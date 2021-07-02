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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210702/clip-1739471339.html
Клип Bon Jovi набрал более миллиарда просмотров
Клип Bon Jovi набрал более миллиарда просмотров - РИА Новости, 02.07.2021
Клип Bon Jovi набрал более миллиарда просмотров
Клип группы Bon Jovi на песню "It's My Life" на официальном канале команды на YouTube набрал более миллиарда просмотров, сообщает Billboard. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T00:29
2021-07-02T00:29
культура
новости культуры
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Клип группы Bon Jovi на песню "It's My Life" на официальном канале команды на YouTube набрал более миллиарда просмотров, сообщает Billboard. Главный герой, Томми (Уилл Эстес), в начале ролика скучает в четырех стенах. Он сидит перед компьютером и уныло бормочет в ответ на просьбу матери вынести мусор. Но все меняется, стоит только раздаться телефонному звонку. Это его подружка (Шири Эпплби), она на концерте Bon Jovi, который проходит в автомобильном тоннеле, и не понимает, почему Томми нет рядом с ней.Закинув за спину пакет с мусором, отчаянный молодой человек спешит на выступление. Его путь показан как экшен-сцены из боевика. Томми, словно опытный каскадер, выполняет опасные трюк за другим. Он прыгает с моста, скачет по крышам машин. Режиссер клипа — Уэйн Айшем. Ролик был размещен на платформе 17 июня 2009 года. Однако его премьера состоялась гораздо раньше — в 2000. Композиция вошла в седьмой студийный альбом коллектива — "Crush".
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новости культуры, bon jovi, youtube

Клип Bon Jovi набрал более миллиарда просмотров

00:29 02.07.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Клип группы Bon Jovi на песню "It's My Life" на официальном канале команды на YouTube набрал более миллиарда просмотров, сообщает Billboard.
Главный герой, Томми (Уилл Эстес), в начале ролика скучает в четырех стенах. Он сидит перед компьютером и уныло бормочет в ответ на просьбу матери вынести мусор. Но все меняется, стоит только раздаться телефонному звонку. Это его подружка (Шири Эпплби), она на концерте Bon Jovi, который проходит в автомобильном тоннеле, и не понимает, почему Томми нет рядом с ней.
Закинув за спину пакет с мусором, отчаянный молодой человек спешит на выступление. Его путь показан как экшен-сцены из боевика. Томми, словно опытный каскадер, выполняет опасные трюк за другим. Он прыгает с моста, скачет по крышам машин.
Режиссер клипа — Уэйн Айшем.
Ролик был размещен на платформе 17 июня 2009 года. Однако его премьера состоялась гораздо раньше — в 2000. Композиция вошла в седьмой студийный альбом коллектива — "Crush".
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