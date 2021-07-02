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Главе СК доложат о деле ребенка, которому налили антисептик в ресторане
Главе СК доложат о деле ребенка, которому налили антисептик в ресторане - РИА Новости, 02.07.2021
Главе СК доложат о деле ребенка, которому налили антисептик в ресторане
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела ребенка, которому вместо воды в ресторане Якутска налили антисептик,... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T16:24
2021-07-02T16:24
2021-07-02T16:24
россия
республика саха (якутия)
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
якутск
происшествия
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела ребенка, которому вместо воды в ресторане Якутска налили антисептик, сообщается на сайте ведомства."Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в Республике Саха (Якутия) по информации, что при заказе воды в ресторанном комплексе в городе Якутске официантом был подан стакан антисептического средства, которое употребил трехлетний ребенок", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что ребенок был доставлен в медучреждение, где ему оказали медпомощь и отпустили домой.
https://ria.ru/20210413/antiseptik-1728078107.html
россия
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россия, республика саха (якутия), следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, якутск, происшествия
Главе СК доложат о деле ребенка, которому налили антисептик в ресторане
Бастрыкину доложат о деле ребенка, которому налили антисептик в ресторане Якутска