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В ДНР прокомментировали ответный огонь после обстрелов ВСУ
В ДНР прокомментировали ответный огонь после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 02.07.2021
В ДНР прокомментировали ответный огонь после обстрелов ВСУ
Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики вынуждено было открыть ответный огонь для подавления точек украинских силовиков, с которых велся... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T10:29
2021-07-02T10:29
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
киев
в мире
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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики вынуждено было открыть ответный огонь для подавления точек украинских силовиков, с которых велся огонь по территории ДНР, заявил в пятницу журналистам представитель Народной милиции республики.Ранее в ДНР заявили, что в пятницу утром украинские силовики выпустили по республике 65 мин и артснарядов."В соответствии с пунктом "е" мер (по перемирию - ред.) с целью защиты мирного населения от обстрелов украинских боевиков подразделения Народной милиции ДНР были вынуждены открыть ответный огонь из незапрещенного минскими договоренностями вооружения и подавить огневую активность противника", - сказал представитель ведомства.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210701/obstrel-1739436279.html
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донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, киев, в мире
В ДНР прокомментировали ответный огонь после обстрелов ВСУ
10:29 02.07.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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В ДНР заявили, что вынуждены были открыть ответный огонь после обстрелов со стороны ВСУ

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики вынуждено было открыть ответный огонь для подавления точек украинских силовиков, с которых велся огонь по территории ДНР, заявил в пятницу журналистам представитель Народной милиции республики.
Ранее в ДНР заявили, что в пятницу утром украинские силовики выпустили по республике 65 мин и артснарядов.
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"В соответствии с пунктом "е" мер (по перемирию - ред.) с целью защиты мирного населения от обстрелов украинских боевиков подразделения Народной милиции ДНР были вынуждены открыть ответный огонь из незапрещенного минскими договоренностями вооружения и подавить огневую активность противника", - сказал представитель ведомства.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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