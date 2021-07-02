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Владивосток примет Восточный нефтегазовый форум

Владивосток примет Восточный нефтегазовый форум - РИА Новости, 02.07.2021

Владивосток примет Восточный нефтегазовый форум

Пятый ежегодный юбилейный международный инвестиционный Восточный нефтегазовый форум посвящен реализации важнейших стратегических нефтегазовых проектов региона... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T15:04

2021-07-02T15:04

2021-07-02T15:04

пресс-релизы

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МОСКВА, 2 июл - Vostock Capital. Пятый ежегодный юбилейный международный инвестиционный Восточный нефтегазовый форум посвящен реализации важнейших стратегических нефтегазовых проектов региона от Красноярского края до Сахалинской области: разработка нефтегазовых месторождений, таких как Ковыктинское и Чаяндинское, строительство Амурского ГПЗ, ВНХП, "Силы Сибири", терминала СУГ в порту Владивосток, Чонский проект, Магаданские месторождения - шельф Охотского моря, создание Ванкорского нефтегазового кластера и судостроительного комплекса "Звезда", развитие Сахалинского центра газодобычи, создание гелиевого хаба, оффшорные проекты геологоразведки и добычи и многое другое. Восточный нефтегазовый форум 2021 также пройдет при поддержке Правительства Приморского края.Ключевые моменты программы:Среди постоянных участников форума:Газпром газораспределение Дальний Восток, Газпром гелий сервис, Газпром межрегионгаз, Газпром межрегионгаз Дальний Восток, Газпром нефть, Газпром переработка Благовещенск, Газпром проектирование, Газпром СПГ Владивосток, Газпромнефть-Сахалин, Дальгазресурс, НИИГазэкономика, НИПИГАЗ, ННК-Приморнефтепродукт, Приморский газ, РЖД Логистика, СИБУР Холдинг, АЛРОСА-ГАЗ, Владивостокский припортовый завод, Восток ЛПГ, Дальневосточная энергетическая управляющая компания, Дальневосточный центр судостроения и судоремонта, Красноярскгазпром, Находкинский завод минеральных удобрений, Славнефть-Красноярскнефтегаз, Судостроительный комплекс Звезда и многие другие.Мероприятие проходит при поддержке Правительства Приморского края.Генеральный спонсор: ГАЗПРОМБАНКБронзовый спонсор: MWM, МЕГАФОНПринимающий партнер: ДВФУОргкомитет форума:Виктория Пензова,Программный директорTel: +7 495 109 9 509Fax: +44 207 231 1600Email: VPenzova@vostockcapital.comWeb: http://www.eastrussiaoilandgas.com/Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы