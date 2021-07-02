https://ria.ru/20210702/cover-1739421681.html
Кавер песни "Куда уходит детство" прозвучал в сериале о вампирах
Кавер песни "Куда уходит детство" прозвучал в сериале о вампирах - РИА Новости, 02.07.2021
Кавер песни "Куда уходит детство" прозвучал в сериале о вампирах
Кавер песни "Куда уходит детство" вошел в саундтрек российского сериала о вампирах "Пищеблок". Об этом на своей странице в Instagram рассказала исполнительница... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T03:11
2021-07-02T03:11
2021-07-02T03:11
александр зацепин
алла пугачева
культура
кино и сериалы
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728563349_608:0:4249:2048_1920x0_80_0_0_5f6408529beb7877c54916fbcadc0bbe.jpg
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Кавер песни "Куда уходит детство" вошел в саундтрек российского сериала о вампирах "Пищеблок". Об этом на своей странице в Instagram рассказала исполнительница новой версии хита певица Дора.Стихи знаменитой композиции написал Леонид Дербенев, а музыку — Александр Зацепин. Песня создавалась для фильма "Фантазии Веснухина", чья премьера состоялась 31 декабря 1977 года. Ее исполнила Алла Пугачева. Сериал "Пищеблок" снят по одноименному роману Алексея Иванова. События разворачиваются в советские годы в летнем лагере. Сполна насладиться теплым солнцем и купанием в речке у героев не получается. Некоторые пионеры превращаются в вампиров и пьют кровь своих товарищей.Первые две серии "Пищеблока" вышли 19 мая 2021 года, а финальный эпизод — 1 июля.
https://ria.ru/20210604/littlebig-1735566778.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728563349_641:0:3372:2048_1920x0_80_0_0_0dd39c12170a3c289e6b65c9d685f8c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр зацепин, алла пугачева, кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости.
Кавер песни "Куда уходит детство" вошел в саундтрек российского сериала о вампирах "Пищеблок". Об этом на своей странице в Instagram рассказала
исполнительница новой версии хита певица Дора.
Стихи знаменитой композиции написал Леонид Дербенев, а музыку — Александр Зацепин. Песня создавалась для фильма "Фантазии Веснухина", чья премьера состоялась 31 декабря 1977 года. Ее исполнила Алла Пугачева.
Сериал "Пищеблок" снят по одноименному роману Алексея Иванова. События разворачиваются в советские годы в летнем лагере. Сполна насладиться теплым солнцем и купанием в речке у героев не получается. Некоторые пионеры превращаются в вампиров и пьют кровь своих товарищей.
Первые две серии "Пищеблока" вышли 19 мая 2021 года, а финальный эпизод — 1 июля.