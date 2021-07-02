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Дом в Нижнем Новгороде, где взорвался газ, построили более 60 лет назад
Дом в Нижнем Новгороде, где взорвался газ, построили более 60 лет назад - РИА Новости, 02.07.2021
Дом в Нижнем Новгороде, где взорвался газ, построили более 60 лет назад
Жилой трехэтажный многоквартирный дом в Нижнем Новгороде, в котором произошел хлопок газа, был введен в эксплуатацию в 1960 году, следует из выписки из Единого... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T08:55
2021-07-02T08:55
2021-07-02T08:55
нижний новгород
происшествия
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Жилой трехэтажный многоквартирный дом в Нижнем Новгороде, в котором произошел хлопок газа, был введен в эксплуатацию в 1960 году, следует из выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).В доме по адресу улица Светлоярская, 12 два подъезда и 24 квартиры, следует из документа. Дом подключен центральному газоснабжению, несущие стены из кирпича, перекрытия - деревянные. Капитальный ремонт был запланирован на 2022 год.Сообщение о хлопке газовоздушной смеси в Сормовском районе Нижнего Новгорода по улице Светлоярской, 12 поступило в пятницу в 06.57. По данным пресс-службы МЧС РФ, в результате произошло разрушение межэтажных перекрытий и перегородок. Открытого горения не наблюдается, нарушено остекление. Предварительно, пострадали три человека, они госпитализированы.
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нижний новгород, происшествия
Дом в Нижнем Новгороде, где взорвался газ, построили более 60 лет назад
Дом в Нижнем Новгороде, где взорвался газ, был введен в эксплуатацию в 1960 году