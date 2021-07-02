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Под завалами дома в Нижнем Новгороде, где взорвался газ, не нашли людей
Под завалами дома в Нижнем Новгороде, где взорвался газ, не нашли людей - РИА Новости, 02.07.2021
Под завалами дома в Нижнем Новгороде, где взорвался газ, не нашли людей
Людей под завалами дома на улице Светлоярской в Нижнем Новгороде, где произошел хлопок газа, нет, сообщили журналистам в региональном управлении МЧС. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T09:52
2021-07-02T10:09
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Людей под завалами дома на улице Светлоярской в Нижнем Новгороде, где произошел хлопок газа, нет, сообщили журналистам в региональном управлении МЧС."Под завалами дома никого нет", - заявили в пресс-службе ведомства.В ведомстве отметили, что на месте взрыва работают 67 человек и 20 единиц техники. Кроме того, к месту направлен мобильный диагностический комплекс "Стрела"."По прибытии на место происшествия наблюдается повреждение остекления и перекрытий между 1 и 2 этажами. На месте ЧП работают сотрудники полиции, СК, администрации города. … Для эвакуированных жильцов подготовлен пункт временного размещения. В рамках заседания комиссии ГОЧС будет приниматься решение по их дальнейшему размещению с учетом оценки состояния здания. Сейчас здесь будет работать мобильный комплекс "Стрела"", - заявил журналистам начальник Главного управления МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков.Сообщение о хлопке газовоздушной смеси в Сормовском районе Нижнего Новгорода по улице Светлоярской, 12 поступило в пятницу в 06.57. По данным пресс-службы МЧС РФ, в результате произошло разрушение межэтажных перекрытий и перегородок. Открытого горения не наблюдается, нарушено остекление. Из трёх подъездов эвакуирован 61 человек, в том числе 9 детей. Трое пострадавших госпитализированы. По данным регионального минздрава, у двух мужчин ожоги 50-70% тела, у третьего – множественные ушибы.
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нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Под завалами дома в Нижнем Новгороде, где взорвался газ, не нашли людей
09:52 02.07.2021 (обновлено: 10:09 02.07.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской областиНа месте взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Нижнем Новгороде
На месте взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области

В МЧС заявили, что не нашли людей под завалами дома в Нижнем Новгороде, где взорвался газ

Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Людей под завалами дома на улице Светлоярской в Нижнем Новгороде, где произошел хлопок газа, нет, сообщили журналистам в региональном управлении МЧС.
"Под завалами дома никого нет", - заявили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве отметили, что на месте взрыва работают 67 человек и 20 единиц техники. Кроме того, к месту направлен мобильный диагностический комплекс "Стрела".
"По прибытии на место происшествия наблюдается повреждение остекления и перекрытий между 1 и 2 этажами. На месте ЧП работают сотрудники полиции, СК, администрации города. … Для эвакуированных жильцов подготовлен пункт временного размещения. В рамках заседания комиссии ГОЧС будет приниматься решение по их дальнейшему размещению с учетом оценки состояния здания. Сейчас здесь будет работать мобильный комплекс "Стрела"", - заявил журналистам начальник Главного управления МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков.
Сообщение о хлопке газовоздушной смеси в Сормовском районе Нижнего Новгорода по улице Светлоярской, 12 поступило в пятницу в 06.57. По данным пресс-службы МЧС РФ, в результате произошло разрушение межэтажных перекрытий и перегородок. Открытого горения не наблюдается, нарушено остекление. Из трёх подъездов эвакуирован 61 человек, в том числе 9 детей. Трое пострадавших госпитализированы. По данным регионального минздрава, у двух мужчин ожоги 50-70% тела, у третьего – множественные ушибы.
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Нижний НовгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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