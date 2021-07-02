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В Норильске фельдшер и водитель скорой пострадали в ДТП
В Норильске фельдшер и водитель скорой пострадали в ДТП - РИА Новости, 02.07.2021
В Норильске фельдшер и водитель скорой пострадали в ДТП
Водитель и фельдшер скорой помощи пострадали в ДТП в Норильске, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T15:26
2021-07-02T15:26
2021-07-02T15:26
россия
норильск
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КРАСНОЯРСК, 2 июл - РИА Новости. Водитель и фельдшер скорой помощи пострадали в ДТП в Норильске, сообщает пресс-служба регионального главка МВД."В Норильске произошло дорожно-транспортного происшествие с участием автомобиля скорой помощи... В результате ДТП пострадали водитель и фельдшер скорой помощи, они доставлены в городскую больницу. На место автоаварии выехала следственно-оперативная группа ОМВД России по Норильску. Выясняются все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.По предварительным данным ведомства, в пятницу на пятом километре дороги Норильск-Талнах водитель "Газели" при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество грузовому МАЗу, груженому щебнем. По информации полиции, в момент ДТП в скорой не было пациента.
https://ria.ru/20210701/transport-1739262061.html
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россия, норильск, происшествия
В Норильске фельдшер и водитель скорой пострадали в ДТП
В Норильске фельдшер и водитель скорой пострадали в ДТП