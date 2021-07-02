https://ria.ru/20210702/dps-1739565473.html

Волгоградские инспекторы ДПС спасли потерявшего сознание ребенка

Волгоградские инспекторы ДПС спасли потерявшего сознание ребенка - РИА Новости, 02.07.2021

Волгоградские инспекторы ДПС спасли потерявшего сознание ребенка

Инспекторы ДПС в Волгоградской области спасли шестилетнего мальчика, который потерял сознание в дороге, сообщили журналистам в пресс-службе областного ГУ МВД. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T12:26

2021-07-02T12:26

2021-07-02T15:36

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ВОЛГОГРАД, 2 июл — РИА Новости. Инспекторы ДПС в Волгоградской области спасли шестилетнего мальчика, который потерял сознание в дороге, сообщили журналистам в пресс-службе областного ГУ МВД.По информации полиции, в понедельник семья из Уфы ехала на море, и на трассе в Дубовском районе Волгоградской области их шестилетнему сыну стало плохо: он стал задыхаться и потерял сознание. Родители мальчика обратились за помощью к инспекторам ДПС."В считанные секунды лейтенанты полиции Андрей Бирюков и Илья Полетаев усадили мать с мальчиком в патрульный автомобиль, параллельно по пути следования вызывая скорую и оказывая всяческую помощь Роману по приведению его в чувство. Буквально за три минуты они добрались до больницы в городе Дубовка и вызвали врачей", — сообщили в ведомстве.Ребенку оказали медицинскую помощь, после чего семья решила вернуться домой. Родители мальчика поблагодарили полицейских.

https://radiosputnik.ria.ru/20210120/dps-1593828762.html

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россия, гумвд, волгоградская область, дубовский район, происшествия