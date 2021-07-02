https://ria.ru/20210702/bitva-1739570456.html

В США назвали регион, где разразится ожесточенная битва сверхдержав

В США назвали регион, где разразится ожесточенная битва сверхдержав - РИА Новости, 02.07.2021

В США назвали регион, где разразится ожесточенная битва сверхдержав

В Черноморском регионе грозит развернуться одна из самых напряженных битв за господство и влияние за всю современную историю, пишет портал 19fortyfive. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T12:44

2021-07-02T12:44

2021-07-02T13:17

россия

черное море

нато

евросоюз

китай

турция

южная осетия

сша

безопасность

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Черноморском регионе грозит развернуться одна из самых напряженных битв за господство и влияние за всю современную историю, пишет портал 19fortyfive.Об этом свидетельствуют небывалая активность России, решимость Турции занять место центральной державы в регионе, а также рост интереса со стороны Китая, считают эксперты.Отмечается, что США также не остаются в стороне. Вашингтон пытается укрепить сотрудничество между восточноевропейскими союзниками по НАТО, чтобы построить новую линию сдерживания с помощью соединения Балтийского и Черного морей. В это же время в ЕС ведутся собственные дебаты о геополитическом будущем Европы.По мнению авторов, трансформация Черноморского региона в зону конкуренции и конфликтов началась еще в 2008 году, когда глобальный экономический кризис привел к усилению роли Китая благодаря инициативе "Один пояс, один путь".В то же время война в Южной Осетии в 2008 году убедила черноморские страны в необходимости коллективной безопасности, пишет издание. А в 2014 году ситуация обострилась еще сильнее после Евромайдана на Украине и начала конфликта в Донбассе.В свою очередь, Турция находилась на перекрестке всех вызовов. Она взяла на себя ведущую роль в переговорах с руководством ЕС по ситуации с беженцами, а также стремилась утвердить свое влияние в регионе, балансируя между Россией и США, вместе с тем продемонстрировав готовность бороться с китайским влиянием, говорится в статье.По их оценкам, пандемия коронавируса лишь пролила свет на важность и будущий потенциал Черного моря. Она также продемонстрировала хрупкость глобальных цепочек поставок.Это было напоминанием о том, что никакое развитие не является чисто экономическим. Аналитики заключили, что будущий мир и процветание региона зависят от решений, которые предполагают экономическое развитие, коллективную безопасность и ответственную дипломатию.

https://ria.ru/20210622/pobeda-1737961115.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210702/kiberataki-1739544363.html

россия

черное море

китай

турция

южная осетия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, черное море, нато, евросоюз, китай, турция, южная осетия, сша, безопасность