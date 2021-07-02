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Украинские силовики 21 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР
Украинские силовики 21 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР - РИА Новости, 02.07.2021
Украинские силовики 21 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР
Украинские силовики 21 раз нарушили режим прекращения огня за минувшую неделю, сообщил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T15:10
2021-07-02T15:10
ситуация в днр и лнр
эдуард басурин
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 2 июл – РИА Новости. Украинские силовики 21 раз нарушили режим прекращения огня за минувшую неделю, сообщил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин."Всего за неделю зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований. Противник вел огонь по населенным пунктам республики, применяя артиллерию калибром 122 миллиметра, минометы калибрами 120 и 82 миллиметра, различные типы гранатометов и стрелковое оружие", - сказал Басурин.По его слова, в результате обстрелов ранен один мирный житель.Ранее в ДНР сообщили, что за предыдущую неделю украинские силовики 21 раз нарушили перемирие в Донбассе.В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210702/obstrel-1739531915.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210630/kravchuk-1739317490.html
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донецкая народная республика
украина
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ситуация в днр и лнр, эдуард басурин, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире
Украинские силовики 21 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР
15:10 02.07.2021
 
© REUTERS / Oleksandr KlymenkoВоеннослужащие Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в Широкино Донецкой области
Военнослужащие Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в Широкино Донецкой области - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© REUTERS / Oleksandr Klymenko

Украинские силовики 21 раз нарушили перемирие в течение недели, заявили в Народной милиции ДНР

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 июл – РИА Новости. Украинские силовики 21 раз нарушили режим прекращения огня за минувшую неделю, сообщил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"Всего за неделю зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований. Противник вел огонь по населенным пунктам республики, применяя артиллерию калибром 122 миллиметра, минометы калибрами 120 и 82 миллиметра, различные типы гранатометов и стрелковое оружие", - сказал Басурин.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
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В ДНР заявили о гибели человека при обстреле украинскими силовиками
По его слова, в результате обстрелов ранен один мирный житель.
Ранее в ДНР сообщили, что за предыдущую неделю украинские силовики 21 раз нарушили перемирие в Донбассе.
В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Экс-президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
30 июня, 20:33В мире
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Ситуация в ДНР и ЛНРЭдуард БасуринЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
 
 
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