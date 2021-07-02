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Для производства "ЭпиВакКороны" задействуют дополнительные площадки
Для производства "ЭпиВакКороны" задействуют дополнительные площадки - РИА Новости, 02.07.2021
Для производства "ЭпиВакКороны" задействуют дополнительные площадки
Масштабирование производства вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" продолжается, с июля подключаются дополнительные площадки в Москве и Санкт-Петербурге,... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T21:15
2021-07-02T21:34
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
ринат максютов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Масштабирование производства вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" продолжается, с июля подключаются дополнительные площадки в Москве и Санкт-Петербурге, заявил директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов."Мы продолжаем масштабирование производства, расширяем площадки. Вакцина производится уже не только на площадках "Вектора" и "Вектор-Биальгам". Но начиная с июля подключается площадка "Герофарм" в Санкт-Петербурге, в Москве для того, чтобы расширить и увеличить объем вакцины, который будет доступен для населения", - сказал журналистам Максютов."Мы активно наблюдаем за привитым персоналом, напрямую контактирующим с вирусом. Это медицинские работники, которые выезжают на сбор анамнеза к больным. И сотрудники, которые работают с вирусом в лабораториях. Все вакцинированные защищены", - сказал Максютов."ЭпиВакКорона" – вакцина, созданная на пептидной платформе. Разработана государственным научным центром "Вектор". По информации Роспотребнадзора, "ЭпиВакКорона" характеризуется высочайшей степенью безопасности, обусловленной технологией ее получения. Она не содержит живого вируса и формирует противовирусный иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.
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вакцинация россиян от covid-19, ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, санкт-петербург
Для производства "ЭпиВакКороны" задействуют дополнительные площадки
21:15 02.07.2021 (обновлено: 21:34 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкПартия вакцины "ЭпиВакКорона" для профилактики COVID-19 на аптечном складе в Волгограде
Партия вакцины ЭпиВакКорона для профилактики COVID-19 на аптечном складе в Волгограде - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Для производства "ЭпиВакКороны" задействуют дополнительные площадки в Москве и Санкт-Петербурге

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Масштабирование производства вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" продолжается, с июля подключаются дополнительные площадки в Москве и Санкт-Петербурге, заявил директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов.
"Мы продолжаем масштабирование производства, расширяем площадки. Вакцина производится уже не только на площадках "Вектора" и "Вектор-Биальгам". Но начиная с июля подключается площадка "Герофарм" в Санкт-Петербурге, в Москве для того, чтобы расширить и увеличить объем вакцины, который будет доступен для населения", - сказал журналистам Максютов.
"Мы активно наблюдаем за привитым персоналом, напрямую контактирующим с вирусом. Это медицинские работники, которые выезжают на сбор анамнеза к больным. И сотрудники, которые работают с вирусом в лабораториях. Все вакцинированные защищены", - сказал Максютов.
"ЭпиВакКорона" – вакцина, созданная на пептидной платформе. Разработана государственным научным центром "Вектор". По информации Роспотребнадзора, "ЭпиВакКорона" характеризуется высочайшей степенью безопасности, обусловленной технологией ее получения. Она не содержит живого вируса и формирует противовирусный иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Ринат МаксютовКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваСанкт-Петербург
 
 
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