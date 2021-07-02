https://ria.ru/20210702/delta-1739622815.html

Вирусолог высказался об особенности штамма коронавируса "дельта"

Вирусолог высказался об особенности штамма коронавируса "дельта" - РИА Новости, 02.07.2021

Вирусолог высказался об особенности штамма коронавируса "дельта"

Профессор кафедры "Вирусология" Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский рассказал об опасности штамма "дельта" и призвал россиян одновременно и... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T16:08

2021-07-02T16:08

2021-07-02T21:41

распространение коронавируса

алексей аграновский

коронавирус в россии

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Профессор кафедры "Вирусология" Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский рассказал об опасности штамма "дельта" и призвал россиян одновременно и массово вакцинироваться.Эксперт подчеркнул, что специалисты пока изучают особенности этого штамма: например, неизвестно, по какой причине при "дельте" у заразившихся коронавирусом реже пропадают запахи."Это может происходить в силу индивидуальных особенностей этого штамма. Штамм плохой, заразный", — заключил он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва". Ранее в пятницу заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что штамм "дельта" в Москве вытеснил все предыдущие вариации коронавируса. С этого дня в столице все случаи ОРВИ будут рассматривать как потенциальный коронавирус, и всех больных обяжут соблюдать самоизоляцию.

https://ria.ru/20210702/koronavirus-1739550967.html

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2021

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