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Вирусолог высказался об особенности штамма коронавируса "дельта"
Вирусолог высказался об особенности штамма коронавируса "дельта" - РИА Новости, 02.07.2021
Вирусолог высказался об особенности штамма коронавируса "дельта"
Профессор кафедры "Вирусология" Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский рассказал об опасности штамма "дельта" и призвал россиян одновременно и... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T16:08
2021-07-02T16:08
2021-07-02T21:41
распространение коронавируса
алексей аграновский
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Профессор кафедры "Вирусология" Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский рассказал об опасности штамма "дельта" и призвал россиян одновременно и массово вакцинироваться.Эксперт подчеркнул, что специалисты пока изучают особенности этого штамма: например, неизвестно, по какой причине при "дельте" у заразившихся коронавирусом реже пропадают запахи."Это может происходить в силу индивидуальных особенностей этого штамма. Штамм плохой, заразный", — заключил он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва". Ранее в пятницу заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что штамм "дельта" в Москве вытеснил все предыдущие вариации коронавируса. С этого дня в столице все случаи ОРВИ будут рассматривать как потенциальный коронавирус, и всех больных обяжут соблюдать самоизоляцию.
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Вирусолог высказался об особенности штамма коронавируса "дельта"
16:08 02.07.2021 (обновлено: 21:41 02.07.2021)
Вирусолог Аграновский рассказал об особенности штамма коронавируса "дельта"