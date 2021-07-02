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Часть жителей дома в Нижнем Новгороде вернулись в квартиры после ЧП
Часть жителей дома в Нижнем Новгороде вернулись в квартиры после ЧП - РИА Новости, 02.07.2021
Часть жителей дома в Нижнем Новгороде вернулись в квартиры после ЧП
Жители двух подъездов дома в Нижнем Новгороде, где произошло ЧП с газом, смогли вернуться в свои квартиры, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T17:58
2021-07-02T17:58
россия
глеб никитин
нижний новгород
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Жители двух подъездов дома в Нижнем Новгороде, где произошло ЧП с газом, смогли вернуться в свои квартиры, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Хлопок газовоздушной смеси произошел в квартире на 1 этаже трехэтажного жилого дома на улице Светлоярской утром 2 июля. В результате было повреждено здание и пострадали три человека. Все трое мужчин были госпитализированы."Сейчас в здании продолжаются работы по контраварийному укреплению. После этого будет решаться вопрос о возможности доступа жителей 3-го подъезда в свои квартиры за вещами. В двух подъездах восстановлено газоснабжение, а водоснабжение и электроснабжение планируется восстановить до конца дня", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Он подчеркнул, что "всем руководителям профильных ведомств правительства региона даны поручения оказывать необходимое содействие, это касается как ликвидации последствий ЧП на месте, так и расселения жителей наиболее пострадавшего подъезда".Из эвакуированных из здания 26 человек семеро разместятся в гостинице, 16 - у родственников, трое остаются в больнице. Эвакуированные жители были обеспечены горячим питанием в пункте временного размещения.Пострадавшим предложено воспользоваться гостиницей завода "Красное Сормово". "Заселение семи жителей дома начнется в ближайшее время, наши сотрудники уже подготовили горячий ужин для гостей", - сказал генеральный директор предприятия Михаил Першин. Он добавил, что жильцы пострадавшего дома смогут жить в предоставленных номерах столько, сколько это будет необходимо.Ранее губернатор Нижегородской области посетил место ЧП и пообщался с пострадавшими. Материальную помощь пострадавшим и тем, кому причинен материальный ущерб, окажут правительство региона и администрация Нижнего Новгорода. Матпомощь не будет выделяться жителям квартиры, где в результате неосторожных действий произошло ЧП. Тем, чье имущество пострадало, по решению губернатора выплатят по 10 тысяч рублей по линии министерства социальной политики. Пострадавшим при ЧП выплатят по 10 тысяч рублей из городского бюджета. Пострадавшему мужчине со второго этажа, который находится сейчас в тяжелом состоянии, предусмотрена выплата в 20 тысяч рублей.
россия
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Кадры с места взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде в жилом доме взорвался газ, есть пострадавшие
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видео, россия, глеб никитин, нижний новгород, нижегородская область, происшествия
Часть жителей дома в Нижнем Новгороде вернулись в квартиры после ЧП
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Жители двух подъездов дома в Нижнем Новгороде, где произошло ЧП с газом, смогли вернуться в свои квартиры, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
2021-07-02T17:58
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Часть жителей дома в Нижнем Новгороде вернулись в квартиры после ЧП
17:58 02.07.2021
 
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской областиНа месте взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Нижнем Новгороде
На месте взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области

Часть жителей дома в Нижнем Новгороде вернулись в квартиры после ЧП с газом

Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Жители двух подъездов дома в Нижнем Новгороде, где произошло ЧП с газом, смогли вернуться в свои квартиры, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Хлопок газовоздушной смеси произошел в квартире на 1 этаже трехэтажного жилого дома на улице Светлоярской утром 2 июля. В результате было повреждено здание и пострадали три человека. Все трое мужчин были госпитализированы.
"Сейчас в здании продолжаются работы по контраварийному укреплению. После этого будет решаться вопрос о возможности доступа жителей 3-го подъезда в свои квартиры за вещами. В двух подъездах восстановлено газоснабжение, а водоснабжение и электроснабжение планируется восстановить до конца дня", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Он подчеркнул, что "всем руководителям профильных ведомств правительства региона даны поручения оказывать необходимое содействие, это касается как ликвидации последствий ЧП на месте, так и расселения жителей наиболее пострадавшего подъезда".
Из эвакуированных из здания 26 человек семеро разместятся в гостинице, 16 - у родственников, трое остаются в больнице. Эвакуированные жители были обеспечены горячим питанием в пункте временного размещения.
Пострадавшим предложено воспользоваться гостиницей завода "Красное Сормово". "Заселение семи жителей дома начнется в ближайшее время, наши сотрудники уже подготовили горячий ужин для гостей", - сказал генеральный директор предприятия Михаил Першин. Он добавил, что жильцы пострадавшего дома смогут жить в предоставленных номерах столько, сколько это будет необходимо.
Ранее губернатор Нижегородской области посетил место ЧП и пообщался с пострадавшими. Материальную помощь пострадавшим и тем, кому причинен материальный ущерб, окажут правительство региона и администрация Нижнего Новгорода. Матпомощь не будет выделяться жителям квартиры, где в результате неосторожных действий произошло ЧП. Тем, чье имущество пострадало, по решению губернатора выплатят по 10 тысяч рублей по линии министерства социальной политики. Пострадавшим при ЧП выплатят по 10 тысяч рублей из городского бюджета. Пострадавшему мужчине со второго этажа, который находится сейчас в тяжелом состоянии, предусмотрена выплата в 20 тысяч рублей.
 
РоссияГлеб НикитинНижний НовгородНижегородская областьПроисшествия
 
 
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