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https://ria.ru/20210702/genetiki-1739612762.html
Медведев отметил вклад генетиков в борьбу с коронавирусом
Медведев отметил вклад генетиков в борьбу с коронавирусом - РИА Новости, 02.07.2021
Медведев отметил вклад генетиков в борьбу с коронавирусом
Российские генетики вместе с врачами сражались с эпидемией коронавируса в научных центрах, созданных в рамках федеральной научно-технической программы по... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T15:26
2021-07-02T15:26
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здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские генетики вместе с врачами сражались с эпидемией коронавируса в научных центрах, созданных в рамках федеральной научно-технической программы по развитию генетических технологий, серьезные результаты были достигнуты в лечении и других патологий, заявил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев."Она (программа – ред.) действует с 2019 года, было организовано три центра геномных исследований, что помогло ускорить работу отечественных систем для редактирования геномов. Важно, что наши российские генетики вместе с врачами в этой сложной ситуации немедленно включились в борьбу с пандемией", - сказал Медведев в ходе заседания президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию.В частности, благодаря центрам были разработаны, в том числе, эффективные тест-системы для выявления коронавируса и определения антител."Серьезные результаты в целом достигнуты и в сфере лечения других патологий, включая онкологию, сердечно сосудистые заболевания и другие", - добавил он.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий медведев, общество
Медведев отметил вклад генетиков в борьбу с коронавирусом
15:26 02.07.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк

Медведев заявил, что генетики вместе с врачами сражались с коронавирусом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские генетики вместе с врачами сражались с эпидемией коронавируса в научных центрах, созданных в рамках федеральной научно-технической программы по развитию генетических технологий, серьезные результаты были достигнуты в лечении и других патологий, заявил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Она (программа – ред.) действует с 2019 года, было организовано три центра геномных исследований, что помогло ускорить работу отечественных систем для редактирования геномов. Важно, что наши российские генетики вместе с врачами в этой сложной ситуации немедленно включились в борьбу с пандемией", - сказал Медведев в ходе заседания президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию.
В частности, благодаря центрам были разработаны, в том числе, эффективные тест-системы для выявления коронавируса и определения антител.
"Серьезные результаты в целом достигнуты и в сфере лечения других патологий, включая онкологию, сердечно сосудистые заболевания и другие", - добавил он.
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