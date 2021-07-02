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СК завел уголовное дело после ДТП в Башкирии
СК завел уголовное дело после ДТП в Башкирии - РИА Новости, 02.07.2021
СК завел уголовное дело после ДТП в Башкирии
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после ДТП с шестью погибшими в Башкирии, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T18:21
2021-07-02T18:21
2021-07-02T18:21
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республика башкортостан
следственный комитет россии (ск рф)
уфа
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после ДТП с шестью погибшими в Башкирии, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что шесть человек погибли в Башкирии в крупном ДТП: они ехали в "Ладе", загоревшейся после столкновения с выпавшим колесом грузовика и другой легковушкой."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - говорится в сообщении.По предварительным данным, 2 июля у грузового автомобиля марки Scania, двигавшегося в сторону Уфы, на 1284-м километре автодороги М-7 отлетело переднее левое колесо и попало в следовавший во встречном направлении автомобиль "Лада Ларгус", который перевозил пассажиров по маршруту Уфа – Дюртюли. В результате "Лада" опрокинулась и столкнулась с другими автомобилями, после чего загорелась, шестеро находившихся в машине пассажиров скончались.В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы, устанавливаются все причины и условия произошедшего. Отмечается, что в ходе расследования будет проверено соблюдение перевозчиком требований безопасности при оказании услуг по перевозке пассажиров.
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россия, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф), уфа, происшествия
СК завел уголовное дело после ДТП в Башкирии
СК завел уголовное дело после ДТП в Башкирии