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В США назвали регион, где разразится ожесточенная битва сверхдержав
В США назвали регион, где разразится ожесточенная битва сверхдержав - РИА Новости, 02.07.2021
В США назвали регион, где разразится ожесточенная битва сверхдержав
В Черноморском регионе грозит развернуться одна из самых напряженных битв за господство и влияние за всю современную историю, пишет портал 19fortyfive. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T12:44
2021-07-02T13:17
россия
черное море
нато
евросоюз
китай
турция
южная осетия
сша
безопасность
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Черноморском регионе грозит развернуться одна из самых напряженных битв за господство и влияние за всю современную историю, пишет портал 19fortyfive.Об этом свидетельствуют небывалая активность России, решимость Турции занять место центральной державы в регионе, а также рост интереса со стороны Китая, считают эксперты.Отмечается, что США также не остаются в стороне. Вашингтон пытается укрепить сотрудничество между восточноевропейскими союзниками по НАТО, чтобы построить новую линию сдерживания с помощью соединения Балтийского и Черного морей. В это же время в ЕС ведутся собственные дебаты о геополитическом будущем Европы.По мнению авторов, трансформация Черноморского региона в зону конкуренции и конфликтов началась еще в 2008 году, когда глобальный экономический кризис привел к усилению роли Китая благодаря инициативе "Один пояс, один путь".В то же время война в Южной Осетии в 2008 году убедила черноморские страны в необходимости коллективной безопасности, пишет издание. А в 2014 году ситуация обострилась еще сильнее после Евромайдана на Украине и начала конфликта в Донбассе.В свою очередь, Турция находилась на перекрестке всех вызовов. Она взяла на себя ведущую роль в переговорах с руководством ЕС по ситуации с беженцами, а также стремилась утвердить свое влияние в регионе, балансируя между Россией и США, вместе с тем продемонстрировав готовность бороться с китайским влиянием, говорится в статье.По их оценкам, пандемия коронавируса лишь пролила свет на важность и будущий потенциал Черного моря. Она также продемонстрировала хрупкость глобальных цепочек поставок.Это было напоминанием о том, что никакое развитие не является чисто экономическим. Аналитики заключили, что будущий мир и процветание региона зависят от решений, которые предполагают экономическое развитие, коллективную безопасность и ответственную дипломатию.
https://ria.ru/20210622/pobeda-1737961115.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210702/kiberataki-1739544363.html
россия
черное море
китай
турция
южная осетия
сша
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россия, черное море, нато, евросоюз, китай, турция, южная осетия, сша, безопасность

В США назвали регион, где разразится ожесточенная битва сверхдержав

12:44 02.07.2021 (обновлено: 13:17 02.07.2021)
 
© Фото : страница Canadian Armed Forces Operations в TwitterКорабли НАТО, вошедшие для учений в Черное море
Корабли НАТО, вошедшие для учений в Черное море - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Фото : страница Canadian Armed Forces Operations в Twitter
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Черноморском регионе грозит развернуться одна из самых напряженных битв за господство и влияние за всю современную историю, пишет портал 19fortyfive.
Об этом свидетельствуют небывалая активность России, решимость Турции занять место центральной державы в регионе, а также рост интереса со стороны Китая, считают эксперты.
Отмечается, что США также не остаются в стороне. Вашингтон пытается укрепить сотрудничество между восточноевропейскими союзниками по НАТО, чтобы построить новую линию сдерживания с помощью соединения Балтийского и Черного морей. В это же время в ЕС ведутся собственные дебаты о геополитическом будущем Европы.
По мнению авторов, трансформация Черноморского региона в зону конкуренции и конфликтов началась еще в 2008 году, когда глобальный экономический кризис привел к усилению роли Китая благодаря инициативе "Один пояс, один путь".
Обучение бойцов перед отправкой на фронт. Казармы Н-ского полка им. Ворошилова. Москва, август 1941 год - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 08:00
Восемьдесят лет назад страна вышла на битву, зная, что одержит Победу
В то же время война в Южной Осетии в 2008 году убедила черноморские страны в необходимости коллективной безопасности, пишет издание. А в 2014 году ситуация обострилась еще сильнее после Евромайдана на Украине и начала конфликта в Донбассе.
В свою очередь, Турция находилась на перекрестке всех вызовов. Она взяла на себя ведущую роль в переговорах с руководством ЕС по ситуации с беженцами, а также стремилась утвердить свое влияние в регионе, балансируя между Россией и США, вместе с тем продемонстрировав готовность бороться с китайским влиянием, говорится в статье.

"Пекин, похоже, избегает прямой конкуренции с Анкарой, но его инвестиции и дипломатические шаги на Балканах сталкивают эти страны", — подчеркнули обозреватели.

По их оценкам, пандемия коронавируса лишь пролила свет на важность и будущий потенциал Черного моря. Она также продемонстрировала хрупкость глобальных цепочек поставок.
Это было напоминанием о том, что никакое развитие не является чисто экономическим. Аналитики заключили, что будущий мир и процветание региона зависят от решений, которые предполагают экономическое развитие, коллективную безопасность и ответственную дипломатию.
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
Вчера, 10:53Сказано в эфире
Политолог: обвинения России в кибератаках – признак эпохи гибридных войн
 
РоссияЧерное мореНАТОЕвросоюзКитайТурцияЮжная ОсетияСШАБезопасность
 
 
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