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Культура
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Кавер песни "Куда уходит детство" прозвучал в сериале о вампирах
Кавер песни "Куда уходит детство" прозвучал в сериале о вампирах - РИА Новости, 02.07.2021
Кавер песни "Куда уходит детство" прозвучал в сериале о вампирах
Кавер песни "Куда уходит детство" вошел в саундтрек российского сериала о вампирах "Пищеблок". Об этом на своей странице в Instagram рассказала исполнительница... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T03:11
2021-07-02T03:11
александр зацепин
алла пугачева
культура
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новости культуры
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Кавер песни "Куда уходит детство" вошел в саундтрек российского сериала о вампирах "Пищеблок". Об этом на своей странице в Instagram рассказала исполнительница новой версии хита певица Дора.Стихи знаменитой композиции написал Леонид Дербенев, а музыку — Александр Зацепин. Песня создавалась для фильма "Фантазии Веснухина", чья премьера состоялась 31 декабря 1977 года. Ее исполнила Алла Пугачева. Сериал "Пищеблок" снят по одноименному роману Алексея Иванова. События разворачиваются в советские годы в летнем лагере. Сполна насладиться теплым солнцем и купанием в речке у героев не получается. Некоторые пионеры превращаются в вампиров и пьют кровь своих товарищей.Первые две серии "Пищеблока" вышли 19 мая 2021 года, а финальный эпизод — 1 июля.
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александр зацепин, алла пугачева, кино и сериалы, новости культуры

Кавер песни "Куда уходит детство" прозвучал в сериале о вампирах

03:11 02.07.2021
 
© Sreda (2021)Кадр из трейлера к сериалу "Пищеблок"
Кадр из трейлера к сериалу Пищеблок
© Sreda (2021)
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Кавер песни "Куда уходит детство" вошел в саундтрек российского сериала о вампирах "Пищеблок". Об этом на своей странице в Instagram рассказала исполнительница новой версии хита певица Дора.
Стихи знаменитой композиции написал Леонид Дербенев, а музыку — Александр Зацепин. Песня создавалась для фильма "Фантазии Веснухина", чья премьера состоялась 31 декабря 1977 года. Ее исполнила Алла Пугачева.
Сериал "Пищеблок" снят по одноименному роману Алексея Иванова. События разворачиваются в советские годы в летнем лагере. Сполна насладиться теплым солнцем и купанием в речке у героев не получается. Некоторые пионеры превращаются в вампиров и пьют кровь своих товарищей.
Первые две серии "Пищеблока" вышли 19 мая 2021 года, а финальный эпизод — 1 июля.
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КультураАлександр ЗацепинАлла ПугачеваКино и сериалыНовости культуры
 
 
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