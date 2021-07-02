https://ria.ru/20210702/chubays-1739620569.html
Чубайс рассказал, почему его имя войдет в историю
Чубайс рассказал, почему его имя войдет в историю - РИА Новости, 02.07.2021
Чубайс рассказал, почему его имя войдет в историю
Советник президента России по международным организациям Анатолий Чубайс в беседе с "Ura.ru" высказал мнение, что реформа электроэнергетики поможет ему войти в... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T15:56
2021-07-02T15:56
2021-07-02T16:28
анатолий чубайс
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155864/50/1558645056_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4a5e21bbc14870f537d6874d71372669.jpg
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Советник президента России по международным организациям Анатолий Чубайс в беседе с "Ura.ru" высказал мнение, что реформа электроэнергетики поможет ему войти в историю.По словам чиновника, триллион частных инвестиций и ввод более 30 тысяч мегаватт новых мощностей продолжают помогать России. Политик также поблагодарил команду, которая сделала это возможным.Ранее Анатолий Чубайс назвал Сахалин форпостом будущего России. Он отметил, что экономика региона, в котором более 60 процентов доходов бюджета приходится на нефть, газ и уголь, сильнее многих в стране ощутит на себе последствия глобального перехода на зеленые источники энергии.
https://ria.ru/20201229/chubays-1591379251.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155864/50/1558645056_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_b433ce42f04327110aecf951451b65a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анатолий чубайс, политика