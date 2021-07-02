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Грузовой Boeing 737 упал в океан у Гавайских островов

Грузовой Boeing 737 упал в океан у Гавайских островов - РИА Новости, 02.07.2021

Грузовой Boeing 737 упал в океан у Гавайских островов

Грузовой самолет Boeing 737 упал в воды Тихого океана возле Гавайских островов, сообщили местные СМИ. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T16:49

2021-07-02T16:49

2021-07-02T17:57

тихий океан

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boeing 737

гавайи

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Грузовой самолет Boeing 737 упал в воды Тихого океана возле Гавайских островов, сообщили местные СМИ.Как уточнил телеканал CNBC со ссылкой на неназванные источники, это произошло из-за проблем с двигателем.Местный ресурс Hawaii News Now пишет, что на борту находились два человека.Официальный представитель Федерального управления гражданской авиации США Кристал Эссиуа подтвердила РИА Новости факт аварийной посадки самолета, пилотов воздушного судна спасли. Береговая охрана США эвакуировала их.По данным Hawaii News Now, одного пилота доставили в больницу по воздуху.

https://ria.ru/20210619/vertolet-1737687363.html

тихий океан

гавайи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тихий океан, в мире, boeing 737, гавайи