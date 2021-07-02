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Экс-премьер Франции Фийон вошел в совет директоров "Зарубежнефти"

Экс-премьер Франции Фийон вошел в совет директоров "Зарубежнефти" - РИА Новости, 02.07.2021

Экс-премьер Франции Фийон вошел в совет директоров "Зарубежнефти"

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон и замглавы Росимущества Алексей Павлов вошли в совет директоров "Зарубежнефти", следует из материалов компании. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T15:46

2021-07-02T15:46

2021-07-02T15:46

россия

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

зарубежнефть

франсуа фийон

франция

экономика

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон и замглавы Росимущества Алексей Павлов вошли в совет директоров "Зарубежнефти", следует из материалов компании.Так, Фийон и Павлов 28 июня были включены в список аффилированных лиц компании на основании того, что они являются членами совета директоров "Зарубежнефти". Ранее они вошли в список кандидатов в совет директоров компании.Вместе с тем, экс-замглавы Минэкономразвития Оксана Тарасенко и помощник зампредседателя правительства РФ Алексей Козлов были исключены из списка аффилированных лиц в тот же день в связи с тем, что они больше не состоят в совете директоров компании.Также в список аффилированных лиц компании была добавлена "ЗН Каспий", созданная в конце мая. Ее виды деятельности - инженерные изыскание и проектирование, добыча нефти, конденсата и газа, услуги по доразведке нефтегазовых месторождений на особых экономических условиях (по соглашению о разделе продукции - СРП) и другие. Компания не раскрывала, для каких целей создана "ЗН Каспий".

https://ria.ru/20210602/knaysl-1735250395.html

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россия, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), зарубежнефть, франсуа фийон, франция, экономика