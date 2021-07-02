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С начала июля новые клиенты Альфа-Банка получат доход 7 процентов
С начала июля новые клиенты Альфа-Банка получат доход 7 процентов - РИА Новости, 02.07.2021
С начала июля новые клиенты Альфа-Банка получат доход 7 процентов
Новые клиенты АО Альфа-Банк с 1 июля получают доход в 7% годовых в рублях на любой из трёх продуктов: дебетовую Альфа-Карту, накопительный Альфа-Счет или... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T12:25
2021-07-02T12:25
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Новые клиенты АО Альфа-Банк с 1 июля получают доход в 7% годовых в рублях на любой из трёх продуктов: дебетовую Альфа-Карту, накопительный Альфа-Счет или Альфа-Вклад сроком на 3 года, сообщает пресс- служба кредитной организации. Для тех клиентов, которые уже пользуются накопительным Альфа-Счетом, банк также улучшил условия: можно получать 6% на остаток, просто совершая покупки по любой карте (дебетовой или кредитной) на сумму от 10 тысяч рублей в месяц. При это банк отмечает, что можно открыть неограниченное количество Альфа-Счетов под любые цели. "Для нас важно, чтобы клиент сам выбирал инструмент для получения дохода, а не банк за него. Пусть их будет несколько, и они будут сочетаться между собой. Мы предлагаем понятные прозрачные и простые условия, которые легко запомнить и следовать им. Это наш подход в Альфе, и он работает", – отметил руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач, слова которого цитирует пресс-служба банка.
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альфа-банк, новости компаний - экономика, экономика

С начала июля новые клиенты Альфа-Банка получат доход 7 процентов

12:25 02.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Новые клиенты АО Альфа-Банк с 1 июля получают доход в 7% годовых в рублях на любой из трёх продуктов: дебетовую Альфа-Карту, накопительный Альфа-Счет или Альфа-Вклад сроком на 3 года, сообщает пресс- служба кредитной организации.
"Доход в 7% годовых в рублях получат все клиенты банка при открытии Альфа-Вклада. Также 7% на остаток доступен клиентам, впервые открывшим дебетовую карту или накопительный Альфа-Счет. Ставка 7% начисляется с первого дня без условий совершения покупок", - говорится в пресс-релизе.
Для тех клиентов, которые уже пользуются накопительным Альфа-Счетом, банк также улучшил условия: можно получать 6% на остаток, просто совершая покупки по любой карте (дебетовой или кредитной) на сумму от 10 тысяч рублей в месяц.
При это банк отмечает, что можно открыть неограниченное количество Альфа-Счетов под любые цели.
"Для нас важно, чтобы клиент сам выбирал инструмент для получения дохода, а не банк за него. Пусть их будет несколько, и они будут сочетаться между собой. Мы предлагаем понятные прозрачные и простые условия, которые легко запомнить и следовать им. Это наш подход в Альфе, и он работает", – отметил руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач, слова которого цитирует пресс-служба банка.
Альфа-банк - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
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Альфа-банкНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
 
 
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