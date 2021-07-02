https://ria.ru/20210702/clip-1739449738.html

"Би-2" выпустили анимационное видео на песню "Падал свет"

"Би-2" выпустили анимационное видео на песню "Падал свет" - РИА Новости, 02.07.2021

"Би-2" выпустили анимационное видео на песню "Падал свет"

Группа "Би-2" опубликовала на своем канале в YouTube анимационное видео на песню "Падал снег". Об этом музыканты сообщили подписчикам в Instagram-аккаунте... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T05:42

2021-07-02T05:42

2021-07-02T05:42

культура

новости культуры

би-2

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Группа "Би-2" опубликовала на своем канале в YouTube анимационное видео на песню "Падал снег". Об этом музыканты сообщили подписчикам в Instagram-аккаунте коллектива. В ролике показано, как один портрет неожиданным образом сменяет другой. Во лбу у каждого героя ролика прорезается третий глаз, и из него выбирается наружу новое изображение. "Имеющий глаза да увидит", — иронично подписали кадры участники команды.Вместе с "Би-2" в записи этого трека участвовали коллектив "Моя Мишель", гитарист "Кино", "Поп-механика" и "Ю-Питер" Юрий Каспарян, российский пианист Глеб Колядин, барабанщик группы "Сплин" Алексей Мещеряков и бас-гитарист Антон Давидянц.Фанаты от новой работы "Би-2" остались в восторге."Вау. Меня это успокоило даже. Такая отдача от песни, я прям не знаю что сказать. Нет слов, одни эмоции", "Кажется, я познал смысл бытия", "Голос Шуры так успокаивает. Зачем нужны курсы медитации, когда есть этот шедевр?", — прокомментировали ролик пользователи.

https://ria.ru/20210621/b2-1737858496.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, би-2