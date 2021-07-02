https://ria.ru/20210702/chubays-1739620569.html

Чубайс рассказал, почему его имя войдет в историю

Чубайс рассказал, почему его имя войдет в историю - РИА Новости, 02.07.2021

Чубайс рассказал, почему его имя войдет в историю

Советник президента России по международным организациям Анатолий Чубайс в беседе с "Ura.ru" высказал мнение, что реформа электроэнергетики поможет ему войти в... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T15:56

2021-07-02T15:56

2021-07-02T16:28

анатолий чубайс

политика

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Советник президента России по международным организациям Анатолий Чубайс в беседе с "Ura.ru" высказал мнение, что реформа электроэнергетики поможет ему войти в историю.По словам чиновника, триллион частных инвестиций и ввод более 30 тысяч мегаватт новых мощностей продолжают помогать России. Политик также поблагодарил команду, которая сделала это возможным.Ранее Анатолий Чубайс назвал Сахалин форпостом будущего России. Он отметил, что экономика региона, в котором более 60 процентов доходов бюджета приходится на нефть, газ и уголь, сильнее многих в стране ощутит на себе последствия глобального перехода на зеленые источники энергии.

https://ria.ru/20201229/chubays-1591379251.html

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анатолий чубайс, политика