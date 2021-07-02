https://ria.ru/20210702/genetiki-1739612762.html

Медведев отметил вклад генетиков в борьбу с коронавирусом

Медведев отметил вклад генетиков в борьбу с коронавирусом - РИА Новости, 02.07.2021

Медведев отметил вклад генетиков в борьбу с коронавирусом

Российские генетики вместе с врачами сражались с эпидемией коронавируса в научных центрах, созданных в рамках федеральной научно-технической программы по... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T15:26

2021-07-02T15:26

2021-07-02T15:26

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коронавирус в россии

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здоровье - общество

дмитрий медведев

общество

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские генетики вместе с врачами сражались с эпидемией коронавируса в научных центрах, созданных в рамках федеральной научно-технической программы по развитию генетических технологий, серьезные результаты были достигнуты в лечении и других патологий, заявил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев."Она (программа – ред.) действует с 2019 года, было организовано три центра геномных исследований, что помогло ускорить работу отечественных систем для редактирования геномов. Важно, что наши российские генетики вместе с врачами в этой сложной ситуации немедленно включились в борьбу с пандемией", - сказал Медведев в ходе заседания президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию.В частности, благодаря центрам были разработаны, в том числе, эффективные тест-системы для выявления коронавируса и определения антител."Серьезные результаты в целом достигнуты и в сфере лечения других патологий, включая онкологию, сердечно сосудистые заболевания и другие", - добавил он.

https://ria.ru/20210226/sfu-1598963058.html

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2021

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