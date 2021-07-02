https://ria.ru/20210702/boing-1739638047.html
Грузовой Boeing 737 упал в океан у Гавайских островов
Грузовой Boeing 737 упал в океан у Гавайских островов - РИА Новости, 02.07.2021
Грузовой Boeing 737 упал в океан у Гавайских островов
Грузовой самолет Boeing 737 упал в воды Тихого океана возле Гавайских островов, сообщили местные СМИ. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T16:49
2021-07-02T16:49
2021-07-02T17:57
тихий океан
в мире
boeing 737
гавайи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152375/12/1523751236_0:234:3213:2041_1920x0_80_0_0_6a51f3a09fef69ba577d21b89b859da8.jpg
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Грузовой самолет Boeing 737 упал в воды Тихого океана возле Гавайских островов, сообщили местные СМИ.Как уточнил телеканал CNBC со ссылкой на неназванные источники, это произошло из-за проблем с двигателем.Местный ресурс Hawaii News Now пишет, что на борту находились два человека.Официальный представитель Федерального управления гражданской авиации США Кристал Эссиуа подтвердила РИА Новости факт аварийной посадки самолета, пилотов воздушного судна спасли. Береговая охрана США эвакуировала их.По данным Hawaii News Now, одного пилота доставили в больницу по воздуху.
https://ria.ru/20210619/vertolet-1737687363.html
тихий океан
гавайи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152375/12/1523751236_0:0:2845:2134_1920x0_80_0_0_6f98ec25788d5430c805ca3f8f447504.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тихий океан, в мире, boeing 737, гавайи