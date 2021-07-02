https://ria.ru/20210702/facebook-1739628947.html

Facebook начал спрашивать, есть ли у пользователей знакомые экстремисты

Facebook начал спрашивать, есть ли у пользователей знакомые экстремисты - РИА Новости, 02.07.2021

Facebook начал спрашивать, есть ли у пользователей знакомые экстремисты

Компания Facebook начала рассылать пользователям сообщения, в которых интересуется, нет ли среди их знакомых экстремистов, сообщает телеканал Fox News. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T16:25

2021-07-02T16:25

2021-07-02T16:25

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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Компания Facebook начала рассылать пользователям сообщения, в которых интересуется, нет ли среди их знакомых экстремистов, сообщает телеканал Fox News."Вы обеспокоены тем, что ваш знакомый становится экстремистом? Мы заботимся о предотвращении экстремизма на Facebook. Другие (пользователи), оказавшиеся на вашем месте, получили конфиденциальную помощь", - приводит телеканал сообщение, которое получили ряд пользователей соцсети.По данным Fox News, ряд пользователей также получили уведомления о том, что они "могли недавно ознакомиться с вредоносным контентом экстремистского характера". Отмечается, что к этим сообщениям также прилагается опция "Получить помощь". Пользователь, пройдя по предлагаемой ссылке, попадает на сайт некоммерческой организации "Жизнь после ненависти" (Life After Hate).Согласно представителю Facebook, с которым связался телеканал, рассылка уведомлений проводится в "тестовом режиме". Компания не ответила на вопрос Fox News о том, какой контент они причисляют к "вредоносному" и "экстремистскому".

https://ria.ru/20210611/twitter-1736597371.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, технологии, в мире