавтоинспекции.
2021-07-02T22:20
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PT1M07S
РИА Новости
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видео, видео
Юный "регулировщик": инспекторы ГИБДД исполнили мечту ребенка
Житель Иркутска Миша Баянов очень хочет стать сотрудником ДПС. С игрушечным жезлом и в жилетке мальчик "регулирует" движение на одной из улиц города.
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PT1M07S
Юный "регулировщик": инспекторы ГИБДД исполнили мечту ребенка
22:20 02.07.2021 (обновлено: 22:33 02.07.2021)
Житель Иркутска Миша Баянов очень хочет стать сотрудником ДПС. С игрушечным жезлом и в жилетке мальчик "регулирует" движение на одной из улиц города.