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Якутск накрыло дымом от лесных пожаров
Якутск накрыло дымом от лесных пожаров - РИА Новости, 02.07.2021
Якутск накрыло дымом от лесных пожаров
Дым от лесных пожаров в двух районах республики окутал Якутск, сообщает пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T09:12
2021-07-02T09:12
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
намский улус
якутск
происшествия
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ЯКУТСК, 2 июл - РИА Новости. Дым от лесных пожаров в двух районах республики окутал Якутск, сообщает пресс-служба городской администрации.Как отметили в мэрии, задымленность в столице региона возникла из-за "лесных пожаров в Горном и Хангаласском районах".На территории Якутска очаги зарегистрированы в пригородном поселке Маган, где площадь пожара составила 200 гектаров, и на границе города с Намским улусом.По данным регионального управления Роспотребнадзора, в четверг в Якутске было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации взвешенных веществ.Как отметили в ГУМЧС России по Якутии, в зону задымления в Якутии попали 16 населенных пунктов на территории Горного, Усть-Алданского, Таттинского, Томпонского и Усть-Майского районов.К полуночи 2 июля в РФ действовали 245 лесных пожаров на площади 311 922 гектара, их активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии, там действуют 179 пожаров на площади 274 675 гектаров.
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россия
намский улус
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), намский улус, якутск, происшествия
Якутск накрыло дымом от лесных пожаров
09:12 02.07.2021
 
CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть городаВид на центральную часть города Якутска
Вид на центральную часть города Якутска - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть города

Якутск накрыло дымом от лесных пожаров в двух районах республики

Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 2 июл - РИА Новости. Дым от лесных пожаров в двух районах республики окутал Якутск, сообщает пресс-служба городской администрации.
Как отметили в мэрии, задымленность в столице региона возникла из-за "лесных пожаров в Горном и Хангаласском районах".
На территории Якутска очаги зарегистрированы в пригородном поселке Маган, где площадь пожара составила 200 гектаров, и на границе города с Намским улусом.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, в четверг в Якутске было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации взвешенных веществ.
Как отметили в ГУМЧС России по Якутии, в зону задымления в Якутии попали 16 населенных пунктов на территории Горного, Усть-Алданского, Таттинского, Томпонского и Усть-Майского районов.
К полуночи 2 июля в РФ действовали 245 лесных пожаров на площади 311 922 гектара, их активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии, там действуют 179 пожаров на площади 274 675 гектаров.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Намский улусЯкутскПроисшествия
 
 
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