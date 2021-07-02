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Facebook начал спрашивать, есть ли у пользователей знакомые экстремисты
Facebook начал спрашивать, есть ли у пользователей знакомые экстремисты - РИА Новости, 02.07.2021
Facebook начал спрашивать, есть ли у пользователей знакомые экстремисты
Компания Facebook начала рассылать пользователям сообщения, в которых интересуется, нет ли среди их знакомых экстремистов, сообщает телеканал Fox News. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T16:25
2021-07-02T16:25
2021-07-02T16:25
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Компания Facebook начала рассылать пользователям сообщения, в которых интересуется, нет ли среди их знакомых экстремистов, сообщает телеканал Fox News."Вы обеспокоены тем, что ваш знакомый становится экстремистом? Мы заботимся о предотвращении экстремизма на Facebook. Другие (пользователи), оказавшиеся на вашем месте, получили конфиденциальную помощь", - приводит телеканал сообщение, которое получили ряд пользователей соцсети.По данным Fox News, ряд пользователей также получили уведомления о том, что они "могли недавно ознакомиться с вредоносным контентом экстремистского характера". Отмечается, что к этим сообщениям также прилагается опция "Получить помощь". Пользователь, пройдя по предлагаемой ссылке, попадает на сайт некоммерческой организации "Жизнь после ненависти" (Life After Hate).Согласно представителю Facebook, с которым связался телеканал, рассылка уведомлений проводится в "тестовом режиме". Компания не ответила на вопрос Fox News о том, какой контент они причисляют к "вредоносному" и "экстремистскому".
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facebook, технологии, в мире
Facebook начал спрашивать, есть ли у пользователей знакомые экстремисты
Facebook начал интересоваться, есть ли у пользователей знакомые экстремисты
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости.
Компания Facebook
начала рассылать пользователям сообщения, в которых интересуется, нет ли среди их знакомых экстремистов, сообщает телеканал Fox News
.
"Вы обеспокоены тем, что ваш знакомый становится экстремистом? Мы заботимся о предотвращении экстремизма на Facebook. Другие (пользователи), оказавшиеся на вашем месте, получили конфиденциальную помощь", - приводит телеканал сообщение, которое получили ряд пользователей соцсети.
По данным Fox News, ряд пользователей также получили уведомления о том, что они "могли недавно ознакомиться с вредоносным контентом экстремистского характера". Отмечается, что к этим сообщениям также прилагается опция "Получить помощь". Пользователь, пройдя по предлагаемой ссылке, попадает на сайт некоммерческой организации "Жизнь после ненависти" (Life After Hate).
Согласно представителю Facebook, с которым связался телеканал, рассылка уведомлений проводится в "тестовом режиме". Компания не ответила на вопрос Fox News о том, какой контент они причисляют к "вредоносному" и "экстремистскому".