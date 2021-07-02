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Культура
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"Би-2" выпустили анимационное видео на песню "Падал свет"
"Би-2" выпустили анимационное видео на песню "Падал свет" - РИА Новости, 02.07.2021
"Би-2" выпустили анимационное видео на песню "Падал свет"
Группа "Би-2" опубликовала на своем канале в YouTube анимационное видео на песню "Падал снег". Об этом музыканты сообщили подписчикам в Instagram-аккаунте... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T05:42
2021-07-02T05:42
культура
новости культуры
би-2
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Группа "Би-2" опубликовала на своем канале в YouTube анимационное видео на песню "Падал снег". Об этом музыканты сообщили подписчикам в Instagram-аккаунте коллектива. В ролике показано, как один портрет неожиданным образом сменяет другой. Во лбу у каждого героя ролика прорезается третий глаз, и из него выбирается наружу новое изображение. "Имеющий глаза да увидит", — иронично подписали кадры участники команды.Вместе с "Би-2" в записи этого трека участвовали коллектив "Моя Мишель", гитарист "Кино", "Поп-механика" и "Ю-Питер" Юрий Каспарян, российский пианист Глеб Колядин, барабанщик группы "Сплин" Алексей Мещеряков и бас-гитарист Антон Давидянц.Фанаты от новой работы "Би-2" остались в восторге."Вау. Меня это успокоило даже. Такая отдача от песни, я прям не знаю что сказать. Нет слов, одни эмоции", "Кажется, я познал смысл бытия", "Голос Шуры так успокаивает. Зачем нужны курсы медитации, когда есть этот шедевр?", — прокомментировали ролик пользователи.
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новости культуры, би-2

"Би-2" выпустили анимационное видео на песню "Падал свет"

05:42 02.07.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Группа "Би-2" опубликовала на своем канале в YouTube анимационное видео на песню "Падал снег". Об этом музыканты сообщили подписчикам в Instagram-аккаунте коллектива.
В ролике показано, как один портрет неожиданным образом сменяет другой. Во лбу у каждого героя ролика прорезается третий глаз, и из него выбирается наружу новое изображение.
"Имеющий глаза да увидит", — иронично подписали кадры участники команды.
Вместе с "Би-2" в записи этого трека участвовали коллектив "Моя Мишель", гитарист "Кино", "Поп-механика" и "Ю-Питер" Юрий Каспарян, российский пианист Глеб Колядин, барабанщик группы "Сплин" Алексей Мещеряков и бас-гитарист Антон Давидянц.
Фанаты от новой работы "Би-2" остались в восторге.
"Вау. Меня это успокоило даже. Такая отдача от песни, я прям не знаю что сказать. Нет слов, одни эмоции", "Кажется, я познал смысл бытия", "Голос Шуры так успокаивает. Зачем нужны курсы медитации, когда есть этот шедевр?", — прокомментировали ролик пользователи.
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