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Кавер песни "Куда уходит детство" прозвучал в сериале о вампирах

Кавер песни "Куда уходит детство" прозвучал в сериале о вампирах - РИА Новости, 02.07.2021

Кавер песни "Куда уходит детство" прозвучал в сериале о вампирах

Кавер песни "Куда уходит детство" вошел в саундтрек российского сериала о вампирах "Пищеблок". Об этом на своей странице в Instagram рассказала исполнительница... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T03:11

2021-07-02T03:11

2021-07-02T03:11

александр зацепин

алла пугачева

культура

кино и сериалы

новости культуры

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Кавер песни "Куда уходит детство" вошел в саундтрек российского сериала о вампирах "Пищеблок". Об этом на своей странице в Instagram рассказала исполнительница новой версии хита певица Дора.Стихи знаменитой композиции написал Леонид Дербенев, а музыку — Александр Зацепин. Песня создавалась для фильма "Фантазии Веснухина", чья премьера состоялась 31 декабря 1977 года. Ее исполнила Алла Пугачева. Сериал "Пищеблок" снят по одноименному роману Алексея Иванова. События разворачиваются в советские годы в летнем лагере. Сполна насладиться теплым солнцем и купанием в речке у героев не получается. Некоторые пионеры превращаются в вампиров и пьют кровь своих товарищей.Первые две серии "Пищеблока" вышли 19 мая 2021 года, а финальный эпизод — 1 июля.

https://ria.ru/20210604/littlebig-1735566778.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр зацепин, алла пугачева, кино и сериалы, новости культуры