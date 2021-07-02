Владивосток примет Восточный нефтегазовый форум
© Vostock CapitalАфиша "Восточного нефтегазового форума"
© Vostock Capital
МОСКВА, 2 июл - Vostock Capital. Пятый ежегодный юбилейный международный инвестиционный Восточный нефтегазовый форум посвящен реализации важнейших стратегических нефтегазовых проектов региона от Красноярского края до Сахалинской области: разработка нефтегазовых месторождений, таких как Ковыктинское и Чаяндинское, строительство Амурского ГПЗ, ВНХП, "Силы Сибири", терминала СУГ в порту Владивосток, Чонский проект, Магаданские месторождения - шельф Охотского моря, создание Ванкорского нефтегазового кластера и судостроительного комплекса "Звезда", развитие Сахалинского центра газодобычи, создание гелиевого хаба, оффшорные проекты геологоразведки и добычи и многое другое. Восточный нефтегазовый форум 2021 также пройдет при поддержке Правительства Приморского края.
Ключевые моменты программы:
- —Стратегия Правительства по развитию Восточной Сибири и Дальнего Востока. Точки роста и развития нефтегазовой отрасли
- —Фокус-сессия: газификация Дальнего Востока. Какие шаги необходимо предпринять для обеспечения регионов газом? Создание газовой инфраструктуры в регионах
- —Геологоразведка и добыча. Проблемы и перспективы разведки крупнейших нефтегазовых месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока
- —Развитие логистики, инфраструктуры и транспортировки нефти и газа. Создание пунктов перевалки продуктов нефтегазовой отрасли на Дальнем Востоке для обеспечения реализации экспортного потенциала и выхода на рынки АТР
- —25+ крупнейших нефтегазовых проектов: взгляд в будущее. Планы по строительству, модернизации и расширению производственных мощностей со сроком реализации до 2025 г. и позднее
- —Важно! Развитие нефтегазопереработки и нефтехимии. "Окно возможностей" для развития крупнейшего нефтехимического кластера
- —Новое: СПГ-проекты на Дальнем Востоке. Планы операторов и инвесторов по реализации Владивосток СПГ, Дальневосточный СПГ, терминала СПГ на Камчатке и других
- —30+ часов делового и неформального общения. Встречи один-на-один по заранее согласованному графику, приветственный коктейль, торжественный ужин, деловые обеды, кофе-брейки, интерактивные дискуссии и многое другое
Среди постоянных участников форума:
Газпром газораспределение Дальний Восток, Газпром гелий сервис, Газпром межрегионгаз, Газпром межрегионгаз Дальний Восток, Газпром нефть, Газпром переработка Благовещенск, Газпром проектирование, Газпром СПГ Владивосток, Газпромнефть-Сахалин, Дальгазресурс, НИИГазэкономика, НИПИГАЗ, ННК-Приморнефтепродукт, Приморский газ, РЖД Логистика, СИБУР Холдинг, АЛРОСА-ГАЗ, Владивостокский припортовый завод, Восток ЛПГ, Дальневосточная энергетическая управляющая компания, Дальневосточный центр судостроения и судоремонта, Красноярскгазпром, Находкинский завод минеральных удобрений, Славнефть-Красноярскнефтегаз, Судостроительный комплекс Звезда и многие другие.
Мероприятие проходит при поддержке Правительства Приморского края.
Генеральный спонсор: ГАЗПРОМБАНК
Бронзовый спонсор: MWM, МЕГАФОН
Принимающий партнер: ДВФУ
Оргкомитет форума:
Виктория Пензова,
Программный директор
Tel: +7 495 109 9 509
Fax: +44 207 231 1600
Email: VPenzova@vostockcapital.com
Web: http://www.eastrussiaoilandgas.com/
Программный директор
Tel: +7 495 109 9 509
Fax: +44 207 231 1600
Email: VPenzova@vostockcapital.com
Web: http://www.eastrussiaoilandgas.com/
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