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С начала июля новые клиенты Альфа-Банка получат доход 7 процентов

С начала июля новые клиенты Альфа-Банка получат доход 7 процентов - РИА Новости, 02.07.2021

С начала июля новые клиенты Альфа-Банка получат доход 7 процентов

Новые клиенты АО Альфа-Банк с 1 июля получают доход в 7% годовых в рублях на любой из трёх продуктов: дебетовую Альфа-Карту, накопительный Альфа-Счет или... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T12:25

2021-07-02T12:25

2021-07-02T12:25

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Новые клиенты АО Альфа-Банк с 1 июля получают доход в 7% годовых в рублях на любой из трёх продуктов: дебетовую Альфа-Карту, накопительный Альфа-Счет или Альфа-Вклад сроком на 3 года, сообщает пресс- служба кредитной организации. Для тех клиентов, которые уже пользуются накопительным Альфа-Счетом, банк также улучшил условия: можно получать 6% на остаток, просто совершая покупки по любой карте (дебетовой или кредитной) на сумму от 10 тысяч рублей в месяц. При это банк отмечает, что можно открыть неограниченное количество Альфа-Счетов под любые цели. "Для нас важно, чтобы клиент сам выбирал инструмент для получения дохода, а не банк за него. Пусть их будет несколько, и они будут сочетаться между собой. Мы предлагаем понятные прозрачные и простые условия, которые легко запомнить и следовать им. Это наш подход в Альфе, и он работает", – отметил руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач, слова которого цитирует пресс-служба банка.

https://ria.ru/20210625/nagrady-1738151103.html

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