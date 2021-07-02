https://ria.ru/20210702/delo-1739628816.html

Главе СК доложат о деле ребенка, которому налили антисептик в ресторане

Главе СК доложат о деле ребенка, которому налили антисептик в ресторане - РИА Новости, 02.07.2021

Главе СК доложат о деле ребенка, которому налили антисептик в ресторане

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела ребенка, которому вместо воды в ресторане Якутска налили антисептик,... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T16:24

2021-07-02T16:24

2021-07-02T16:24

россия

республика саха (якутия)

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

якутск

происшествия

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела ребенка, которому вместо воды в ресторане Якутска налили антисептик, сообщается на сайте ведомства."Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в Республике Саха (Якутия) по информации, что при заказе воды в ресторанном комплексе в городе Якутске официантом был подан стакан антисептического средства, которое употребил трехлетний ребенок", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что ребенок был доставлен в медучреждение, где ему оказали медпомощь и отпустили домой.

https://ria.ru/20210413/antiseptik-1728078107.html

россия

республика саха (якутия)

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика саха (якутия), следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, якутск, происшествия