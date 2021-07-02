https://ria.ru/20210702/dym-1739528049.html

Якутск накрыло дымом от лесных пожаров

Якутск накрыло дымом от лесных пожаров - РИА Новости, 02.07.2021

Якутск накрыло дымом от лесных пожаров

Дым от лесных пожаров в двух районах республики окутал Якутск, сообщает пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T09:12

2021-07-02T09:12

2021-07-02T09:12

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

намский улус

якутск

происшествия

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ЯКУТСК, 2 июл - РИА Новости. Дым от лесных пожаров в двух районах республики окутал Якутск, сообщает пресс-служба городской администрации.Как отметили в мэрии, задымленность в столице региона возникла из-за "лесных пожаров в Горном и Хангаласском районах".На территории Якутска очаги зарегистрированы в пригородном поселке Маган, где площадь пожара составила 200 гектаров, и на границе города с Намским улусом.По данным регионального управления Роспотребнадзора, в четверг в Якутске было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации взвешенных веществ.Как отметили в ГУМЧС России по Якутии, в зону задымления в Якутии попали 16 населенных пунктов на территории Горного, Усть-Алданского, Таттинского, Томпонского и Усть-Майского районов.К полуночи 2 июля в РФ действовали 245 лесных пожаров на площади 311 922 гектара, их активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии, там действуют 179 пожаров на площади 274 675 гектаров.

https://ria.ru/20210613/pozhary-1736838591.html

россия

намский улус

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), намский улус, якутск, происшествия