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Волгоградские инспекторы ДПС спасли потерявшего сознание ребенка
Волгоградские инспекторы ДПС спасли потерявшего сознание ребенка - РИА Новости, 02.07.2021
Волгоградские инспекторы ДПС спасли потерявшего сознание ребенка
Инспекторы ДПС в Волгоградской области спасли шестилетнего мальчика, который потерял сознание в дороге, сообщили журналистам в пресс-службе областного ГУ МВД. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T12:26
2021-07-02T15:36
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ВОЛГОГРАД, 2 июл — РИА Новости. Инспекторы ДПС в Волгоградской области спасли шестилетнего мальчика, который потерял сознание в дороге, сообщили журналистам в пресс-службе областного ГУ МВД.По информации полиции, в понедельник семья из Уфы ехала на море, и на трассе в Дубовском районе Волгоградской области их шестилетнему сыну стало плохо: он стал задыхаться и потерял сознание. Родители мальчика обратились за помощью к инспекторам ДПС."В считанные секунды лейтенанты полиции Андрей Бирюков и Илья Полетаев усадили мать с мальчиком в патрульный автомобиль, параллельно по пути следования вызывая скорую и оказывая всяческую помощь Роману по приведению его в чувство. Буквально за три минуты они добрались до больницы в городе Дубовка и вызвали врачей", — сообщили в ведомстве.Ребенку оказали медицинскую помощь, после чего семья решила вернуться домой. Родители мальчика поблагодарили полицейских.
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россия, гумвд, волгоградская область, дубовский район, происшествия
Волгоградские инспекторы ДПС спасли потерявшего сознание ребенка
12:26 02.07.2021 (обновлено: 15:36 02.07.2021)
 
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской областиИнспекторы отдельного батальона ДПС ГУ МВД России по Волгоградской области, лейтенанты полиции Андрей Бирюков и Илья Полетаев
Инспекторы отдельного батальона ДПС ГУ МВД России по Волгоградской области, лейтенанты полиции Андрей Бирюков и Илья Полетаев - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области инспекторы ДПС спасли потерявшего сознание ребенка

Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 2 июл — РИА Новости. Инспекторы ДПС в Волгоградской области спасли шестилетнего мальчика, который потерял сознание в дороге, сообщили журналистам в пресс-службе областного ГУ МВД.
По информации полиции, в понедельник семья из Уфы ехала на море, и на трассе в Дубовском районе Волгоградской области их шестилетнему сыну стало плохо: он стал задыхаться и потерял сознание. Родители мальчика обратились за помощью к инспекторам ДПС.
"В считанные секунды лейтенанты полиции Андрей Бирюков и Илья Полетаев усадили мать с мальчиком в патрульный автомобиль, параллельно по пути следования вызывая скорую и оказывая всяческую помощь Роману по приведению его в чувство. Буквально за три минуты они добрались до больницы в городе Дубовка и вызвали врачей", — сообщили в ведомстве.
Ребенку оказали медицинскую помощь, после чего семья решила вернуться домой. Родители мальчика поблагодарили полицейских.
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Хорошие новостиРоссияГУМВДВолгоградская областьДубовский районПроисшествия
 
 
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