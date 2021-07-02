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Экс-премьер Франции Фийон вошел в совет директоров "Зарубежнефти"
Экс-премьер Франции Фийон вошел в совет директоров "Зарубежнефти" - РИА Новости, 02.07.2021
Экс-премьер Франции Фийон вошел в совет директоров "Зарубежнефти"
Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон и замглавы Росимущества Алексей Павлов вошли в совет директоров "Зарубежнефти", следует из материалов компании. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T15:46
2021-07-02T15:46
россия
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
зарубежнефть
франсуа фийон
франция
экономика
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон и замглавы Росимущества Алексей Павлов вошли в совет директоров "Зарубежнефти", следует из материалов компании.Так, Фийон и Павлов 28 июня были включены в список аффилированных лиц компании на основании того, что они являются членами совета директоров "Зарубежнефти". Ранее они вошли в список кандидатов в совет директоров компании.Вместе с тем, экс-замглавы Минэкономразвития Оксана Тарасенко и помощник зампредседателя правительства РФ Алексей Козлов были исключены из списка аффилированных лиц в тот же день в связи с тем, что они больше не состоят в совете директоров компании.Также в список аффилированных лиц компании была добавлена "ЗН Каспий", созданная в конце мая. Ее виды деятельности - инженерные изыскание и проектирование, добыча нефти, конденсата и газа, услуги по доразведке нефтегазовых месторождений на особых экономических условиях (по соглашению о разделе продукции - СРП) и другие. Компания не раскрывала, для каких целей создана "ЗН Каспий".
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россия, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), зарубежнефть, франсуа фийон, франция, экономика
Экс-премьер Франции Фийон вошел в совет директоров "Зарубежнефти"
15:46 02.07.2021
 
© РИА Новости / Геннадий МельникБывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон
Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Геннадий Мельник

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон вошел в совет директоров "Зарубежнефти"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон и замглавы Росимущества Алексей Павлов вошли в совет директоров "Зарубежнефти", следует из материалов компании.
Так, Фийон и Павлов 28 июня были включены в список аффилированных лиц компании на основании того, что они являются членами совета директоров "Зарубежнефти". Ранее они вошли в список кандидатов в совет директоров компании.
Вместе с тем, экс-замглавы Минэкономразвития Оксана Тарасенко и помощник зампредседателя правительства РФ Алексей Козлов были исключены из списка аффилированных лиц в тот же день в связи с тем, что они больше не состоят в совете директоров компании.
Также в список аффилированных лиц компании была добавлена "ЗН Каспий", созданная в конце мая. Ее виды деятельности - инженерные изыскание и проектирование, добыча нефти, конденсата и газа, услуги по доразведке нефтегазовых месторождений на особых экономических условиях (по соглашению о разделе продукции - СРП) и другие. Компания не раскрывала, для каких целей создана "ЗН Каспий".
Министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 14:05
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти"
 
РоссияФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)ЗарубежнефтьФрансуа ФийонФранцияЭкономика
 
 
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