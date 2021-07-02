https://ria.ru/20210702/deti-1739515661.html
Россияне рассказали, сколько откладывают на будущее детей
Россияне рассказали, сколько откладывают на будущее детей - РИА Новости, 02.07.2021
Россияне рассказали, сколько откладывают на будущее детей
Россияне ежемесячно откладывают около 8 тысяч рублей на будущее детей, основными целями сбережений является образование и приобретение жилья, говорится в... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T03:11
2021-07-02T03:11
2021-07-02T03:13
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россияне ежемесячно откладывают около 8 тысяч рублей на будущее детей, основными целями сбережений является образование и приобретение жилья, говорится в исследовании компании "Сбербанк страхование жизни", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Потратить сбережения родители готовы на образование (66%), приобретение жилья (52%), оздоровительные процедуры и занятия спортом (44%). Каждый десятый в этой группе опрошенных сообщил, что откладывает деньги, чтобы переехать на новое место жительства, где у ребёнка больше перспектив, добавляется в исследовании.Отмечается, что самыми активными накопителями оказались состоятельные россияне: среди тех, кто может приобрести автомобиль, но не квартиру, таких 55%; а среди тех, кто может купить квартиру или новый дом, — 89%.Компания проводила исследование в июне методом телефонного интервью по случайной выборке. В нем приняли участие 13 тысяч россиян из 37 крупных и средних городов с населением свыше 500 тысяч человек старше 18 лет.
https://ria.ru/20210701/deti-1739486219.html
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россия, общество
Россияне рассказали, сколько откладывают на будущее детей
03:11 02.07.2021 (обновлено: 03:13 02.07.2021)
Исследование: россияне ежемесячно откладывают около восьми тысяч рублей на будущее детей
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россияне
ежемесячно откладывают около 8 тысяч рублей на будущее детей, основными целями сбережений является образование и приобретение жилья, говорится в исследовании компании "Сбербанк страхование жизни", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Родители, которые формируют детские накопления, ежемесячно откладывают в них в среднем 7,96 тысячи рублей. Более крупные суммы на эти цели направляют жители Санкт-Петербурга (14,1 тысячи рублей), Москвы (13,4 тысячи рублей) и Красноярска (10 тысяч рублей)", - выяснили эксперты.
Потратить сбережения родители готовы на образование (66%), приобретение жилья (52%), оздоровительные процедуры и занятия спортом (44%). Каждый десятый в этой группе опрошенных сообщил, что откладывает деньги, чтобы переехать на новое место жительства, где у ребёнка больше перспектив, добавляется в исследовании.
"Треть участников опроса сообщила, что регулярно откладывают на будущее детей. Систематически денежные средства в детскую копилку направляет каждая четвёртая мать и каждый пятый отец", - добавили специалисты.
Отмечается, что самыми активными накопителями оказались состоятельные россияне: среди тех, кто может приобрести автомобиль, но не квартиру, таких 55%; а среди тех, кто может купить квартиру или новый дом, — 89%.
Компания проводила исследование в июне методом телефонного интервью по случайной выборке. В нем приняли участие 13 тысяч россиян из 37 крупных и средних городов с населением свыше 500 тысяч человек старше 18 лет.